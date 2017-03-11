/Поглед.инфо/ Две цивилизационно-геополитически реки – руската и китайската - текат натам, където се смалява и пресъхва някогашният пълноводен океан на западното могъщество. Победата на Доналд Тръмп породи първоначално безпокойство в Европа и удовлетвореност в Русия, но скоро след това настъпи осезаема промяна. Защо?

Причината е, че американците, смятайки се за кормилото на западната цивилизация, видяха в лицето на Русия и Китай две могъщи цивилизационни реки, които се възползваха от объркването в САЩ по въпроса на стратегическия курс; както и смутът, обхванал Европа от това объркване. Русия и Китай демонстрират нарастващо единодушие, сближение и консолидация на позициите си практически по всички въпроси на международния дневен ред и по такъв начин заедно и без излишен шум започнаха "да запълват" образуваната ниша в глобалната геополитическа хегемония. Докато разколът на Запада е факт и очевидно това е началото на цивилизационния му край. Подобен разкол в своето време доведе до падането на властелина на тогавашния свят – Римската империя.

(рус.ез.)

Китай и Россия: две могучие реки смоют Запад

Российская и китайская цивилизационно-геополитические реки затекают туда, где мелеет и сохнет некогда полноводный океан западного могущества.

В Китае существует легендированная теория о преемственности великих цивилизаций двуречья. Ведь общепринятым в науке считается, что начало истории Месопотамии (междуречья Тигра и Евфрата) совпадает с началом мировой истории. Первые письменные документы принадлежат шумерам. Из этого следует, что история в собственном смысле началась в Шумере и, возможно, была создана шумерами. Китайцы проецируют эти события на своё междуречье Хуанхэ и Янцзы, и свою цивилизацию. Нечто похожее сегодня просматривается и в отношении нарождающегося нового мирового порядка, а возможно, и цивилизационных начал.

7 марта «вдруг» громогласно было объявлено о том, что Трамп внезапно и серьёзно ужесточил свою позицию в отношении России. Абсолютное большинство союзников Вашингтона в Европе встретило эту новость с одобрением и нескрываемым восторгом. В статье, опубликованной, в американской газете The Wall Street Journal говорится, что победа Дональда Трампа на президентских выборах вызвала обеспокоенность в Европе и радость в России, однако теперь настрой политиков и граждан стал ощутимо меняться. Отчего такие перемены?

Причина в том, что американцы – как рулевые Западной цивилизации – увидели, что две могучее цивилизационные реки в лице России и Китая, воспользовавшись неразберихой по поводу стратегического курса в США и смятением по этому поводу в Европе, начали сообща и без лишнего шума «затекать» в образовывающиеся ниши мировой геополитической гегемонии. Кроме того, есть большие основания полагать, что в «междуречье» этих двух потоков, как когда-то в древности, рождается новая цивилизация, которая придёт на смену дряхлеющему и, подобно Римской империи времён своего заката, погружающемуся во внутренние распри Западу.

Из чего это следует?

8 марта германская общенациональная газета Süddeutsche Zeitung выходит со статьёй с кричащим заголовком: «Политику Америки разъедают недоверие и паранойя». 7 марта «Голос Америки» обнародовал поистине сенсационные и цивилизационно значимые результаты опроса американцев, проведённые Центром исследований публичной политики Associated Press-NORC. Согласно его данным, 7 из 10 опрошенных – вне зависимости от того, какую партию они поддерживают, – считают, что США теряют американскую идентичность. Жители страны в корне расходятся практически по всей линейке характеристик, которые считались неотъемлемыми чертами Америки. Так, республиканцы гораздо чаще указывают на культуру, уходящую корнями в христианскую веру и традиции первых европейских иммигрантов, как важную составляющую американской идентичности, в то время как демократы более склонны отмечать историю смешения людей со всего мира и традицию предоставления убежища тем, кто скрывается от преследований.

Это и есть видимое и явное начало цивилизационного конца. Такой же раскол в своё время стал предшественником падения властелина мира – Великого Рима.

На пороге цивилизационного смятения стоит и Европа. Всего несколько недель остаётся до ключевых выборов во Франции и Нидерландах, которые во многом станут определяющим прологом для выборов канцлера Германии. О том, что они действительно будут определяющими, 8 марта в своём интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit заявил еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси. По его мнению, победа Марин Ле Пен на выборах президента Франции будет означать конец Европы.

В Старом Свете царит такой же кризис самоидентичности и раскол, как и в США, на которые в качестве усугубляющего фактора накладывается проблема цивилизационно чуждых беженцев. К этому следует добавить растущие экономические разногласия между ЕС и США.

В странах Евросоюза идут активные дискуссии, как реагировать на планы Трампа ввести 20-процентную пошлину на импортные товары в США, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. «Различия в направлении денежно-кредитной политики двух крупнейших в мире центральных банков, вероятно, станут ещё существеннее по истечении ближайших двух недель», – пишет 7 марта агентство Reuters.

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В это же самое время Россия и Китай демонстрируют растущее единодушие, сближение и консолидацию позиций практически по всей международной повестке дня.

28 февраля Россия и Китай наложили вето на предложенную США, Великобританией и Францией резолюцию ООН о введении в отношении Сирии нового пакета санкций из-за подозрений в использовании химического оружия. Наши две страны уже в шестой раз совместно блокируют антисирийские резолюции ООН (при этом якобы ближайший российский союзник по евразийству Казахстан во время голосования воздержался).

Россия и Китай, активно поддерживая друг друга, работают в геополитическом многоугольнике с участием Турции, Ирана, Афганистана и Пакистана.

Россия тихо и стремительно «затекает» в Ливию. И Китай этому никак не противодействует. 2 марта без лишнего шума Москву посетил глава правительства Ливии. «Кремль пробирается на ключевую позицию в конфликте вокруг этого североафриканского государства», – пишет The Financial Times. «Визит Фаиза Сараджа, премьер-министра и председателя Президентского совета правительства национального единства в Триполи, подчеркивает растущие амбиции России на Ближнем Востоке после того, как её военное вмешательство в Сирии повернуло ход конфликта в пользу режима Асада», – говорится в статье.

Китай также никак не противодействует укреплению позиций России в странах Средней Азии – бывших республиках СССР, по территории которых должен пройти существенный отрезок стратегически важного для КНР «Нового шелкового пути». Об этом, в частности, говорит успешный и плодотворный визит Путина по странам региона, завершившийся несколько дней назад. Судя по комментариям экспертов, Китай с пониманием относится к нашим интересам в данном регионе и желанию России оставаться в нем ключевым внешнеполитическим и экономическим партнёром. Несмотря на колоссальные планы инвестиционных вложений в инфраструктуру региона, в КНР отдают себе отчёт в том, что «мягкое подбрюшье» России крайне важно для неё в геостратегическом, военном, социально-политическом, экономическом и логистическом аспектах. Там очень многое взаимообразно завязано именно на нашу экономику (прежде всего – примыкающих российских регионов) и проживает значительная часть этнических русских. Китаю, с его долгосрочной стратегией продвижения своих интересов по средствам грандиозного проекта «Нового шелково пути» и вовлечения в него такого гиганта, как Россия, никакие лишние трения (тем более обострения на фоне излишней ревностной конкуренции с нами) абсолютно не нужны. К этому следует добавить, что регион граничит с неспокойной китайской провинцией Синьцзян, в которой активно действует уйгурское националистическое движение. И партнёрство России в обеспечении безопасности в регионе для Китая также очень важно.

В свою очередь, Россия всячески даёт понять о том, что готова к широкой совместной российско-китайской деятельности в рамках её проекта развития другой стратегически важной мировой коммуникации – Северного морского пути. В прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, впервые обойдя по этому показателю Саудовскую Аравию. Поставки российской нефти в Поднебесную в 2016 году выросли в годовом выражении почти на 25% (!), до порядка 1,05 миллиона баррелей в сутки.

Согласно подсчётам Российского экспортного центра, в 2016 году Китай вышел на первое место среди экспортёров российских продуктов питания, с долей в 10,1%. На втором месте Турция с долей рынка 9,2%, на третьем – Египет (7,9%), на четвёртом – Южная Корея (7,8%), и замыкает пятёрку лидеров Казахстан с 7,1%. КНР в этом плане совершила настоящий скачок, поскольку ещё в 2013 году страна занимала четвёртое место среди самых крупных экспортёров продуктов питания российского производства.

Осенью прошлого года Россия приступила к исполнению первого этапа обязательств по контракту с Китаем на поставку 24 новейших истребителей Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в 2 миллиарда долларов. В договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей. Контракт защищён дополнительным соглашением об охране интеллектуальной собственности, следить за соблюдением которого будет специально созданная российско-китайская рабочая группа. В 2017-2018 годах состоится передача основной части техники и в рамках ещё одного крайне важного для обеих сторон контракта на поставку в Китай наших новейших зенитно-ракетных комплексов С-400, только становящихся на защиту Москвы и других важнейших российских военных и гражданских объектов. Сумма контракта оценивается в 1,9 миллиардов долларов. «Для России заключение этого контракта – серьёзное достижение. Прежде всего, можно констатировать, что, несмотря на многочисленные заявления о достижении военно-технической независимости и даже превосходстве над Россией, Китай останется важным покупателем российской продукции и технологий военного назначения», – пишет не самый лояльный к России Carnegie Moscow Center.

В 2015-2016 годах резко увеличилось количество китайских туристов, приезжающих в нашу страну, и сегодня житель Поднебесной является основным источником доходов российской въездной туриндустрии.

Как видим, Китай расширяет и углубляет горизонты сотрудничества с нашей страной практически по всем направлениям. Поднебесная, в отличие от ситуации с США и ЕС, никак не препятствует, а, напротив, увеличивает самый разнообразный импорт из нашей страны. Охотно вкладывается в совместные инвестиционные проекты.

8 марта министр иностранных дел Китая Ван И охарактеризовал нынешнее состояние отношений с Россией, сказав, что Пекин полностью в них уверен и что они сейчас переживают лучший момент в истории. Отношения стратегического партнёрства между Москвой и Пекином завязались не «потому, что это удобно», а на основе фундаментальных интересов обеих сторон, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства КНР.

И это – чистая правда. Несмотря на то, что Китай всё и всегда делает исключительно исходя из своего видения мировых цивилизационных раскладов, в центре которых видит себя как одну из древнейших первооснов, в данный момент наши фундаментальные стратегические интересы очень близки.

Почему?

Во-первых, экспортоориентированная экономика КНР переживает не лучшие времена. Её отягощают ставшие избыточными устаревшие сырьевые производства, падение мирового спроса, позиция администрации американского президента относительно двусторонней торговли и инвестиций, мировые валютные войны и рост запросов собственного богатеющего населения крупных городов, набирающего массу кредитов и надувающего таким образом внутренний пузырь долговых диспропорций.

Итог печальный. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что является худшим показателем за последние 26 лет. В нынешнем году Китай ожидает роста ВВП на уровне 6,5%. Таким образом, охлаждение и посадка китайской экономики продолжаются и ускоряются. Министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэйминь объявил 1 марта о предстоящем сокращении в ближайшие месяцы 500 тысяч рабочих мест в угольной и металлургической промышленности страны. Как сообщает агентство Associated Press, заявление министра свидетельствует о продолжающемся процессе массовых увольнений в Китае, принимающем всё более широкие масштабы.

В прошлом году Пекин объявлял о сокращении в общей сложности 1,8 миллиона рабочих мест в угледобыче и черной металлургии. По оценкам экспертов, в 2017 году массовые увольнения должны распространиться также на цементную, алюминиевую и стекольную отрасли, однако масштабы сокращений пока не объявляются.

Таким образом, Россия не зря рассматривается Пекином, как возможная «палочка-выручалочка» в свете любого развития событий. Мы и гигантский перспективный рынок для самой разной китайской продукции, и сырьевая кладовая, расположенная под боком, и место для экспорта высвобождающейся дешевой рабочей силы, и своеобразные ворота в Евразийский союз и страны-партнёры дальнего зарубежья, и ещё много чего.

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Мы, в свою очередь, всё больше убеждаемся в том, что санкции это как минимум надолго, а за Крым – возможно, навсегда (как в отношении свободолюбивой Кубы). «Вспучивание» украинского достоинства, вылившееся в по сути антироссийский майдан, активно поддержанный Западом, во многом стало своеобразным цивилизационным водоразделом между нами и агрессивно-наступательным «свободным миром», перешедшим красную черту. Мы больше никогда не сможем, забыв всё, вернуться в относительно мирный 2012 год. Тем более что Запад в него возвращаться и не стремится.

Новые экономические угрозы несёт для нас и строящаяся «Трампландия». Российский Центробанк в декабре, в своём шестидесятистраничном Докладе о денежно-кредитной политике, уже высказывал опасения относительно общей направленности трамповской экономической политики. «Увеличение внешнеторговых барьеров также будет сдерживать развитие международной торговли и мировой экономики и в итоге может негативно сказаться на внешнем спросе на российские товары и услуги. Неопределенность остаётся и в отношении воздействия новой экономической политики США на конъюнктуру сырьевых рынков», – говорится в Докладе. Помимо угрозы падения спроса на российские товары и лихорадки на по-прежнему основных для нас сырьевых рынках Центробанк опасается за цены на нефть и курс рубля. «Реализация предвыборного обещания в части снятия ограничений с производства энергоносителей может способствовать расширению внутренней добычи в США и соответствующему сокращению импорта, что в сочетании с укреплением доллара усилит понижательное давление на цены на нефть и, таким образом, на курс рубля», – пишут аналитики Центробанка.

Исходя из всего этого Китай с его союзниками и партнёрами для нас стратегически так же важен, как и мы для него.

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Во-вторых, в силу массы объективных причин, мир для четырёх гигантов (США, ЕС, Китая и России) становится всё более тесным. В связи с чем увеличивается количество так называемых «узких мест» по широкому спектру вопросов мировой политики.

И если Соединённые Штаты и их союзники в Европе видят в нас и китайцах прямую угрозу (в том числе ценностно-цивилизационную) и по этой причине укрепляют военное единство и агрессивные приготовления в рамках НАТО, то что остаётся делать России и Китаю, как не сближаться в ответ?

Помимо угрозы с Запада, нас с Поднебесной сближает ещё одна – из Азии.

«Группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещённая в России террористическая организация) впервые в своей истории выступила против Китая. В ролике, смонтированном экстремистами, портрет председателя КНР Си Цзиньпина превращается в поток пламени, а Поднебесной угрожают пролитием «рек крови»», – передаёт 6 марта РИА Новости.

Китай также опасается сближения России со своим извечным геополитическим и экономическим соперником в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Японией. И основания к этому у него есть. «Пять городов, включая Нэмуро, представили свои пожелания, направленные на реализацию совместной с Россией хозяйственной деятельности на «северных территориях»», – пишет 8 марта японское издание Hokkaido Shimbun.

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Подводя итог, можно констатировать, что агрессивное самомнение Запада, его желание учить всех и всему на свете, а не желающих учиться – безжалостно подавлять, в итоге дорого обходится его цивилизационному проекту. Он мелеет и иссыхает изнутри, закономерно съёживаясь и во внешних пределах. Его блокады, холодные и горячие войны не ослабили, а, напротив, только укрепили и нас, и Китай. Способствовали тому, что два гиганта, помогая друг другу и объединяя свои усилия на взаимовыгодных стратегических направлениях, активно «затекают» в постзападные геостратегические пустоты. И эти процессы набирают обороты, ведь мир не терпит пустоты.

Мы не будем повторять пропагандистские лозунги прошлого, типа «Русский с китайцем – братья навек». История бывших братьев по Варшавскому договору и даже по Союзу ССР убедили нас в том, что таковых нет. Запад в своих «гарантиях» Януковичу и огромной куче грубо нарушенных обещаний нам (начиная с нерасширения НАТО) также показал свою лживую и гнилую сущность. Очевидно, этого было достаточно для того, чтобы сделать соответствующие выводы относительно внешнеполитических ставок и объединения интересов. В конце концов, политика – искусство возможного. Какое возможное, такая и политика.