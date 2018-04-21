/Поглед.инфо/ В Армения отново се организира майдан, начело на който са почти същите лица от либералния и проевропейския лагер. Както преди това крещяха в Грузия и Украйна, днес те обявяват "кадифена безкръвна революция". Но тази "безкръвна", в крайна сметка може да доведе до най-ужасното клане в региона за последните 100 години.

Този път местната националистическа и либерална опозиция се противопоставят на назначаването на бившия президент Серж Саргсян на поста министър-председател. Полицията задържа няколко десетки участващи в акцията. На площада, където се състоя митингът, се събраха около 3 хиляди души, крещейки: "Ние сме властта тук". Докато депутатът от опозиционния либерален алианс "Изход" ("Elk") Никол Пашинян, преди предлагаше да „преформатира” Армения от Евразийския икономически съюз към Европа, агитираше за европейска интеграция и да се следва пътя на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия в рамките на асоцииране с ЕС, сега вече открито призовава своите поддръжници да свалят законната власт и да обявиха началото на "ненасилствена кадифена революция".

Армения днес е една от най-динамично развиващите се страни в цялото постсъветско пространство. Въпреки че все още е далеч от равнището на Русия, Казахстан или Беларус, през последните 10 години БВП се е увеличил 7,5%, а икономическият ръст – почти се е удвоил. Качеството на живот на населението на Армения изпревари това на Украйна. Сериозно нарастват и доходите на глава от населението, като средният доход на човек годишно е 3,511 долара.

(рус.ез.)

«Бархатный майдан»: ЦРУ готовит из Армении новую Украину

В Армении — снова Майдан, во главе которого практически все те же лица из либерального и проевропейского лагеря. Сегодня они объявили о «бархатной бескровной революции», как ранее об этом кричали в Грузии и Украине. Однако именно эта «бескоровная» в итоге может привести к самой страшной бойне в регионе за последние 100 лет.

В этот раз местная националистическая и либеральная оппозиция выступила против назначения на пост премьера от правящей партии бывшего президента Сержа Саргсяна. Полицией задержаны несколько десятков участников акции. Всего на площади, где проходил митинг, собралось около 3 тыс. человек «Мы здесь власть». Притом оппозиционный депутат либерального альянса «Исход» («Елк») Никол Пашинян, который предлагает «переформатировать Армению с Евразийского Экономического Союза на Европу, агитируя за европейскую интеграцию, и следовать пути углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках ассоциации с ЕС, уже открыто призвал своих сторонников свергать законные власти и объявил о начале «ненасильственной бархатной революции».

«В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции», — сказал Пашинян. Он же заявил о начале блокады зданий прокуратуры и кассационного суда. «Окружите эти здания. Никто не должен выходить и входить», — заявил Пашинян сторонникам.

После его слов протестующие окружили здания генпрокуратуры, кассационного суда и нового правительственного корпуса, где расположен ряд министерств, в том числе МИД. Впрочем, сами здания закрыты. Полиция Армении не вмешивается в действия участников акции. А к вечеру вторника Пашинян объявил о создании комитета «бархатной революции». По его словам, эта структура будет руководить движением и «доведет его до победного конца». «Ревкомы будут созданы во всех регионах для блокады госведомств, и очень скоро эти ведомства, в том числе полиция, будут выполнять приказы революционных комитетов», — сказал он на митинге. Пашинян добавил, что блокада госведомств в областях страны начнется в среду, в Ереване его сторонники намерены установить пропускные пункты для представителей власти.

Пашинян с единомышленниками призвали молодежь ложиться под автобусы, чтобы парализовать движение транспорта, вставать между дверями вагонов метро, оставлять машины на улицах, он же провоцировал на забастовки студентов. В результате движение в городе было практически заблокировано, поскольку из-за митингов закрыли станции метро и перекрыли дороги. Затем активисты стали привлекать к протестам студентов — некоторые из них ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа, другие атаковали педагогический университет с призывами переходить на самоуправление без государственного контроля. Протестующие прорывались через кордон полиции на проспекте Баграмяна в Ереване, чтобы в конечном итоге попасть к зданию парламента Армении. В ходе столкновений неизвестные использовали светошумовые гранаты. Специальная следственная служба сообщила, что в рамках уголовного дела, возбуждённого по статьям «массовые беспорядки» и «организация и проведение собраний с нарушением закона», задержан мужчина, при обыске у него изъяты 17 металлических прутьев и три деревянные дубинки. Ранее в ходе расследования этого дела были задержаны два человека. Их подозревают в незаконном проникновении в считающееся стратегическим объектом здание Общественного радио.

Напомним, прошлые массовые протесты в Армении прошли всего два года назад, в 2016 году, после захваченного оппозиционерами здания полка полицейской патрульно-постовой службы. Тогда группа вооруженных людей проникла в расположение полка и захватила находившихся там людей. При захвате один полицейский погиб, шестеро получили ранения. В заложниках оставались четыре человека, среди которых — заместитель главы полиции страны Вардан Егизарян и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян. Требование напавших на полицию — освободить лидера радикального оппозиционного Фронта общественного спасения «Новая Армения» и координатора оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, которые находились под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Примечательно, что на улице их поддержали ветераны Карабаха вместе с либералами, сотрудничающими с проамериканской партией «Армянский национальный конгресс» бывшего президента Левона Тер-Петросяна. Также на улицы выходили партия «Наследие» экс-министра иностранных дел, «армянский Козырев» Раффи Ованнисян, радикалы «Новой Армении» и соросовские агенты. Альянс воинствующих националистов с проплаченными либералами — по образцу Украины 2014 года. Они же в 2015 пытались организовать «Электромайдан», а ранее устраивали протесты против российской военной базы, вхождения в Таможенный союз и ЕАЭС.

И вот снова Сорос и Ко тащат людей на улицы. В этот раз повод более весомый — в Армении вступили в силу давно продвигаемые этой же оппозицией конституционные реформы, наделяющие основными полномочиями по управлению страной парламент и правительство. Однако, несмотря на протесты, возглавил правительство вчера бывший президент Серж Саргсян, оставив за новым президентом Арменом Саркисяном лишь представительские функции. Все прошло честно, демократично, но тут местные навальные поняли, что их банально обвели вокруг пальца, и к возвращению Саргсяна подняли свою старую и вечно актуальную песнь про коррупцию, «репрессии кровавого режима» Саргсяна и якобы «сдачу Карабаха», а также про эмиграцию жителей и рост внешнего долга.

Особенно «актуальны» экономические претензии, учитывая, что Армения на сегодня одна из наиболее динамично развивающихся стран на всем постсоветском пространстве. Хотя до уровня России, Казахстана или Белоруссии ей еще далеко, но за последние 10 лет ВВП там увеличился до 7,5%, экономика выросла почти в два раза, по уровню качества жизни населения Армения впервые обогнала Украину. Также уже серьезно обгоняет ее по доходам на душу населения, поднявшись со 121 места на 115 с доходом в 3 511 долларов в год на человека. Для сравнения, Россия второй год занимает 67 место в мире с доходом в 8 928, а страна победившего Майдана — Украина — продолжает падение со 113 места и 4024 долларов на человека в 2013 году при «злом Януковиче» до 131 места с 2194 долларами, оказавшись рядом с Нигерией и Узбекистаном.

То есть страна действительно после войны и разрухи 90-х потихоньку поднимается, в меру своих возможностей, но растет. Впрочем, когда это «скучные цифры» были интересны тем, кто мечтает о ЕС и кружевных трусиках.

Однако курс страны на евроинтеграцию, выход из ЕАЭС и ОДКБ — это далеко не самое страшное в вероятном перевороте. Одним из главных требований оппозиции, особенно их националистической части, стала новая жесткая политика по Нагорному Карабаху и возвращение «утраченных территорий». Это самая больная для армянского общества точка — все давно устали от так и нерешенного вопроса после 30 лет вялотекущей войны, и люди требуют развязки. Притом назвать этот конфликт «замороженным», как в Приднестровье, тоже никак нельзя — перестрелки, обстрелы и провокации там идут без конца. Ситуация там скорей больше напоминает Донбасс со своим Минском, ругаемой обеими сторонами ОБСЕ и огромной опасностью эскалации в любой момент. Собственно, Карабах — это один из самых ярких примеров того, что исключительно политическим путем военные конфликты можно лишь отложить на время, но не закончить. В последнее время там удалось достигнуть некой стабильности, но как только националисты доберутся до власти, то война вспыхнет по новой и в полную силу. Вот тогда мало не покажется никому. Армения и Азербайджан неминуемо захлебнутся кровью. Толпы беженцев потянуться в Россию, которая, как посредник между Арменией и Азербайджаном, также будет вынуждена вмешаться в конфликт. А с учетом проживающих у нас диаспор и беженцев, конфликт неминуемо переместится и на нашу территорию. В последний раз, когда там было обострение, среди вероятных участников появилась и Турция, как союзник Азербайджана, что ставит под угрозу вообще все Ближневосточные страны. Да и Запад постарается протолкнуть туда армию НАТО под эгидой миротворцев.

И вот здесь стоит отметить, что армянский Майдан далеко не стихиен, к работе по его организации были привлечены все — от ЦРУ до местных НКО. В середине марта в сеть попали материалы о структуре американской резидентуры, действующей на территории Республики Армении и Грузии. «Кроме должностей послов и представительств Агентства США по международному развитию (USAID), предусматривающих разведывательные функции, на территории Республики Армения к шпионажу в пользу США причастны не менее 20 человек», — указывается в документах. В период с 2016 по 2017 год оборот средств через данные организации превысил 1,5 млрд. долларов. Там же рассказывается об американских сотрудниках Центрального разведывательного управления в Республике Армения под прикрытием дипмиссии, среди которых, например, известный по Украине майор Эрик Ларсен — сотрудник военного атташе, представитель Агентства США по уменьшению угроз (DTRA), куратор проектов по расширению сети американских биолабораторий в Армении, Молдавии, Украине, Азербайджане. Но самое главное — «слив» показал, кто уже работает на ЦРУ в действующей власти Армении. Среди завербованных и «ограниченно сотрудничающих» должностных лиц, по данным упомянутого сайта, оказались: министр обороны РА Виген Саргсян, министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян, координатор проекта создания в Армении американских биолабораторий, посол Армении в Ватикане и Мальте Микаэл Минасян, член ПАСЕ Самвел Фарманян, первый замглавы Аппарата Президента Армении Алексан Арутюнян.

То есть можем представить себе уровень вовлеченности ЦРУ в армянскую политику на уровне АП, Минобороны и т.д. Так же там слили и работающие на ЦРУ НКО, среди которых оказались участники всех ереванских майданов последних лет, таких как: «Союз информированных граждан», «Клуб журналистов Аспарез», «Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества», «Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи», «Армянский Хельсинкский комитет», «Центр европейских исследований Ереванского государственного университета», «Пинк Армения», «Фонд открытое общество Армении».

Зачем США дестабилизация в стране-члене ОДКБ, Евразийского союза, которая находится на границе с Ираном, Турцией и где расположена единственная военная база России в Закавказье, — очевидно. Получить там «новую Украину», поставить свою базу вместо российской, устроить войну и «рулить» как Закавказьем, так и угрожая соседям с еще одной стороны — их давняя мечта, которую они постепенно реализовывают. А вот зачем армянам рвать отношения с Россией ради призрачной «зоны торговли с ЕС» и ввергать свою страну в кровавый хаос — это очень большой вопрос, пример Украины здесь очень показателен.

Хотя численность «протестов» как раз и показывает небольшое желание людей ломать себе жизнь. Другое дело, что их мнение могут и не спросить — если США удастся «договориться» с местной элитой, то будет и «бархатная революция», и море крови после нее. А молодых «евроинтеграторов» для массовки можно легко найти в любой стране — от фанатов Навального в России и леволибералов в США до школьников и студентов Гонконга, которые выходили на «революцию зонтиков». Так что будем надеяться, что у местных властей хватит ума не вестись на печеньки и удержать страну от хаоса, тем более что это не первая и уж точно не последняя «бархатная революция».

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