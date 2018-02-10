/Поглед.инфо/ От 26 март Шанхайската енергийна борса (Shanghai International Energy Exchange, INE) ще започне търговия с петролни фючърси в юани. Това обяви Китайската комисия за регулиране на пазара на ценни книжа (CSRC). Така за първи път чуждестранните инвеститори ще имат достъп до стоковия пазар на страната. За да се стигне до изработването на такъв тип договори, на Китай му бяха нужни 25 години.

Преходът от „петродолари“ към „петроюани“ може да се превърне в едно от най-важните събития на петролния и валутния пазар. Ако чуждестранните инвеститори приемат нови фючърси и ги включват в числото на основните ориентири на световния петролен пазар, в допълнение към типовете петрол Брент и WTI, Китай може да разчита на значително увеличаване ролята на юана в световната търговия и икономика. Най-оптимистичните експерти считат, че с течение на времето китайската национална валута ще може да изтласка долара именно благодарение на тези договори, както и на общата мощ на икономиката на КНР.

(рус.ез.)

Китай может перевернуть мировой рынок нефти

С 26 марта Шанхайская энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange, INE) начнёт торги нефтяными фьючерсами в юанях. Об этом объявила Китайская комиссия по регулирования рынка ценных бумаг (CSRC). Таким образом, иностранные инвесторы впервые смогут получить доступ к сырьевому рынку страны. На доработку такого контракта Китаю потребовалось 25 лет. Размер партии составит 1 тыс. баррелей, минимальный шаг торгов – 0,1 юаня за баррель. Первоначально ценовые колебания нефтяных фьючерсов в юанях будут ограничены довольно узким коридором – по 4% в любую сторону с цены закрытия по итогам предыдущей торговой сессии. Торги будут проводиться с 9:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:00 по Пекину (4:00-6:30 и 8:30-10:00 мск).

Как сообщает Forbes, физические объёмы нефти, обеспечивающие фьючерсы на INE, будут находиться в хранилищах, расположенных вдоль побережья Китая. В настоящее время торговля фьючерсными нефтяными контрактами ведётся в основном на Лондонской, Нью-Йоркской и Дубайской биржах. Эти площадки контролируются американским холдингом ICE (Intercontinental Exchange). В основном на биржах торгуются два эталонных контракта на сырую нефть — WTI и Brent, и сделки совершаются за доллары США.

Переход к «нефтеюаням» может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках. Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти в дополнение к Brent и WTI, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике. Наиболее оптимистичные эксперты утверждают, что со временем китайская нацвалюта сможет потеснить доллар благодаря таким контрактам и общей мощи экономики КНР. Скептики считают, что этому не бывать до тех пор, пока правительство Китая контролирует нацвалюту. Так что даже если международные трейдеры согласятся на проведение торгов и расчёты в юанях, считать мировую цену на нефть они продолжат в долларах.

Стоит отметить, что изменения в системе торгов нефтью могут быть выгодны России, которая укрепит экономическую безопасность в условиях санкций США. Но Китай, вероятно, ждёт длинный путь, прежде чем ему удастся добиться серьёзного влияния на нефтяном рынке. В 2017 году Китай обогнал США и стал крупнейшим импортёром нефти в мире – объём закупок составлял около 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва.

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