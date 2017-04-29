/Поглед.инфо/ След като Китай се въздържа от гласуване на последната резолюция за Сирия, във Вашингтон обявиха, че този китайски ход е повлиян от американския президент Доналд Тръмп. Само че Гуй Цунъюй, ръководител на отдела за Европа и Централна Азия към китайското Външно министерство заяви, че огласената формулировка се явява единствено позиция на САЩ, която не може да претендира за обективност:

"Това е американско мнение. В многоплановото сътрудничество между Китай и Русия има много големи постижения. Само през март и април четирима представители на китайското ръководство посетиха Русия, планират се още по-тесни контакти между лидерите на нашите две страни. Може ли на този фон да се говори за изолация на Русия от Китай?"

(рус.ез.)

Китай поставил Трампа на место: антироссийский демарш оказался фальшивкой

Традиция отмечать первые 100 дней со дня вступления в должность среди президентов США возникла при Франклине Рузвельте в 1933 году и стала уже бессмертной. Трамп достиг этой отметки с рекордно низкими показателями – уровень доверия к президенту почти вдвое ниже, чем у двух его предшественников. Распространенное пресс-службой Белого дома сообщение, касающееся России, теперь и вовсе опровергается Китаем.



Тем не менее, формальные итоги первых ста дней 45 президента всё же были подведены, но особым успехом не отметились – выполнить свои главные предвыборные обещания Дональд Трамп так и не смог. Ни тебе отмены Obamacare, ни ужесточения миграционной политики, даже денег на строительство стены на границе с Мексикой найти так и не удалось.



Однако послужной список президента США за первые 100 дней уже пополнился загадочными формулировками, среди которых и изоляция России на полях ООН – о чём было с гордостью доложено в Белом Доме. Мол, поглядите, Китай воздержался от голосования в ходе дискуссии вокруг последней резолюции по Сирии – не иначе, как Трамп повлиял, сообщают в Вашингтоне. О том, что Вашингтон блефует, выдавая желаемое за действительное, высказалась и сама китайская сторона. Глава Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъюй заявил, что озвученная формулировка является лишь позицией США, так что претендовать на объективность не может:



«Это американское мнение. В многоплановом сотрудничестве между Китаем и Россией уже есть очень большие достижения. Только за март и апрель уже четыре представителя руководства Китая посещали Россию, ожидаются плотные контакты лидеров наших стран. Как на таком фоне можно говорить об изоляции Китаем России?».



Дипломат также подтвердил, что российско-китайское партнерство будет придерживаться прежнего курса на углубление двухстороннего взаимодействия, без оглядки на международную ситуацию. Громкое заявление пресс-службы Белого Дома стало попыткой оправдаться за невыполнение самых важных своих обещаний и призвано отвести от этого внимание электората.



Впрочем, поможет ли? Ведь, тут в пору смотреть в оба, а не кичиться антироссийской активностью на международном поле, на фоне того, как политические противники главы США активно используют каждый его провал против него самого.

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