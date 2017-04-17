/Поглед.инфо/ Колкото повече се приближаваме до символичните 100 дни, през които 45-тият президент на САЩ обеща да направи много, толкова повече реални резултати няма. Ракетният удар по сирийски аеродрум, извършен по заповед на президента на САЩ миналата седмица, се оказа невероятно ефективно средство за решаване на всички неразрешени вътрешнополитически проблеми.

Тръмп веднага започнаха да го хвалят, дори тези, които до вчера го обливаха с кал. Ракетният удар в американската "реалност" се превърна в огромно събитие, а неговата мизерна ефективност и нулева военна целесъобразност изглежда не вълнува властващите. Докато обикновените хора споделят в социалните медии своите тревоги по повод опасността от трета световна война, а съответните искания към търсачките бият всички рекорди, в седмичното си обръщение към нацията президентът на Америка говори само за Пасха.

(рус.ез.)

Чего теперь ждать от Трампа: нового пиара на крови или мировой войны?

Новая палочка-выручалочка Трампа — военные США, не больно, но эффектно бьющие врагов и испускающие снопы разноцветных искр, ослепляющих как сторонников президента, так и его противников. Он далеко не первый президент, открывший тайну этой палки, и не первый, который пострадает от ее же ударов.

Все ближе и ближе символический срок в 100 дней, за которые 45-й президент США обещал сделать так много. А реальных результатов всё нет. Вернее, результаты есть, но они «не считаются». Появление сотен тысяч рабочих мест, падение нелегальной миграции и преступности в среде мигрантов, заключение крупных сделок в ранее отстающих или вовсе умирающих сферах экономики, запуск реорганизации правительства и снижения бюрократического бремени, запуск в работу одного стратегического нефтепровода и начало строительства другого… всё это — объективные результаты, только вот выражены они в цифрах, а цифры у прессы не в чести.

В современной американской действительности по-настоящему существует только то, что СМИ посеяли в жаждущую сенсации почву массового сознания информационного века. В Штатах «реально» существует удар химическим оружием в сирийском Идлибе и его «реально» нанес Асад, «реально» существуют русские хакеры, но почти совсем нет слежки ЦРУ, «реально» существует недоказанное глобальное потепление не наблюдаемое с 2003 года, а русские «реально» всегда должны быть с бородой.

Именно в этой реальности у Трампа до недавнего времени не было заметных успехов и заслуг. Все его громкие начинания, такие как запрет на въезд гражданам стран Ближнего Востока и отмена системы обязательного платного медицинского страхования «Obamacare», с треском провалились, некоторые даже дважды, оппоненты выставили его стариком, способным только играть в гольф, говорить громкие фразы и поглощать деньги налогоплательщиков. Отдельной строкой проходил «реально» существующий в Штатах «русский след» в президентских выборах, на которых Трамп одержал верх.

Ракетный удар по сирийскому аэродрому, нанесенный по приказу президента США на прошлой неделе, оказался невероятно действенным средством решения всех внутриполитических проблем Трампа. Его сразу стали восхвалять или даже почитать все, даже те, кто еще вчера поливал помоями. Ракетный удар в американской «реальности» стал огромным событием, и его мизерная эффективность и нулевая военная целесообразность уже никого не волновали.

В числе прочего, этот удар обеспечил уверенную победу Трампа в борьбе за утверждение его кандидата — Нила Горсача — на пост в верховном суде США. Горсач стал одним из девяти судей, назначаемых пожизненно. Он, несомненно, будет иметь большой политический вес на протяжении еще многих лет и не забудет, кому обязан своим положением.

Именно с церемонии официального вступления верховного судьи в должность началась новая, 12-я неделя президентства Трампа. На фоне всеобщего ажиотажа по поводу атаки в Сирии кадровые изменения в верховном суде, насколько бы не была велика их реальная значимость, так и не стали «реальной» заслугой Трампа.

Когда страсти по 59 ракетам «Томагавк» немного улеглись, Трамп еще раз подтвердил догадки о PR-содержании этой акции, сказав, что Америка «не идет в Сирию». И тут же, уже на следующий день, был нанесен новый удар, но уже в Афганистане. Этот удар был подан на блюдечке с голубой каемочкой, тут же проглочен СМИ и моментально обрел «реальность». Ничего не понимающие даже в азах военного дела журналисты с упоением слушали порожденные пресс-службой американского министерства обороны вирши о самой большой неядерной бомбе с поэтичным (для американского уха) названием «Мать всех бомб». Результативность и целесообразность удара, который, по официальным данным был, нанесен по подземным коммуникациям террористов и убил несколько десятков человек, особенно не интересует ни СМИ, ни широкие массы. Слов «самая большая бомба» и «10 тонн» для зацикленных на гигантизме американцев достаточно.

Вновь ценой чьих-то жизней Трамп сумел вызвать из небытия волну народной любви и поддержки. Логично было бы предположить, что, прикрываясь военными решениями и напустив на себя вид мирового жандарма, Трамп начнет под шумок проводить обещанные реформы или теснить противников внутри страны… но этого не происходит. Напротив, с самого удара по Сирии активность президента во внутренних делах резко упала и ограничивается подписанием предлагаемых документов типа рутинного одобрения вступления Черногории в НАТО и конъюнктурно-республиканского сокращения финансирования абортариев.

Избранный Трампом способ распорядиться внезапным триумфом — переждать его и бездействовать — заставляет всерьез задуматься о том, что происходить за кулисами Белого дома. С одной стороны, Трамп не пошел в Сирию и использует точечные удары только как саморекламу, что противоречит мнению, что он полностью «лег» под те или иные политические силы и станет одним из ряда президентов от обеих партий, отбывавших срок как бы на дистанционном управлении.

С другой стороны, он проводит жесткую политику по отношению к КНДР и даже двинул к ней ударную группировку кораблей во главе с ядерным авианосцем и, вполне вероятно, с ядерной подлодкой. Этот шаг, на первый взгляд вполне укладывающийся в новое милитаристское амплуа 45-го президента Америки, на самом деле говорит о неподвластности Трампа американской элите, ведь она никогда не позволила бы ему так рисковать.

Обмен угрозами, военные маневры и парады, приготовления к худшему на военных базах… всё это — тревожные знаки то ли огромного просчета Трампа, пытающегося взять КНДР с наскока военной силой, подобно коммодору Перри, некогда принудившему Японию открыться миру, то ли грандиозной аферы, в которой бряцанье оружием является только ритуалом, предваряющим более конструктивный диалог. Такая афера вполне может осуществляться в сговоре с Китаем, глава которого встречался с Трампом как раз накануне начала движения авианосной группировки.

Пока простые люди выплескивают в социальные сети свои тревоги по поводу третьей мировой войны, а соответствующие запросы в поисковиках бьют все рекорды, президент Америки спокоен и собирается славно отпраздновать пасху. По крайней мере, в своем еженедельном обращении к народу он говорил почти только о ней.

Главный вопрос — что есть новый Трамп «после «Томагавков» и каковы его планы на будущее — остается открытым. Будущее покажет.

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