/Поглед.инфо/ „Ела при мен, Червена шапчице, аз ще те изям!”



„Не ме изяждай, Сиви вълко, ще ти изпея една песничка!”

Докато в Русия, бушуват страстите около Световната купа за футбол и проекта на правителството за пенсионна реформа, в покоите на Кремльовските кабинети с византийска тайнственост и изтънченост се плетат замислите на сложния модел на световната политика.

В Украйна пресипнаха от безплодните крясъци и се премина към дрезгаво бърборене; Европа е вкарана в мигрантска криза и търговска война със Съединените щати; Китай се готви за скок към останалата част от Югоизточна Азия; САЩ са потънали в междупартийни ежби; а в Русия, независимо от целия този шум, тихо и плътно работят за промяна на лицето на съществуващия свят.

Нещо, което мнозина не забелязват, застинали в амбициозните си илюзии или стародавните си фобии.

Ние сме свикнали към бавните промени, приспивани от факта, че бавният темп на промените са незабележими, но именно поради тази наша самохипноза, пропускаме резкия скок.

Светът се променя рязко, Русия в този свят също се променя рязко; но малцина забелязват тази рязкост на промените. Хората виждат санкциите, трудностите на структурната перестройка на икономиката, данъците, цените и други подобни.

Да, всичко това съществува, целият този шумен политически екран проблясва и клокочи. Точно това пречи, зад императивите на дневните нужди, да се видят извършващите се глобални промени. И причината за тези промени е Русия.

(рус.ез.)

Как Путин, подкрадываясь к Трампу, проглотил Болтона

"Иди ко мне, Красная Шапочка, я тебя съем!"

"Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою!"

Пока в России бушуют страсти по поводу Чемпионата мира по футболу и проекту правительственной пенсионной реформы, в тиши Кремлёвских кабинетов с византийской таинственностью и изощренностью плетётся замысловатая вязь узора мировой политики. На Украине охрипли от безрезультатного крика и перешли на сиплое бормотание, в Европе увязли в мигрантах и торговой войне с США, в Китае собрались перед прыжком на всю Юго-Восточную Азию, в США утонули в межпартийной склоке, а в России под этот шум тихо и цепко меняют облик существующего мира. Пользуясь тем, что этого очень многие не замечают, упоённые своими амбициозными иллюзиями или стародавними фобиями.

Мы привыкли к медленным переменам, мы убаюкали себя разговорами о том, что из-за медленного темпа перемены незаметны, но именно из-за этого нашего самогипноза мы прозевали резкий скачок. Резко изменился мир, резко изменилась Россия в этом мире, но именно из-за резкости изменений их заметили немногие. Все видят пока санкции, экономические трудности структурной перестройки экономики, налоги, цены, и тому подобную текучку. Да, всё это есть, весь этот шумный политический экран бурлит и клокочет. Но именно это мешает за ширмой происходящего на потребу дня увидеть свершившиеся глобальные изменения. И причиной этих изменений является Россия.

По роду профессии меня всегда особо интересует мир профессиональных переговоров, ибо тут проступают контуры того нового мира, который явит себя с очевидностью через годы и даже десятилетия. То, как протекает подготовка встречи Путина с Трампом, напоминает мне подготовку огромной спецоперации, проводимой крупной корпорацией с участием подразделений корпоративной разведки. В этом нет ничего удивительного - Россию возглавляет разведчик, и потому его политика - это одна огромная спецоперация. Америку возглавляет коммерсант, и потому его политика - это подготовка больших сделок. Политика разведчика - это подготовка больших вербовок. В том числе и таких вот коммерсантов.

Что такое вербовка? Это превращение противника в союзника. И происходит это всегда на переговорах. Вербовка - это построение отношений доверия, а не сделка. Не доверяющий продавцу покупатель ничего у него не купит. Не вступит в отношения. Настоящие вербовки - это не силовые, а инициативные акции, когда выстраиваются хорошие отношения и оппонент с радостью и охотой идёт на сотрудничество. Не под принудительным давлением шантажа и угроз, не за деньги, а охотно и радостно, по влечению собственной души. Вот самый надёжный способ вербовать сторонников. Это уже не агенты - это друзья. Тут доверие, забота об интересах и безопасности друг друга. Высший пилотаж.

С этой точки зрения разведки в России сейчас происходит самая массовая вербовка из всех возможных. Чемпионат мира по футболу превратил сотни тысяч иностранцев из настороженных и враждебных в отчаянно дружественных и влюблённых в Россию друзей. Мундиаль имеет много измерений. С точки зрения Министерства спорта это успешное спортивное мероприятие. На взгляд пропагандиста это успешная агитационная акция. С точки зрения пиарщика это успешный маркетинг территории, формирование позитивного имиджа страны. С точки зрения врача это перевозбуждение нервной системы от стрессов, недосыпания и ненормального питания.

С точки зрения разведки - это успешная вербовка союзников. Именно так видят репортажи с чемпионата в Москве сотрудники ЦРУ, МИ-6, БНД и даже СБУ. Изменено сознание огромной массы людей. Негатив к России изменён на позитив. Сейчас они вернутся на Родину и произведут у себя дома такую разрушительную работу по крушению официальной русофобской мифологии, что последствия такого поведения все разведки мира оценивают как колоссальную по масштабу и успеху спецоперацию.

И не надо бояться этого термина: успех страны - это всегда в первую очередь успех её разведки. Прежде всего потому, что к срыву Чемпионата были привлечены именно разведки, и именно их усилия нейтрализовали наши спецслужбы. Не случайно вся либеральная пятая колонна в России именно на компрометацию спецслужб нацеливает всю свою активность. Поверьте - когда вся ваша интеллектуальная элита вдруг начинает ужасаться по поводу кошмаров КГБ или ФСБ, то это и есть спецоперация ЦРУ и МИ-6. Это и есть попытка массовой вербовки всех нас руками уже завербованной группы влияния. Ведь ни один Солженицын, ни одна Улицкая, ни один Кикабидзе и ни один Сахаров, не говоря уже о Немцове или Каспарове с Ходорковским, никогда не возмутились ЦРУ. Видимо, те повода не дают. А стенания о кошмарах КГБ-ФСБ - их главная тема. Странно, не правда ли?

Но пока Россия на ЧМ-2018 успешно вербует сторонников, в Кремле готовятся к самой главной вербовке. Трампа надо обработать так, чтобы он и работал в нужном направлении, и дома не спалился. А что вы хотели? Безопасность агента - главная задача любой спецслужбы.

Мне очень интересна фотография, где Путин встречает Болтона. Очень интересны репортажи об этой короткой встрече. Путин повёрнут к Болтону всем фронтом - так стоят, когда очень уверены. Болтон стоит к Путину под углом в одну треть поворота - так стоят, когда стремятся защититься и не очень уверены. Путин улыбается, но смотрит на Болтона так, что Болтон чувствует себя если не омлетом на обеденной тарелке, то совхозным бухгалтером перед ревизором из области. Болтон улыбается в ответ Путину, но это улыбка натянутая, скрывающая тревогу и дискомфорт. А дискомфорт - это всегда скрываемый испуг.

Как известно, Путин любит слегка опаздывать на переговоры. Это его любимый приём сбивания с оппонента спеси и самоуверенности перед разговором. Приходят вовремя на встречу с равным или вышестоящим. Опаздывают на встречу, когда ставят оппонента на то место, на которое он должен быть поставлен. Как бы вы ни приготовились к разговору, когда вас слегка помаринуют в приёмной, ваш пыл перегорает. Настрой ломается. А раздражение ломает план на беседу. Вы входите весь сердитый - а вас топят в лучах приветственного обаяния.

И у вас летят к чёрту все заготовленные шаблоны и сценарии. Вы спешно ищете новую точку опоры. Уверенность потеряна, раздражение уже кажется неуместным, как себя вести - не знаете. И не надо - вас уже ведут, вас подхватили, вы поневоле начинаете зеркалить манеру собеседника и всё больше впадаете в ответную любезность. Вас проглотили. Даже если вы это понимаете, то ничего поделать не можете. Не грубить же вам такому милому собеседнику. Манипуляция по фактору времени на встрече - сильнейшее оружие переговорщика, которым Путин любит и умеет пользоваться. Это одна из его коронных фишек. Одна из. Но не единственная.

Но упаси Боже думать, что задача Путина - сломать Болтону его работу. Ни в коем случае. Наоборот, задача Путина - всячески помочь Болтону сделать то, ради чего его прислали. Задача Болтона - не зубы демонстрировать, а подготовить встречу. И тут Путин ему всяческий помощник и даже покровитель. Он ведёт Болтона за руку. Болтон влип в Путина, как муха в мёд. Это не вербовка, но это нейтрализация. Прежде всего нейтрализация личной агрессии Болтона в адрес России и Путина. Агрессивный Болтон плохо сделает своё дело, нейтральтный - намного лучше. Путин укатал Болтона в какой-то степени ради самого Болтона. И тот должен быть ему за это благодарен.

Надо сказать, приём удался. Болтона поставили в замешательство вопросом о Путине. Его спросили, не считает ли он почётным, что Путин пришёл на встречу с ним вовремя, чего не делал даже с папой римским и британской королевой. Болтон признался, что смутился от этого вопроса и сказал, что не станет отвечать, чтобы не обижать никого. «Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он действительно пришел вовремя. Или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его опоздавшим» - сказал Болтон корреспонденту. То есть Болтон признал, что Путин опоздал и это сломало его психологическое состояние перед встречей. Именно по тому сценарию, который был описан выше. И ещё - Болтон боится не выполнить поручение Трампа.

Но не только такими нехитрыми приёмами Путин управляет потоком событий. Своим крымским ответом Западу Путин углубил трещину между ЕС и США по поводу тогда ещё тлевших торговых войн. Германия так вошла в конфликт с США по вопросам пошлин, усугублённых темой санкций, что важность Северного потока-2 для неё стала в разы больше. Германия держится стойко по теме санкций, но каждый месяц теряет от этого 618 миллионов евро. Для Германии это очень большие потери. В этих условиях отказаться ещё и от СП-2 - дело совершенно невозможное. Если бы не санкции и потери от них, вопрос по СП-2 не стоял бы для Германии так остро, и возможно, США как-то продавили бы Меркель. Но на фоне общих потерь СП-2 выглядит совершенно иначе. Это последний бастион европейского экономического суверенитета.

Посеяв склоку между Германией и США по вопросу потерь от санкций, Путин способствовал обострению спора между ЕС и США и по теме пошлин, что уже само послужило росту упрямства Германии по вопросу СП-2. И победил - после долгих лет самой категоричной риторики США пошли на попятную: заместитель помощника Госсекретаря Сандра Оудкирк заявила: «У Европы остались рычаги, чтобы приостановить или переформатировать его таким образом, чтобы он отвечал требованиям энергетической независимости. Мне не хотелось бы говорить, что санкции – последний инструмент».

То есть ещё месяц назад было категоричное "отменить" с угрозой санкций. Но торговые войны США и ЕС зашли так далеко, что вопрос СП-2 на общем фоне стал менее важным, чем прежде. И вот уже возникают формулировки "переформатировать" и "приостановить". США не хотят загонять конфликт в тупик. Для них это не только вопрос доступа на европейский рынок газа, и украинский транзит. Всё это стало вдруг более мелким, чем угроза всеобщей торговой войны США и ЕС. Это колоссальные по объёму и скорости изменения. Которые без Путина не произошли бы. Поверьте, если все изменения в тональности США не увидели мы, то их увидели в Киеве. Там тихая паника.

"Северный поток-2" в контексте роста торгового конфликта с ЕС по всем видимым признакам утратил свою приоритетность для США - и это один из факторов, дающих надежду на некоторый успех переговоров Трампа и Путина. Трампу важнее не поругаться с Европой полностью. Продолжение торгового конфликта отбрасывает ЕС всё дальше из сферы влияния США, вплоть до создания европейской альтернативы НАТО. Допустить этого нельзя, и тут позиция Путина для Трампа критическая. Путин способен влиять на эти процессы.

Россия является глобальной геополитический державой, и от того, как глубоко Трамп это осознает, зависят перспективы его переизбрания на второй президентский срок. А так же перспективы республиканской партии выиграть ближайшие промежуточные выборы. Вот такой фон у готовящейся встречи Трампа и Путина. У неё есть все шансы стать поворотным событием мировой истории. Станет ли она им или останется очередной вехой в противостоянии двух сверхдержав, зависит от способности Трампа консолидировать свой аппарат. Надвано стало известно, что Трамп игнорирует своего главу Пентагона Джеймса Мэттиса. Ещё один кандидат навылет. Саботаж этого ястреба привёл его к изоляции внутри команды Трампа. Когда-то Трамп взял его на работу под давлением противников. Теперь прошло время, Трамп усилился и может позволит себе другого министра обороны. Через несколько месяцев это случится.

Задача Путина - очень тонко способствовать всему тому в американской политике, что выгодно России, и препятствовать тому, что для России вредно. Переговоры Путина с Трампом призваны очертить новую зону возможных соглашений. Трампу прогресс с Путиным важнее Украины - это вопрос переизбрания Трампа на следующий срок. Трампу нужны только яркие победы во внешней политике. Такими победами могут быть только прорывы в отношениях с КНДР и Россией. Нужен ли Трамп Путину - зависит от Трампа. Трамп способен на компромиссы. Путину важно не спугнуть эту надежду. Такая вот связь между Крымом, санкциями, торговой войной США-ЕС, СП-2 и визитом Болтона в Москву.

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