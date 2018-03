/Поглед.инфо/ Изглежда хибридната война на САЩ против Венецуела постига целите си, венецуелците страдат от една от най-големите кризи, които са преживявали страните на Латинска Америка. Особена роля в бедите на Венецуела играе падането на цените на нефта и относително слабата централна власт.

До 95% от печалбата от износа на Венецуела съставляват нефта и газа, но главно нефта. Въглеводородите са повече от половината от дохода на държавата и една четвърт от БВП.

От 2015 г. златните и валутните резерви на Венецуела са се намалили с 40% до $ 10 млрд. през 2017 година. Съгласно данните на международния валутен фонд БВП на страната се е съкратил през 2016 година с 16,5%, през 2017 г. - с 12%, прогнозата за 2018 г. е 15%. От 2014 година безработицата нарастна четири пъти и достигна 26%. Инфлацията миналата година състави 2400% (най-голямата в света), прогнозата за текущата година е 13000%.

Инфлацията във Венецуела

Съгласно оценката на експертите, външният дълг на Венецуела е около $ 150 млрд. или около 50% от БВП, от които $ 45 млрд. са на правителството и $ 45 млрд. на държавната нефтогазова компания Петролеос де Венецуела (PDVSA, по- нататък). Основен държател на дълга е Китай – до $ 30 млрд., на правителството на Русия венецуелците дължат $ 3,5 млрд. През 2018 г. Венецуела се сблъсква с изплащането по облигациите на сума от $ 8-9 млрд.

(рус.ез.)

В общей сложности ПВ получила от Роснефти $ 6 млрд как "аванс" в счёт будущих поставок нефти, причём $ 245 млн это проценты за пользование деньгами. В обмен на аванс венесуэльцы предоставили в качестве залога 49,9% акций в компании Ситго (Citgo Petroleum Corporation), которая в США является оператором трёх нефтеперерабатывающих заводов, трёх трубопроводов и владеет 48-ми терминалами нефтепереработки. По некоторым данным, Роснефть перепродаёт 13% венесуэльской нефти. Ещё ПВ должна Китайской национальной нефтегазовой корпорации $ 1,58 млрд, Шеврон - $ 690 млн, Репсоль - $ 580 млн и $ 170 другим сторонам.

Согласно расчётам аналитика Франсиско Мональди (Francisco Monaldi), добычу нефти ПВ можно разбить следующим образом:

24% - внутренний рынок, где практически ничего не зарабатывается

30% - возврат займов, нефть предоставляемая партнёрам по СП

46% - наличные доходы*.

Добыча нефти в Венесуэле (красная кривая, тыс. баррелей в сутки) и число буровых установок в работе (синий столбик)**

Экспорт нефти и нефтепродуктов в США (тыс. баррелей в сутки)**





Главные угрозы для Венесуэлы это гибридная агрессия американского режима и падение цен на нефть. США поддерживают разрушительные силы венесуэльской "оппозиции", которая организует массовые бунты с многочисленными жертвами. Согласно официальным данным, с 2014 г. по июль 2017 г. число погибших в беспорядках достигло 90 человек, а за весь 2017 г. погибло 120 венесуэльцев.

Также трамповский режим ввёл экономические ограничения запрещающие вложения в долговые обязательства и ценные бумагами выпускаемые правительством Венесуэлы и ПВ. В феврале бывший госсекретарь США Тиллерсон угрожал ввести ограничения на закупку венесуэльской нефти.

Роль в поддержке американскими спецслужбами террористов пока ещё не раскрыта. Напомним, взрыв на венесуэльском НПЗ Амуай в 2012 г. признан актом саботажа, тогда погибло 55 человек, ещё 156 получили ранения различной степени тяжести. В декабре прошлого года мощный взрыв произошёл на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Кардон. Радует, что венесуэльским правоохранителям удаётся пресекать террористическую активность. В январе была разгромлена вооружённая банда бывшего полицейского Оскара Переса, ликвидировано шесть бандитов и главарь, ещё шесть террористов схвачено.

Что более ужасно, так это то, что США препятствуют поставкам в Венесуэлу продовольствия. В январе СМИ сообщили, что Никарагуа полностью прекратила экспорт мяса, молочной продукции, фасоли, кукурузы, кофе, рома и табака из-за угрозы американских санкций.

Дальнейшее снижение добычи нефти, экспорта в США и падение нефтяных цен ударят по возможности Венесуэлы возвращать долги, также внутренняя ситуация накалится ещё больше. В случае свержения президента Николаса Мадуро или приходу к власти американских марионеток из "оппозиции", нефтегазовый сектор Венесуэлы будет прихватизироваться в пользу американской нефтяной мафии, а с российскими активами и кредитами могут разобраться неправовым способом.

_________________

* Расчёт исходя из 1,8 млн баррелей в сутки в ноябре 2017 г.

** Francisco Monaldi - "The Collapse of the Venezuelan Oil Industry and Its Global Consequences"

