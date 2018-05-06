/Поглед.инфо/ „Шефът на Кремъл Владимир Путин, не трябва да бъде демонизиран, а да бъде разбран”, заяви в интервю за издавания в Базел, Швейцария, всекидневник Basler Zeitung, френската историчка и специалист по историята на Русия Елен Карер д’Анкос (родена през 1929 г. в Париж, с бащино име Зурабишви́ли), която е пожизнен секретар на Френската академия. Според нея Путин е рационален човек, с който може да се преговаря. И ако Европа не иска да загуби полезен партньор, не е нужно да се приспособява към геополитическите интереси на американците, а да води диалог с руския президент.

Русия е европейска страна. Някои ценности може да не са толкова силно вкоренени в съзнанието на руския човек, като например представите за свободата и равенството; но в същото време у него има силно чувство за солидарност, отбелязва Елен Карер д’Анкос. Главното е, че повечето руснаци смятат себе си за християни и това ги прави част от европейското семейство.

(рус.ез.)

Французский историк: Путин — рациональный политик, с которым можно договориться

Главу Кремля Владимира Путина нужно не демонизировать, а понять, заявила в интервью Basler Zeitung французский историк Элен Каррер д’Анкосс. По её словам, он рациональный человек, с которым можно договориться. И если Европа не хочет потерять полезного партнёра, ей нужно не подстраиваться под геополитические интересы американцев, а вести диалог с президентом России.

Россия — это европейская страна, заявила в интервью Basler Zeitung французский историк Элен Каррер д’Анкосс. Впрочем, некоторые ценности не так сильно укоренились в сознании русского человека, например, представления о свободе и равенстве, но в то же время ему свойственно сильное чувство солидарности, отметила она. А главное — большинство россиян считают себя христианами, и это делает их частью европейской семьи.

Разницу в мировосприятии д’Анкосс объясняет тем, что Россия развивалась по несколько отличному от Западной Европы пути. Когда в Европе наступил Ренессанс и эпоха Просвещения, Русью правили татары. А в годы, когда в Западной Европе начались процессы демократизации, Россия находилась в «удушающем захвате Сталина», объясняет она. Некоторые исторические события в стране, например, бескровный развал Советской империи, очень сильно отличались от того, что происходило на Западе.

По сути, решение о роспуске СССР приняли два человека — бывший президент России Борис Ельцин и последний советский лидер Михаил Горбачёв. Не было никаких восстаний, никаких боёв. При этом 90-ые годы сыграли определяющую роль в становлении личности главы Кремля Владимира Путина. Он видел, как Ельцин правил государством, погрузив его в хаос, понимал, что Россию игнорируют, ведь, по сути, она была распадающейся страной.

В качестве примера такого пренебрежительно отношения к России со стороны Запада историк привела бомбардировки Белграда. Правильным было бы решать такой вопрос на заседании Совбеза ООН, отметила д’Анкосс: «Но государства НАТО отказались, и для Путина, который тогда, весной 1999 года, занимал пост директора ФСБ, это был переломный момент». Позже он станет премьер-министром, а потом президентом. Тогда у него была простая цель: не допустить, чтобы с Россией ещё раз так же обошлись.

Путин — «продукт советской системы», продолжает историк. Он убеждён в том, что Россия — великая держава. Когда он пришёл к власти, его главной задачей стало предотвращение распада страны, и он смог построить сильное централизованное государство. И в таком государстве как Россия это было необходимо, ведь в нём проживает около ста народностей. Без умения идти на компромиссы целостность такой огромной страны сохранить невозможно, объясняет эксперт. Путин проводил здравую политику в сфере религии, пытаясь обеспечить мирное сожительство христиан и мусульман. Глава Кремля знает, что представители двух конфессий могут жить вместе — этому учит история России.

Д’Анкосс подчеркнула, что пытается оценивать Путина по справедливости: «Он, конечно же, не славный малый, иначе не смог бы так долго оставаться у власти. Но он любит свою страну и делает то, что считает правильным, чтобы сохранить её единство и защитить её. Вот почему он так популярен в народе: русские любят свою страну — в истории России так было всегда — и в своей политике Путин использует этот патриотизм». Впрочем, он допустил и ряд ошибок, например, не смог побороть коррупцию и развить экономику, отмечает историк. Россия остаётся сырьевой державой, а без здоровой экономической основы получить статус мировой державы невозможно.

Рассуждая о крымском кризисе, д’Анкосс напомнила журналисту Basler Zeitung, что изначально Крым отошёл к Украине только в 1954 году по инициативе бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Такой подарок стал символическим актом дружбы двух народов. Тогда никто и не предполагал, что Советский союз распадётся. Когда же перед Ельциным встал вопрос о возвращении полуострова и восстановлении исторической справедливости, он этого не сделал, чем подготовил почву для сегодняшнего конфликта, объяснила эксперт. Русские — «горячие патриоты», они всегда считали Крым российским. И когда украинцы начали их провоцировать, например, сделав украинский единственным языком на полуострове, достаточно было появиться такому президенту как Путин, очень чувствительному к вопросам национальной гордости, чтобы ситуация обострилась.

Для современной России, как и для США с Китаем, а также любой сверхдержавы во все времена, внешняя политика была «силовой политикой», ориентированный сугубо на национальные интересы, объясняет д’Анкосс. Не только в Крыму, но и на всей Украине проживает много этнических русских. Они тяготеют к России. Украина же — это искусственное образование, созданное Советским союзом. Она состоит из регионов, между которыми нет практически никакой исторической связи. На Западе всегда отказывались это понять. Когда в 2000 году Путин пришёл к власти, он ориентировался на Европу, и у него была программа сотрудничества с ЕС. Но всё изменилось, когда в 2004 году Запад поддержал «оранжевую революцию» на Украине, объясняет историк.

Чтобы урегулировать возникший конфликт, необходимо сесть с Путиным за стол переговоров и открыто обсудить интересы, советует эксперт: «Путин — рациональный человек, с ним можно говорить. Санкции Западу ничего не дают, скорее напротив: мы теряем партнёра, который может быть полезен в решении других вопросов. При этом санкции вынуждают русских наконец-то реформировать свою экономику. В результате Россия может выйти из кризиса даже окрепшей».

Преодолеть крымский кризис можно только путём переговоров, убеждена д’Анкосс. Она напомнила, что помимо законных интересов государства, есть также интересы народов: «Это касается и каталонцев в Испании и русских на Украине. Европейцы же должны задаться вопросом, что лучше для их континента. Им нельзя вот так просто подстраиваться под геополитические интересы американцев. НАТО сегодня доходит до России. Действительно ли это так полезно европейцам, которые тесно связаны с Россией? Или всё же это приносит наибольшую пользу американцам, которые издалека ведут геополитическую борьбу со своим конкурентом — Россией».

«В 1996 году я лично видела, как американцы организовали переизбрание Ельцина. Это сделали не европейцы. Когда сегодня Путина обвиняют во вмешательстве в американские выборы, у меня это вызывает смех, — добавила историк. — Не нужно преувеличивать возможности Путина. Он точно не ангел, но и не демон, у которого есть средства, которых нет у других». Если нынешний глава Кремля умрёт, в России пройдут выборы и его место займёт новый лидер, отметила д’Анкосс. «Путин продвинул на посты губернаторов молодых людей, которым сегодня порядка 35 лет. В недалёком будущем они будут править страной. Политическая система, которую создал Путин, функционирует. Институты стабильны. Если россияне чего-то и не хотят, так это хаоса», — подчеркнула историк в завершение своего интервью.

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