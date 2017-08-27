/Поглед.инфо/ Като резултат от политиката на толерантност, мултикултурализъм и либерални ценности “понад усьо” (1) в Европа се създаде ситуация, която води до един от трите сценария:

1. Ново завладяване на Европа.

При този сценарий Евросъюзът ще повтори съдбата на Древния Рим, който като резултат от собствения си упадък и разлагане се оказва завладян от варварите. Даже не завладян, а просто зает.

Евросъюзът днес бавно, но сигурно се изпълва с мигранти – по същество с нови варвари, произлизащи от Близкия Изток, от Африка, Афганистан и Турция.

Този процес започва доста отдавна, преди няколко десетилетия и първоначално върви бавно и незабележимо, първите вълни мигранти относително успешно се интегрират в европейското общество, което и създава лъжливото усещане, че Европа е способна да приема мигранти и по-нататък.

Мигрантите са разглеждани като ефтина работна сила за развитието на икономиката, свежа плът и кръв за Стария свят, ефективна прислуга за белите свръхчовеци, които за няколко столетия колониална политика са свикнали да имат “носачи на куфарите”.

Обаче след време става ясно, че интерграцията на мигрантите в европейското общество се извършва доста слабо и колкото повече стават мигрантите, толкова по-зле става тяхната интеграция. Възникват диаспори, появяват се цели райони, където мигрантите са абсолютно мнозинство, говорят на своя език, изповядват своята религия и където даже полицията не контролира ситуацията изцяло.

Терористичните актове, които се случват в последно време също са следствие от политиката на прием на мигранти. Почти всички терористични актове се извършват от мигранти или такива, които са се родили в семействата на мигранти.

Фактически в Европа възниква второ общество, състоящо се от мигранти и техните потомци – това общество съществува успоредно с традиционното, състоящо се от коренно европейско население, но при това остава отделно, обособено. И напрежението между тези две общества – коренното и новото – постоянно расте.

Коренните европейци за сега са много повече, но броят на мигрантите расте - те продължават да пристигат, в техните семейства се раждат повече деца, затова продължаването на сегашната политика може да доведе до това, че броят на новото общество, образувано от мигранти, в близко бъдеще ще се окаже съпоставим с коренното население.

Едновременно с това обществото на мигрантите се държи по-дръзко и агресивно, установява свой ред, а коренните европейци обратно – държат се пасивно, пропагандират толерантност и либерализъм. При такъв подход на мигрантите не е необходимо даже да са болшинство от населението за да установят своя ред окончателно и необратимо – достатъчно е да са четвърт от населението на Европа, което при съществуващия приток (по един милион мигранти на година) и високата раждаемост в средата на мигрантите, по исторически мерки ще е доста скоро.

(рус. ез.)

Три сценария для Европы

В результате политики толерантности, мультикультурализма и либеральных ценностей "понад усё" в Европе сложилась ситуация, которая ведет к одному из трех сценариев:

1. Новый захват Европы.

При этом сценарии Евросоюз повторит судьбу Древнего Рима, который в результате своего упадка и разложения оказался захвачен варварами. Даже не захвачен, а просто занят.

Евросоюз сегодня медленно, но верно наполняется мигрантами - по сути новыми варварами, выходцами с Ближнего Востока, из Африки, Афганистана, Турции.

Этот процесс начался довольно давно, несколько десятилетий назад и первое время шел медленно и незаметно, первые волны мигрантов относительно успешно интегрировались в европейское общество, что и создало обманчивое ощущение, будто Европа способна благополучно принимать мигрантов и дальше.

Мигранты рассматривались как дешевая рабочая сила для развития экономики, свежая плоть и кровь для Старого света, эффективная прислуга для белых сверхчеловеков, которые за несколько столетий колониальной политики привыкли иметь "носильщиков чемоданов".

Однако со временем выяснилось, что интеграция мигрантов в европейское общество идет довольно слабо и чем больше становится мигрантов - тем хуже идет их интеграция. Возникли диаспоры, появились целые районы, где мигранты составляют абсолютное большинство, говорят на своем языке, исповедуют свою религию и где даже полиция не контролирует ситуацию в полной мере.

Теракты, которые случаются в последнее время - тоже следствие политики приема мигрантов. Почти все теракты совершаются мигрантами или теми, кто родился в семьях мигрантов.

Фактически в Европе возникло второе общество, составленное из мигрантов и их потомков - это общество существует параллельно с традиционным, составленным из коренных европейцев, но при этом остается отдельным, обособленным. И напряжение между этими двумя обществами - коренным и новым - постоянно растет.

Коренных европейцев пока намного больше, однако численность мигрантов постоянно растет - они продолжают прибывать, в их семьях рождается больше детей, поэтому продолжение нынешней политики может привести к тому, что численность нового общества, образованного мигрантами, в обозримом будущем окажется сопоставима с коренным населением.

Одновременно с этим общество мигрантов ведет себе гораздо более дерзко и агрессивно, устанавливает свои порядки, а коренные европейцы наоборот ведут себя пассивно, пропагандируют толерантность и либерализм. При таком подходе мигрантам даже не нужно составлять большинство населения, чтобы установить свои порядки окончательно и бесповоротно - достаточно составить четверть населения Европы, что при существующем притоке (по миллионумигрантов в год) и высокой рождаемости в среде мигрантов случится по историческим меркам довольно скоро.

На определенном этапе захват Европы мигрантами может перейти от вялотекущего к агрессивному и принять характер гражданской войны, частью которой будет массовый террор, гражданское неповиновение, диверсии и захват населенных пунктов с установлением новой власти.

Если Европа не найдет способа остановить приток мигрантов и запустить их интеграцию в традиционное европейское общество - она будет захвачена, рано или поздно. В данный момент все идет именно к этому, поскольку отказываться от политики толерантности, мультикультурализма и либеральных ценностей "понад усё" Европа не спешит.

Но есть и другой сценарий -

2. Неофашизм и неонацизм.

Современная европейская политика сложилась после Второй мировой войны как противоположность фашизму и нацизму, возникшему в 30-е годы сразу в нескольких странах - Италии, Германии и Испании.

Осознав ужасы и последствия нацизма, европейское общество ударилось в обратную крайность, которой и стала политика толерантности, либерализма и мультикультурализма.

Маятник качнулся из одной стороны в другую и после десятилетия нацизма, расизма и ксенофобии Европа обратилась к политике мультикультурализма и толерантноста, которая продолжается уже более полувека.

В период нацизма европейцы считали малейшие отличия основанием для уничтожения целых народов, сегодня - ровно наоборот, объявляют всех равными и принимают к себе.

Однако маятник, качнувшись в прошлом от нацизма к толерантности, может качнуться и обратно, к неонацизму.

Считать, что нацизм искоренен окончательно и бесповоротно - большая ошибка. В глубине европейского сознания он все равно живет, европейцы по-прежнему считают себя особенной, избранной расой. И сегодня это выражается в той самой политике толерантности и мультикультурализма.

Проповедуя толерантность и либерализм, европейцы считают себя особенными, возвысившимися над расовыми и национальными отличиями, а свою политику считают единственно верной, потому и не спешат отказываться от нее.

То, что европейцы по-прежнему считают себе особой, наиболее правильной расой, доказывается тем, как они действуют в отношении Ближнего Востока, не стесняясь участвовать в операциях по насаждению демократии ближневосточным странам, потому что считают либерально-демократическую систему единственно верной.

Особенность европейской политики толерантности и либерализма - насаждение этой политики всем остальным.

Европейцы настолько толерантны и либеральны, что готовы уничтожать всех нетолерантных и нелиберальных за пределами Европы.

Переформатируя Ближний Восток и одновременно с этим принимая у себя мигрантов и потакая им во всем - европейцы чувствуют себя теми же сверхчеловеками, которыми чувствовали себя Гитлер и Муссолини. Европейцы думают, что переформатируя Ближний Восток и принимая мигрантов, выполняют некоторую сверхмиссию, возглавляют человечество, несут умное-доброе-вечное в виде демократии и либерализма "понад усё".

Сверхмиссия со времен Гитлера и Муссолини изменилась - раньше это была миссия по уничтожению недочеловеков, а сейчас это миссия по научению недочеловеков, внедрению им демократии и внедрению их в демократию. Однако сам подход и взгляд на другие народы как на недоразвитые, нуждающиеся в европейских ценностях - так и остался прежним.

Переход от фашизма и нацизма к толерантности и мультикультурализму случился потому, что прежний подход европейцы признали ошибочным, ужаснулись его результатам и ударились в противоположную крайность.

Но в дальнейшем европейцы могут точно так же признать ошибочной политику толерантности и либерализма, ужаснуться полученным результатам в виде массы мигрантов, ужаснуться расущему числу терактов и перспективам захвата Европы и... вернутся к старому, то есть к политике нацизма и фашизма, только в обновленном виде, в виде неонацизма и неофашизма.

Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. Так и Европа может вернуться к хорошо забытым старым методам. Тем более, что очевидцев нацизма времен Гитлера и фашизма времен Муссолини почти не осталось, а скоро их не останется совсем. История активно переписывается, Советского Союза больше нет, победа во Второй мировой постепенно начинает приписываться Соединенным Штатам и Франции. При таком подходе европейцы вскоре вообще забудут, кто, с кем и за что воевал в годы Второй мировой. Скоро будет считаться, что Вторая мировая - это была война против советской оккупации.

Даже сегодня в Европе есть те, кто считает, что Гитлер был в целом прав, только ему не дали довести дело до конца - то ли плохие бароны помешали, то ли агенты совдепа, то ли жидомасоны, оказавшиеся как обычно кругом и всюду. Такие мнения в Европе были всегда, просто после Второй мировой на данную точку зрения было наложено табу и громко говорить об этом стало не принято, а местами и вовсе запрещено. Но подобная точка зрения в Европе существовала раньше и существует по сей день.

Поэтому вполне возможно, что спустя некоторое время, когда проблема мигрантов обострится до крайности, когда теракты станут системой и развернется полномасштабная террористическая война, переходящая в гражданскую, табу с идей нацизма слетит и европейцы придут к выводу, что "вот как бывает когда нет настоящего фюрера" и обратятся к хорошо забытому старому - нацизму и фашизму, займутся физическим уничтожением мигрантских гетто, загонят мигрантов в концлагеря, запретят смешанные браки, лишат гражданства тех, кто родился в семьях мигрантов и так далее по старому списку.

Сегодня этот сценарий кажется маловероятным, но он вполне возможен, потому что хорошо знаком европейскому обществу, испытан на практике и вполне вписывается в европейский менталитет "сверхчеловеков", носителей высших ценностей, самой правильной расы в мире.

Получается, что основной выбор у европейцев заключается в одном из двух описанных сценариев - либо пройти по пути толерантности и мультикультурализма до самого конца, чтобы Европа оказалась захвачена "новыми варварами" и Евросоюз пал подобно Древнему Риму. Либо удариться в ту крайность, от которой пытались уйти, ударяясь в толерантность - то есть вернуться к фашизму и нацизму, избавиться от мигрантов "дедовскими методами", создать очередной Рейх с очередным Гитлером, который опять же падет и Европа очередной раз будет лежать в руинах.

Вот такой невеселый выбор - либо повторение судьбы Древнего Рима, либо повторение судьбы Третьего Рейха.

Как говорится, куда ни кинь - всюду клин.

Правда есть еще один сценарий, который сегодня может показаться совершенно фантастическим, но именно он является единственно верным и позволит Европе избежать двух крайностей и пройти между сциллой неофашизма и харибдой захвата мигрантами.

3. Социализм и неокоммунизм.

Неонацизм и мультикультурализм - две крайности, которые ведут к уничтожению народов - в первом случае коренные европейцы уничтожат мигрантов, во втором случае мигранты уничтожат коренных европейцев.

Чтобы избежать уничтожения тех или других, соединить два европейских общества - общество коренных европейцев и общество мигрантов - нужен переход на более высокий идеологический уровень, на котором эти два общества окажутся объединены общей целью.

Такой целью может стать строительство социализма (общества социальной справедливости) и неокоммунизма (новой версии коммунизма). Такое строительство объединит как коренных европейцев, так и мигрантов, создаст для них общую платформу, общую точку приложения сил.

Опыт Советского Союза показал, что коммунистическая идеология позволяет объединять разные народы общей целью, которая сглаживает противоречия и позволяет преодолеть национальные барьеры.

Мультикультурализм - это политика игнорирования культурных и национальных различий по принципу "стерпится-слюбится" - политика ошибочная, потому что сами собой противоречия не исчезают, стерпеться и слюбиться на практике не выходит.

Только более высокая идея, которая оказывается выше прежних национальных и культурных различий и ведет к формированию новой культуры и нации, более высокого порядка - позволяет преодолеть различия.

Коммунистическая идеология не отменяет различий между представителями разных национальностей, не отменяет их традиций, культур и языков - она является надстройкой более высокого уровня, которая позволяет объединить национальные сообщества в новое сверхобщество.

Коммунистическая идеология создает сверхобщность.

Именно это является решением, которое позволит Европе избежать двух крайностей - неонацизма, ведущего к уничтожению мигрантов с одной стороны и мультикультурализма, ведущего к вытеснению коренных европейцев с другой стороны.

Сегодня данный сценарий может показаться поистине фантастическим, однако на самом деле он вполне возможен, потому что органично сочетается с менталитетом европейцев, которые все время пытаются быть сверхчеловеками и вести за собой других. Неокоммунизм вполне подходит в качестве сверхидеи для сверхчеловеков, но при этом, в отличие от идей нацизма и мультикультурализма, является идеей конструктивной, ведущей к совместному развитию, а не взаимному уничтожению.

Напомню так же, что идеи коммунизма зарождались именно в Европе, а не в России, поэтому неокоммунизм для европейцев опять же будет хорошо забытым старым,которое может стать новым и атуальным.

Неокоммунизм - именно то, что нужно Европе для решения ее актуальных проблем с мигрантами и их интеграцией в европейское общество.

Единственное, что мешает Европе прийти к неокоммунизму - это капитализм, который в этом случае окажется погребен, а погребенным он конечно же оказаться не желает и поэтому будет толкать Европу дальше по пути мультикультурализма к вероятному сценарию неонацизма.

Фактически имеет место треугольник - коренные европейцы, мигранты и крупный транснациональный капитал. Кто-то из этой тройки в Европе неизбежно окажется лишним и будет уничтожен.

Либо коренные европейцы будут вытеснены и уничтожены мигрантами в ходе нового захвата Европы, постепенно переходящего в фазу террористической и гражданской войны.

Либо мигранты будут уничтожены коренными европейцами при возрождении идей нацизма и фашизма, к которым европейцы обратятся вновь, испугавшись собственного уничтожения, но так и не увидев выхода в социализме и неокоммунизме.

Либо будет уничтожен транснацилнальный капитал, если европейцы, оказавшись зажаты между двумя разрушительными сценариями Древнего Рима и Третьего Рейха, придут к пониманию, что решение лежит не в плоскости нацизма или антинацизма (мультикультурализма), а в совершенно другой плоскости - плоскости социального развития и перехода от капитализма и посткапитализма (того же капитализма, только транснационального) к социализму и неокоммунизму.

И когда-нибудь европейцы все равно придут к этому, даже если реализуется один из двух первых сценариев. Потому что после вытеснения коренных европейцев мигрантами по сценарию захвата Европы, либо после уничтожения мигрантов по сценарию неонацизма - Европа все равно столкнется с вопросом, как быть дальше - либо пойти на очередной виток мультикультурализма и/или неонацизма, либо все-таки разорвать этот порочный круг.

И когда-нибудь этот порочный круг Европа обязательно разорвет.

Европейские сверхчеловеки не могут без суперидеи, а идея нацизма в прошлом себя дискредитировала. И в случае возврата к ней дискредитирует себя снова. Политика мультикультурализма и толерантности тоже неизбежно дискредитирует себя. Поэтому остается только коммунистическая идея, к которой европейские сверхчеловеки рано или поздно придут. Если выживут, само собой..

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(1) “понад усьо” (ориг.: "понад усё") - израз на украйнски език, който се използва за утвърждаване, че нещо е над всичко друго – в текста е използван иронично. Най-близкият известен израз от недалечното европейско минало с подобно значение е “über alles” - “над всичко”, който е част от химна на хитлеристка Германия.

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