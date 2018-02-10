/Поглед.инфо/ Сутрешният преглед на новините ни „зарадва“ с новината от РИА „Новости“. Май янките нанесли удар по атакуващите щаба на кюрдите проправителствени сили. Наглед нищо особено – все в духа на янките да се разпореждат като у дома си и да лъжат за правото на самозащита (представете си техният есминец се вмъква в нашите териториални води и разстрелва наш граничен кораб защото янките имат „свещено право“ на „самозащита“), но тук има твърде много „вода“ - и къде е бил инцидента и кой конкретно е атакувал. Например никакви снимки от там няма, защото е напълно възможно да няма убити от нападащите, ако нападение Е ИМАЛО. Изобщо за самата новина и нейното възможно значение – по-долу.

Самата новина изглежда така:

Вапингтон, 8 фев. - РИА „Новости“. Коялицията начело със САЩ по борба с групировката „Ислямска държава“* заяви, че проправителствените въоръжени формирования са атакували щаба на „Сирийските демократични сили“ (SDF), в който се намирали американски съветници, след което е бил нанесен ответен удар по сирийските военни.

(рус.ез.)

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", — говорится в сообщении командования.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*", — отмечается в заявлении.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ*, но оставляют за собой право на самозащиту.

В моём материале Ловушка для Турции. Или что поставил Эрдоган на падение Африна? я высказал версию чем расплатились курды за пропуск своих подкреплений в Африн - восточным берегом Евфрата. А эта "атака" вполне выглядит таким себе ответом США на попытку курдов договориться с правительством САР. Ведь типа конвой прошёл и можно уже обрывать сообщение с кантоном и контакты курдов с правительством и рвать сделку. Ведь конвой они себе в заслугу могут поставить, что мы хоть и отказались напрямую участвовать в судьбе кантона но вот оружия отгрузили. Всё бы хорошо, но вот разовым конвоем дело не обойдётся. Рано или поздно потребуется новое пушечное мясо в Африн, боеприпасы. А учитывая срыв сделки, пойдёт ли на это правительство Сирии? Или пошлёт как в анеке на три честные буквы одного северного языка?! И предложит пойти поискать тех кто пойдёт на новую сделку.

Касательно того "а был ли мальчик" точнее была ли атака и кто нападал? А мог быть кто угодно - и игилоиды в том числе и местные арабы поимевшие зуб на курдских "освободителей" в том числе. Как и не ясно куда и по кому наносила свою "ответку" "калолиция". Могли по своей традиции и по вполне реальному посту армии Сирии, но тогда молчание правительства САР или говорит за то что ничего не было с участием проправительственных сил или Дамаск консультируется с Москвой насчёт вариантов. Тем более что мог быть и вполне себе подлый вариант - приехала САА принимать передаваемый объект а тут вместо передающих там ещё и ЯНКИ, которые говорят что нельзя передавать и на тебе стрелять...

В общем рано или поздно узнаем что это это было... у США богатый опыт военных провокаций от "Мэн"а в Гаване и "Лузитании" до Перл-Харбора и Тонкинского инцидента... Да и 911 вполне себе в этом стиле.

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