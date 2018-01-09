/Поглед.инфо/ Противопоставянето на Москва и Вашингтон стана за целия свят една от главните особености на 2017 година. Русия и САЩ си разменяха и нелицеприятна реторика, и взаимни ограничителни мерки. Как ще се развива този сюжет през 2018 година и в какви направления страните все пак имат шансове да се договорят?

Москва няма завишени очаквания относно нашите отношения и за сега не се получава да бъде постигнато подобряване поради русофобската истерия, обхванала вашингтонския политически истаблишмент, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров в предновогодишно интервю за „Интерфакс“. При това той направи уговорката: „Ние както и преди сме готови да преминем своята част от пътя за тяхното оздравяване.“.

В подобен ключ се изказа в предпразнична статия в New York Times държавния секретар Рекс Тилерсън. От една страна той доста нахално отбеляза, че Вашингтон няма илюзии по отношение на „режима, с който имаме работа“. От друга подчерта: в Америка осъзнават необходимостта от работа с Русия там, където „взаимните интереси се пресичат“.

Много по-примирителни изказвания звучаха по-рано от устата на президентите на Русия и САЩ. На 15 декември Доналд Тръмп позвъни на Владимир Путин и те обсъдиха нещата около КНДР. След седмица двете страни синхронно подкрепиха резолюцията, наказваща Пхенян за поредното изстрелване на балистическа ракета, при това Москва, например, за пръв път се съгласи да върне от територията си всички северокорейски гастарбайтери. Така, че може да се допусне, че двамата лидери тогава все пак са сключили някаква сделка, за подробностите на която ние още не знаем.

И все пак в началото на новата година пречка в нашите отношения може да стане докладът на Министерството на финансите на САЩ, който Конгреса чака през февруари – за лидерите на деловия свят на Русия, които отвъд океана се считат за „близки до Кремъл“. На тези бизнесмени, очевидно от Конгреса ще се опитат да повлияят с нови санкции.

Редакторът на Defense & Foreign Affairs, президент на Асоциацията за стратегически изследвания (Вашингтон) Грегори Копли вини за всички интриги противниците на Тръмп. “Това е опит на хората, които загубиха изборите в САЩ и на някои средства за масова информация да законсервират студената война. На тях просто им беше необходимо да обяснят своето поражение на изборите“ - обясни събеседникът. По думите на Копли, в действителност нивото на отношенията не е толкова ужасно, както го представят някои ястреби от двете страни - то не може да се сравни със студената война. „Сега кооперацията се осъществява на по-прагматично ниво. И аз мисля,че има голяма надежда, че щом някои от медийните скандали утихнат, ние ще видим по-тясно реално коопериране“, - заяви той за вестник ВЗГЛЯД.

Аз мисля, че американско-руските отношения в много отношения са здрави. Ние най-накрая започваме да виждаме прелом в начина на мислене от студената война, който някои хора продължават да практикуват в двете страни, но особено в САЩ. Сега се води дискусия за широко взаимодействие между САЩ и Русия, онова, което по-рано беше Запада и Изтока“, - посочи Копли. „Сигурен съм, че предпоставките за подобряване на отношенията започнаха с идването на власт на администрацията на Тръмп“, - добави експертът.

Вестник ВЗГЛЯД проведе „инвентаризация“ на въпросите, представляващи взаимен интерес за САЩ и Русия. По кои от тях – даже в днешната враждебна атмосфера – може все пак да се договорим, възможно даже през 2018 година? Точките са разположени по нарастване на шансовете за компромис – по условна скала от 1 до 8. Най-малко от всичко има надежда да се договорим за Украйна и санкциите, повече от всичко – по повод на Корея и Сирия.

(рус.ез.)

1. Оставить Украину в покое

Позиция России известна - Москва в категорической форме требует от Вашингтона не оказывать Украине никакой военной помощи, чтобы не разжигать конфликт в Донбассе. США должны прекратить и прямо, и через МВФ финансировать киевский режим. США должны просто оставить нашего важнейшего соседа в покое.

Однако найти компромисс по Украине практически нереально. Вот и сам Тиллерсон назвал Украину главным препятствием на пути улучшения российско-американских отношений. По мнению США, Россия должна не просто выполнить все пункты Минских соглашений (стороной которых Россия не является) и прекратить «агрессию на Украине», но и вернуть Киеву Крым, отказаться от поддержки ДНР и ЛНР, и согласиться на введение миротворческого контингента на российско-украинскую границу. Все эти требования для России категорически неприемлемы, и компромисса на данный момент не просматривается.

2. Снять все санкции

Россия требует от США отменить введенные против нее и ее граждан карательные меры – как финансовые, так и визовые. Первые такие меры были введены в марте 2014 года в после воссоединения с Крымом, затем санкции только нарастали. На сегодня самым главным стало требование Москвы оставить в покое «Северный поток-2», отменив введенные в августе Вашингтоном санкции против компаний, которые участвуют в строительстве этого газопровода.

«Но президент Дональд Трамп не может их ни отменить, ни даже ослабить»,- заметил по этому поводу в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Олевич.

Трампу, который сам по себе, может, и пошел бы на отказ от санкций, связывает руки американский истеблишмент. В частности, принятый в августе в США закон позволяет конгрессу блокировать попытки президента ослабить или отменить санкции. Кроме того, в этом вопросе ключевым препятствием вновь является украинский вопрос – только после его решения могут быть начаты переговоры о снятии ограничительных мер, настаивают в Вашингтоне. Да и в этом случае санкции, скорее всего будут отменяться не все разом, а поэтапно, как и в случае с Ираном.

3. Договориться о ненападении в киберпространстве

Москва предлагает Вашингтону заключить пакт о ненападении и вообще ввести международные законы поведения в виртуальном мире. Мы требуем также прекратить бредовые обвинения в наш адрес по поводу хакерской «атаки» на американскую демократию. Шансы договориться об этом пока крайне малы.

Даже сам Трамп называет эти обвинения «мифом», однако в конгрессе и в прессе США психоз по этому поводу ослабевать и не думает. «Ястребы» прямо говорят о том, что Россия должна понести наказания за, якобы, осуществленное ею вмешательство. Более умеренная часть американского политического истеблишмента, например, посол в России Джон Хантсман подчеркивают, что необходим «честный» разговор Вашингтона и Москвы на эту тему. «Честный» в их понимании означает, что РФ должна признать вмешательство и покаяться за него, после чего и начнется диалог.

Представить, что Москва пойдет на подобное, сегодня практически невозможно.

4. Оставить в покое российские НКО

Россия требует от Вашингтона не вмешиваться ее внутренние дела, в частности, не финансировать прозападные общественные организации и СМИ. Как известно, в 2015-2018 годах на информационное вещание иностранных структур внутри России будет потрачено более 80 млн долларов. Это, к примеру, вдвое больше, чем на информационную поддержку украинского Майдана в 2014 году. Но договориться по этому поводу тоже нереально. Если бы все зависело от Трампа, он бы, может, и закрутил финансовый кран просто из соображений экономии, однако деньги распределяет конгресс, а там экономить на антироссийской пропаганде не собираются.

Здесь же, хотя и немного особняком стоит тема СМИ-«иностранных агентов». Минюст США в октябре заставил российский телеканал Russia Today в соответствии с действующим в Америке законом, зарегистрироваться в качестве иностранного агента, что RT и был вынужден сделать. Кроме того, в Twitter запретили рекламу с аккаунтов RT и Sputnik, а корреспондентов телеканала лишили аккредитации в конгрессе.

В ответ Госдума разработала закон, вводящий в России нормы о СМИ, исполняющих функции иноагентов, который был подписан Путиным в конце ноября. После этого российский минюст признал таковыми ряд медиа: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время» и другие. Они лишены доступа в Совфед и Госдуму. При этом Москва подчеркивает, что готова пересмотреть свое решение, если Вашингтон отменит свое в отношении RT. Однако вряд ли стоит ждать этого в ближайшее время.

5. Прекратить угрожать Ирану

Москва требует оставить в покое и «ядерную сделку» с Ираном, заключенную в 2015 году и вообще снять с Ирана все наложенные на него Западом санкции, поскольку Москва надеется развивать торговлю с исламской республикой.

Трамп давно грозится разорвать соглашение. В октябре он даже заявил, что Тегеран не выполняет условия договора, но сам поостерегся ее разорвать и предложил это сделать конгрессу.

Вероятность договориться по этому поводу все же есть. Дело в том, что интересы России в данном случае совпадают с интересами влиятельных представителей команды Обамы, которые сами два года назад участвовали в «сделке с Ираном». Вот и конгресс не захотел взять на себя ответственность, отказался принять пас Трампа - и вопрос пока заглох.

6. Уйти из Афганистана

Россия в 2017 году впервые потребовала вывести войска США из Афганистана, поскольку они не справились с задачей, возложенной на них Совбезом ООН 16 лет назад. Они не смогли победить «Талибан», не построили в Афганистане жизнеспособного государства и лишь провоцируют там внутренние конфликты. Кроме того, американцы потакают наркотрафику из этой страны через южную границу СНГ.

США, в свою очередь, обвиняют Россию в заигрывании с «Талибаном» и даже в поставках им оружия. При этом Трамп в августе заявил о новой стратегии Штатов в Афганистане, которая предполагает отказ от быстрого вывода войск, увеличение их численности и расширение полномочий. Кроме того, Вашингтон больше не будет сообщать о размерах своего контингента.

Однако ключевой акцент американцы в Афганистане намерены сделать на борьбе с такими движениями, как «Талибан» и ИГИЛ*, которые почти одинаково опасны для обеих наших стран. При этом, США в идеале хотели бы усадить умеренную часть талибов за стол переговоров с афганскими властями, что также коррелирует с российскими желаниями. Также они заинтересованы и в привлечении к решению афганского вопроса других стран - Пакистана, Индии и, конечно, России. Поэтому Афганистан – это не совсем мертвое поле для сближения, шансы есть, да и опыт сотрудничества на этом направлении у нас имеется. Вероятность договориться – средняя.

7. Прекратить угрожать Северной Корее

Москва требует от Трампа прекратить угрожать Пхеньяну войной, в том числе прекратить на время маневры вокруг Корейского полуострова. У России с КНДР – общая граница, поэтому нам нужна стабильность в регионе. Кроме того, мы из принципа не хотим, чтобы американцы вторгались и меняли режимы в чужих странах. Правда, дальнейшее укрепление ракетно-ядерного потенциала Пхеньяна нам тоже ни к чему. Но этот вопрос Москва, как и Пекин, требуют решать только дипломатическим путем.

С финансовой точки зрения мы хотим развивать экономические связи с обеими Кореями, в идеале – проложить трубопровод и сбывать газ южанам через территорию северян, что будет выгодно всем трем сторонам. А для этого обе Кореи должны наконец найти общий язык.

Трамп с самого своего прихода к власти взял жесткий курс в отношении КНДР, используя в качестве предлога ракетные пуски Пхеньяна. Он доходил до прямых угроз лично Ким Чен Ыну. Авианосцы США совершали стрельбы вокруг Северной Кореи, а Сеулу были поставлены комплексы ПРО THAAD. Однако в середине декабря градус напряжение начал спадать.

«Нам нужно, чтобы Северная Корея села за стол переговоров. Мы готовы говорить с ними, когда бы они ни захотели»,- заявил 12 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Это явный перелом в американской линии, и теперь Госдепу волей-неволей придется обращаться за помощью к России и Китаю для посредничества в диалоге с таким неудобным собеседником, как Ким.

Американист Борис Межуев в интервью газете ВЗГЛЯД не исключает, что Трамп в ближайшее время и впрямь перестанет давить на Кима, поскольку осознает свое бессилие. Как заявил газете ВЗГЛЯД американский политолог Стефан Эберт, Корейский полуостров вполне может стать той площадкой, где наконец найдут компромисс Россия и США, шансы на это растут.

8. Забыть о свержении Башара Асада

Россия требует от США прекратить антиасадовскую активность и не снабжать деньгами и оружием мятежников, особенно явных террористов из «ан-Нусры». Также Москва настаивает на выводе из Сирии американских интервентов, которые находятся там незаконно.

Штаты пока отказываются отзывать из САР свои войска и продолжают называть Башара Асада «кровавым тираном». Однако сдвиги есть. Вашингтон уже начал выполнять наши условия – например, перестал требовать немедленного ухода Асада, чего он неустанно требовал целых шесть лет. СМИ сообщали, что Белый дом готов забыть о свержении Асада власти еще как минимум на четыре года – просто потому, что теперь у него руки коротки реализовать свои угрозы против Дамаска. Более того, наша договоренность о создании зоны мира на юго-западе Сирии, которой Путин и Трамп достигли в июле в Гамбурге, уже реально работает. Так что здесь шансы еще выше, чем в случае с Кореей.

Да, интересы Путина и Трампа в САР во многом не совпадают, но компромисс возможен. Вероятность заключить сделку по Сирии – выше средней. «Есть большое пространство для сотрудничества в области безопасности. И я думаю, мы видим начало этого на Ближнем Востоке, - подчеркнул и Грегори Копли. - Тем более если учесть, что США из-за политики прошлой администрации уже потеряли много влияния на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии».

Что же в итоге? По большинству пунктов текущей повестки дня Москва и Вашингтон не имеют потенциальных точек соприкосновения, и надеяться на их появление в 2018-м году может только очень отъявленный оптимист. Как предрекает в интервью газете ВЗГЛЯД директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, разве что лет через пять вашингтонские политики пожалеют, что с таким азартом торпедировали отношения наших стран. «Мы снова уперлись в идеологию, Россия им видится как враг, - сетует американист. – А лет через десять они вслух признают, что это было миф, но будет уже поздно. Ущерб отношениям будет нанесен колоссальный».

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