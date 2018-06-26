/Поглед.инфо/ "Съгласно следствието на теоремата Склански-Малмут, колкото по-малка и по-лоша е информацията за способностите и действията на противника, толкова по-малко са оптималните решения и съответно – по-голяма е вероятността от провал."



(«Россия в глобальной политике», № 3, 2018г.)

В дискусията между Г. Зюганов и В. Путин на 8 май 2018 г. по време на пленарната сесия на Държавната Дума се засегнаха основни въпроси на ликвидирането на социализма в СССР и в европейските страни с народна демокрацията от политическата карта на света. Оценявайки казаното от Зюганов, президентът се съгласи с лидера на КПРФ, че под ръководството на КПСС "Съветският съюз достигна много високи върхове и Генадий Андреевич изброи много от тях: и космоса, и ядрения щит, и т. н., и т. н."

Но изводът на Путин е, че "Генадий Андреевич не спомена само едно: под ръководството на КПСС Съветският съюз прекрати своето съществуване. И в това, разбира се, няма място за радване; за добро или за лошо, това е исторически факт. Никой друг, освен Комунистическата партия, чиято роля бе закрепена дори в Конституцията на Съветския съюз, не бе сред тези, които ръководеха този процес [на ликвидирането на СССР]. Отстрани имаше много други [които желаеха ликвидирането на СССР], но по същество, с ръцете на лидерите на КПСС се извърши това историческо – много пъти съм говорил за това, – историческо събитие и няма сега да го коментирам."

Когато през 1972-1976 г. с телезрителите общуваше добре известният журналист, политическият наблюдател на вестник "Правда" Юрий Жуков, улиците на селата и малките градове опустяваха. Темите на разговорите бяха посветени на най-актуалните въпроси на нашето време, сред които бяха проблемите на съветско-американските отношения и сътрудничество. Предаването се радваше на огромен успех, но не се разглеждаха въпросите как се развива и на каква степен на социално-икономическата стълбица се намира явлението, което противостоеше на световния социализъм.

В онези дни се предполагаше (според учебниците за средните и висшите учебни заведения, както и за висшите партийни школи при ЦК на КПСС), че империализмът е на равнището, изложено в популярния очерк на Ленин "Империализмът като най-висшият стадий на капитализма" (В. И. Ленин, ПСС, т.27, с.440), написан през пролетта на 1916 г.

А ето и закъснялото прозрение на Н. Байбаков (председател на Държавна планова комисия на СССР): "Не трябва да забравяме, че в много страни свободната пазарна икономика не е монопол на търговците, а се регулира от държавата. Тя активно влияе на предприятията в национален интерес и не трябва да си затваряме очите пред интересите на определени класи." («Деловая жизнь», №23, Москва, 1990г, с. 69).

И кои са държавите, които регулират "свободната пазарна икономика"?

(рус.ез.)

Глобализм: распад СССР

«Согласно следствию теоремы Склански–Малмута,

чем меньше и хуже информация о возможностях и действиях противника,

тем менее оптимальны решения и, соответственно, выше вероятность неудачи».

(«Россия в глобальной политике», № 3, 2018г.)



Дискуссия между Г. Зюгановым и В.Путиным на пленарном заседании Госдумы 8 мая 2018г. затрагивает коренные вопросы изъятия социализма СССР и европейских стран народной демократии с политической карты мира. Президент, оценивая выступление Г. Зюганова, согласился с лидером КПРФ, что под руководством КПСС «Советский Союз достиг очень больших вершин, и Геннадий Андреевич перечислил многие из них: это и космос, и ядерный щит, и так далее и так далее». Но, сделал вывод В. Путин: «Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил своё существование. И здесь, конечно, радоваться нечему, здесь, как бы это ни было, хорошо это или плохо, но это исторический факт. Никого, кроме Коммунистической партии, роль которой была закреплена даже в Конституции Советского Союза, не было среди тех, кто руководил этим процессом. Со стороны много было, но КПСС была во главе, и по сути дела руками лидеров КПСС так или иначе состоялось это историческое, я уже много раз по этому поводу высказывался, историческое событие, не буду сейчас его никак комментировать".



Когда в 1972 - 76 годах с телезрителями общался известный журналист, политический обозреватель газеты «Правда» Юрий Жуков, пустели улицы сел, поселков и небольших городков. Материал бесед посвящался наиболее актуальным вопросам современности, среди которых рассматривались проблемы советско-американских взаимоотношений и сотрудничества. Успех бесед был огромным, но вопрос, как развивается и на какой ступеньке социально - экономической лестницы находится явление противостоящее мировому социализму, не рассматривался. В те времена полагалось (в учебниках для средних и высших учебных заведений, а так же в высших партийных школах при ЦК КПСС), что империализм, находится на уровне изложенного в популярном очерке «Империализм, как высшая стадия капитализма» (В.И. Ленин, ПСС, т.27, с.440), написанного весной 1916 года.



Как подтверждение, читаем: « Вот это уже особый капитализм, «Уолл-стрит Джорнел» называет этот строй «мировым рынком» и «глобальной экономикой», а Ленин назвал империализмом. Именно его он описал в своей гениальной — не побоюсь этого слова - статье «Империализм, как высшая стадия капитализма». В ней приведено сжатое, точное и полное описание экономической системы, действующей сейчас» (А.П. Паршев, «Почему Россия не Америка», М. 2002г.). А вот то, что упустил талантливый экономист А. Паршев, стало запоздалым озарением Н. Байбакова (Госплан СССР, председатель): «Не стоит забывать, что во многих странах свободная рыночная экономика не является монополией лавочников, а регулируется государством. Оно активно воздействует на предприятия в национальных интересах и, не надо закрывать глаза в интересах определенных классов» («Деловая жизнь», №23, Москва, 1990г, с. 69). А какие государства регулируют «свободную рыночную экономику»? Вот так - то.



Следует особо подчеркнуть, что социализм, как явление (со своей формой организации труда и мировоззрением) может потерпеть поражение только от другого явления, а таким явлением был и остается империализм, как высшая и последняя стадия капитализма. Однако государственно - монополистический капитализм, как и иное другое явление, не в состоянии прекратить прогресс земного общества по лестнице социально - экономического развития. Не может исчезнуть формация, без заложенных в ней возможностей.



Империализм, как явление очерчен законом экономического и политического развития и субъектом ведения хозяйства, в качестве которого выступает финансовый капитал. Финансовый капитал создается на стадии империализма, является основным признаком явления, ведет хозяйство и реанимируется только на этой стадии. Вести хозяйство на «новых и новейших» стадиях, он не может в принципе: марксизм исходит из того, что империализм является последней стадией капиталистической социально-экономической формации. Империализм является надстройкой над капитализмом, при ликвидации явления остается капитализм. Империализм имеет короткое и широкое определение через пять его признаков, особенности, черты и историческое место. Все это широко известно из популярного очерка В.И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма».



Примечание. Империализм по отношению к стадии крупной промышленности: «гораздо более порывистый, скачкообразный, катастрофичный, конфликтный, когда для массы населения типичным становится не столько «ужас без конца» сколько «конец с ужасом» (В.И. Ленин, ПСС, т.27, с.94). Это уже тот империализм, что у нас за окном.



А вот почему последняя стадия (в литературе никто не обосновывал), понималось само - собой, разумеющимся: раз высшая, значит последняя. Признаем, что из научного наследия В.И. Ленина не использовалось:



во-первых, определение начального периода стадии, что закладывает основу деления интервала развития империализма на этапы;



во-вторых, диалектика империализма, рассматривающая, что в соответствии с экономическим законом, концентрация производства и капитала накапливается постепенно до определенной ступени, на которой происходит скачок - превращения количества в качество.



Новому качеству требуется более высокий принцип ведения хозяйства финансовым капиталом. Таким образом, ведение хозяйства на принципе свободного рынка сменяется на принцип планирования рынка и который в свою очередь, сменяется на принцип планирования и управления экономики государством (этап глобализма). Как видим, принцип ведения хозяйства, как приспособление явления к внутренним и внешним изменениям среды, вплотную подводит капитализм к более высокой социально - экономической формации. Потому стадия империализма капиталистической формации и последняя так как, между империализмом и социализмом промежуточных ступеней нет.



Примечания. 1. Экономический закон - это необходимые, устойчивые, повторяющиеся причинно-обусловленные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе производства, распределения и обмена, материальных благ на различных ступенях развития исторического общества.



2. Принцип ведения хозяйства финансовым капиталом — это диалектическая обусловленность превращения количественных изменений в качественные, в процессе производства, распределения и потребления, материальных благ.

3.Стадия - период производства, распределения и потребления, материальных благ историческим обществом по присущему ему закону экономического и политического развития и характерным субъектом ведения хозяйства в их диалектической связи.



3. Этап — период стадии империализма, на котором финансовый капитал ведет хозяйство явления на принципе соответствующего степени концентрации производства и капитала в их диалектической связи. Эти определения, как любые иные, имеет условное и относительное значение.



Существующий сегодня этап глобализма империалистической стадии начал формироваться по окончании второй мировой войны, когда стало ясно, что государство, как крупный собственник и участник планирования рынка, в конечном итоге заявляет свои права на планирование и управление экономикой страны. «Государство во многом себя связало по рукам и ногам, отказавшись от современных и общепринятых в ЕС, Америке, Японии - во всех развитых странах - систем регулирования предпринимательской деятельности, стратегического планирования, В итоге хаос свободного рынка, нерегулируемого государством, приводит к всевозможным злоупотреблениям участниками этого рынка, Это аксиома — если государство не занимается регулированием рынка, то этим занимаются монополисты, организованные преступные группы, мошенники и т. д. Кто-то рынок все равно регулирует». (Академик РАН Сергей Глазьев, «2000», А 3, 18 февраля 2011года). Аксиомой также является, что без знания экономических корней глобализма планирование и управление экономикой государством будет провальным.



А теперь о глобализме. Глобализм — это империализм периода планирования и управления экономики государством и соответственно все, что присуще явлению присуще и его части: короткое и полное определения, черты, историческое место и др. Но глобализму, как этапу присуще свое короткое определение, основные черты, особенность и историческое место (как этапу). Этапу глобализма свойственны основные черты: демократия американского типа, создание населению стран «золотого миллиарда» высоких социальных стандартов, реанимация работорговли и использования рабов в материальном производстве.



Особенностью этапа является: 1. Вывоз капитала (последняя треть конца ХХ века) идет рядом с вывозом товарного производства, а ввоз товаров для половины стран «золотого миллиарда» становится определяющим. Сегодня зарплата рабочего стран ядра – это не совсем зарплата, это, скорее доля от эксплуатации всего мира, что всегда забывается либералами РФ. Вывоз товарного производства в регионы планеты с дешевой рабочей силой и благодатным климатом позволил, соединить высокие технологии с рабочей силой низкой квалификации и получить товар низкой стоимости и высокого качества. Это позволило завоевать международные рынки, снизить накал национально - освободительного движения, а также значительно ослабить коммунистическое и рабочее движение в самих метрополиях.



2.Деятельность таких общественных, некоммерческих, организаций как Бильдербергский клуб (1954г.) и Трехсторонняя комиссия (1973г) полагающих себя наднациональной властью интеллектуальной элиты и мировых банкиров, имеющих «преимущества над правом народов на самоопределение, к которому они стремились в течение столетий» (Дэвид Рокфеллер). Эти организации являются генератором идей глобализма и по своей сути: «это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения». (В. Путин, Мюнхен, 10.02.07г). С началом деятельности Трехсторонней комиссии, резко возросло число и активность ТНК (основной инструмент получения прибыли), активизировался терроризм, война со странами «третьего мира» стала обыденностью, как для США, так и ее партнеров.



Короткое определение глобализма сформулировано так: глобализм есть форма диктатуры буржуазии стран «золотого миллиарда» призванная нанести поражение социализму и способствующего сосредоточению усилий по завоеванию, удержанию и расширению мировых рынков вложения капиталов, сырья, и сбыта товаров («Красное Знамя», №3, 22 января 2004г.). Историческое место - последний этап стадии империализма. Источники богатства стран реализующих глобализм: дотирование «третьим миром» стран ядра природными ресурсами, доходы от деятельности транснациональных компаний за счет разницы в оплате труда работников в метрополии и за рубежом, применение дешевой иностранной рабочей силы, использование возможности эмиссии доллара и спекуляции им.



Транснациональные корпорации, международные банки, банки стран ядра, ВТО, суть инструменты глобализма, перемещающие в страны ядра 60 – 70 процентов своей гигантской прибыли, полученных ими грабежом народов планеты, которая и используется для создания высоких социальных стандартов в метрополиях. Величина выплат населению колеблется в зависимости от величины и силы финансового капитала, а в среднем эта доля равна размеру заработка, пенсии, стипендии. Таким образом, черта подкупа верхушки рабочего класса на этапе свободного рынка, переросла в подкуп населения стран Запада на этапе глобализма.



Глобализм повязал финансовый капитал и население стран «золотого миллиарда» в криминальное сообщество, в котором стремление к свободе трансформировалось в стремление к господству, к эксплуатации других народов, выпятил тенденцию создания класса рантье, породил тенденцию тупого потребления. Подкуп целых народов вызвал временное загнивание рабочего и коммунистического движения, что заложило основу современного оппортунизма.



То, что Советский союз, под руководством КПСС, прошел путь от сохи к освоению космоса в течение жизни одного поколения оспорить невозможно. КПСС была партией научного коммунизма, последовательно и настойчиво противостояла проникновению в рабочее движение буржуазной идеологии и фразеологии, а своей главной организационной задачей ставила поднятие значимости рабочего класса в вопросах партийного и государственного строительства.



Стратегической ошибкой КПСС было принятие волюнтаристского решения об окончательной победе социализма в СССР (1961г.), что породило самоуспокоенность и застой в развитии познания теории новейшего империализма. Социалистическое общество, стержнем которого являлась КПСС, находясь в комфортной советской шинели, не отказывало социализму: «Советские люди имели скромный, напряженный, но вполне приличный уровень жизни, сравнимый с уровнем жизни развитых стран... Для того чтобы растоптать социализм СССР следовало было «привести в действие поистине сатанинский механизм. И такой механизм запустили. И его хорошо знают экономисты. Механизм многие годы назад был тщательно отработан на Западе и успешно опробован на ряде стран Африки и Южной Америки. Одна из главных его пружин – взрывная волна инфляции. Ее создают искусственно - либерализацией цен, разгулом свободного рынка. Тем, что в 20 — 30е годы привело к хозяйственной катастрофе сам Запад. И от которой был спасен переходом на принцип плановости (д. э. н. Н. Сачко, Кемерово, «Кузбасс»,19 июня 1993г). Социализм СССР, изъятый глобализмом с политической карты мира, ушел, так и не определив своего классового противника.



СССР развалил, с помощью партийной, советской и хозяйственной элит, глобализм: "Советский Союз - это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её, в сущности, не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей» (из доклада Маргарет Тетчер, премьер – министра Великобритании, на заседании Американского Нефтяного Института, ноябрь 1991г, Хьюстон, Техас).



С 1987 года стартовала «перестройка» (готовилась Западом с 1985г.) ставшая для горбачевской команды прикрытием капитуляции перед Западом, предательством СССР и его народа. «Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать.

Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т. д. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т. д.» (из речи Била Клинтона на закрытом совещании Объединенного комитета начальников штабов 25 октября 1995 года).



Неофициальные итоги «перестройки» поистине впечатляют: ВВП сократился на 28%. Такого падения национального производства Россия не знала никогда. Вывезено: 100 трлн. долл. активов СССР, из 2500т золотого запаса 2200тонн. Демографические прямые потери составили 28 млн. человек. Из оставшегося, после ограбления, в России богатства: 68% овладели 1500 человек, 20% населения получили 26%., остальные 80% приобрели 6% национального богатства. Глобализм расходовал на создание условий распада СССР около 4,5 трлн. долл.



Главными творцами истории являются народные массы — создатели материальных и культурных ценностей, своей борьбой за лучшее будущее. Народные массы в распаде СССР не участвовали — они были отключены от процесса: во-первых, клановой борьбой внутри партийной, советской и хозяйственной элит: во-вторых, выживанием в условиях либерализации цен, разгулом свободного рынка; в-третьих, организацией дефицита товаров, механизм которого был отработан в 1964 году (отстранение от власти Н. Хрущева).



Конкретный ход истории, развитие тех или иных тенденций, цена, которую приходится платить народу за события в стране, все зигзаги исторического развития во многом определяются политикой ведущих политических деятелей. Оценку политическим деятелям, за развал СССР, обязана дать КПРФ. Но такую оценку компартия дать не может потому, что «вожди» не только унаследовали от элиты КПСС застой в познании связи между практикой проявления новейшего капитализма с классической теорией диалектики империализма, но и стали, под воздействием глобализма, проводниками оппортунизма на пост советском пространстве.



Не сделала выводов из событий распада СССР и современная российская элита. Доля государства в ВВП экономики страны составляет 70 процентов, а долголетний спор «план или рынок» стал неразрешимой проблемой для правительства РФ. Перейди финансовый капитал России на принцип планирования и управления экономики государством, экономический рост в 8 - 10 % стал бы нормой (академик С.Глазьев). Глобализм, при борьбе с КНР, лелеет мечту об РФ, как своем сырьевом придатке. Поэтому информационная война, санкции и провокации против России, варятся на кухне глобализма. В этой связи полагаю, что вопрос пенсионной реформы не так прост, как ее преподносят либералы и освещают СМИ. В России нет недостатка в рабочей силе: объявления «требуются рабочие по специальности...» на заборах не висят. Социальное спокойствие нарушить легко, а восстановить будет очень трудно. Вчера выскочила проблема стоимости топлива, сегодня ошеломили пенсионной реформой, что ждать завтра? И не надо бы забывать, что больше половины производства России принадлежит иностранному капиталу. Малейшую социальную напряженность в РФ, глобализм незамедлительно использует, наложив на нее свою печать потрясений и хаоса.

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