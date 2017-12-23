/Поглед.инфо/ На 19 декември т. г. Общото събрание на ООН прие още една резолюция относно анексията на Крим и нарушаването на правата на човека на полуострова.

Президентът на Украйна Петро Порошенко побърза да приветства приемането на документа, като отбеляза, че тази резолюция е "сигнал за агресора като окупационна сила, че зад нас е върховенството на международното право, истината и справедливостта"; а украинският външен министър Кликин дори нарече документа "най-силният по въпроса за Крим" и отбеляза, че международният натиск върху Руската федерация по кримския въпрос се засилва. И украинската страна обяви поредната победа. Но наистина ли е победа? Нека се опитаме да вникнем във фактите.

Документът бе подкрепен от 70 държави-членки на ООН, 76 се въздържаха, някои държави изобщо не участваха в гласуването, а 26 държави гласуваха „против”. Сред тях са не някакви „бананови републики”, а Китай, Индия, ЮАР, Казахстан...

Броят на страните, които се въздържаха от гласуване или гласуваха „против” свидетелства не само за засилване на поляризацията между Запада и другите геополитически центрове, но и за спад на имиджа на Украйна на международната арена, за провалената й външна политика.

Със съжаление трябва да констатираме, че украинските власти гледат на световните процеси през розови очила, наивно вярвайки (или се преструват, че вярват), че целият свят е с нас. Всъщност Украйна е футболна топка в голямата геополитическа игра...

(рус.ез.)

Резолюция ООН по Крыму: действительно ли весь мир с нами?

В ответе за Крым

Украина это мячик на поле большой геополитической игры.

19 декабря этого года Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную декларацию по Крыму. Украинская сторона отмечает победу. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

Вначале несколько слов о самой резолюции. Это была очередная резолюция, касающаяся аннексии Крыма и нарушения прав человека на полуострове. Документ поддержали 70 стран-членов ООН, воздержались 76, еще 26 стран выступили против, так же несколько стран вообще не принимали участие в голосовании.

Президент Украины Порошенко, естественно, приветствовал принятие этой резолюции, отметив, что данная резолюция это «сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость», а министр иностранных дел Украины П. Климкин и вовсе назвал принятый ГА ООН документ «самым сильным по Крыму» и отметил, то международное давление на РФ касаемо крымского вопроса усиливается.

Но, увы, на самом деле, все выдается не таким гладким.

С одной стороны все прошло вроде бы ожидаемо — за украинскую резолюцию выступили ожидаемо подавляющее большинство стран Европы, Северной Америки, Турция, ряд арабских государств, Япония, Южная Корея. Но вот количество стран воздержавшихся от голосования или проголосовавших против, свидетельствует не только о поляризации мира, усиления противоречий между Западом и другими геополитическими центрами, но и о падении имиджа Украины на международной арене, ее провальной внешней политики. Ведь если бы наша дипломатия была на порядок эффективнее, а Украина проводила многовекторную внешнюю политику — возможно, мы бы имели в своей когорте значительно больше сторонников и/или добились бы нейтралитета ключевых государств, нажавших на красную кнопку во время голосования за резолюцию по Крыму. Ведь сложно не согласится, что сторона России выглядит более уверенной, когда в одном ряду с ней стоит не только КНДР, Сирия, пара-тройка банановых республик, но и Китай, Индия, ЮАР, Казахстан.

Главная проблема внешней политики Украины — ее зацикленность на западном векторе. Уже минимум 4-й год Киев жадным взглядом смотрит на Запад и не обращает внимание на альтернативные направления внешней политики. Такими альтернативными направлениями являются в первую очередь — ряд азиатских государств — КНР, Индия, Пакистан, Казахстан, во вторую — страны Латинской Америки, некоторые страны Африки. Практически со всеми этими государствами у Украины либо вообще отсутствует какой-либо плодотворный диалог, либо нынешние отношения вряд ли можно называть партнерскими и стратегическими. Следовательно, принимая то или иное решение по Украине, эти государства не могут руководствоваться мотивацией сохранения нормальных отношений с Киевом, поскольку их нет в принципе.

Таким образом, если бы украинские власти перестали различать только одну сторону света — Запад и устремили бы свой взор на другие страны, вполне возможно, что наш международный авторитет вырос, а резолюции ООН по Украине принимались с гораздо большим количеством голосов.

Несколько примеров

На сегодня между Украиной с одной стороны и такими странами, как Китай, Индия и Пакистан есть интерес в сотрудничестве в таких отраслях как машиностроение, космической, авиационной отраслях, аграрном секторе; потенциально может появится интерес в военно-промышленном сотрудничестве, научной сфере. Но давайте теперь вспомним, какие и, главное, на каком уровне были контакты с этими государствами у Украины за последние даже 5-6 лет, не говоря о периоде после второго майдана. Ответ очевидный — плодотворных контактов и стратегии взаимоотношений с ними нет.

Поэтому, почему нас удивляет нейтралитет по Крыму Пакистана или голосование против Индии и Китая? Безусловно, они голосовали не столько против Украины, сколько против мнения Запада, решив укрепить альтернативную ему сторону — Российскую федерацию. Но, вполне можно предположить, что некоторые из этих стран можно было бы или вывести в нейтралитет (КНР, Индию, страны Центральной Азии) или, даже, принять украинскую сторону.

Это же касается и стран Латинской Америки, некоторых арабских государств, которые не нажали зеленую кнопку. Да, США, Европа, Канада, Япония — это очень важно. Но мы так же должны понимать, что голосовали «За» они не от большой любви к Украине, а из тех же соображений, что и голосовавшие «Против» — в связи с геополитическим противостоянием Запада и России, в котором Украина, увы, субъект.

Другой пример — Сербия. Сербия — одно из немногих европейских государств, голосовавших против резолюции. Наверное, всем известны стратегические отношения Белграда и Москвы, но даже тут Украина могла бы договорится с Сербией по крымскому вопросу и так же вывести ее в нейтралитет. Несложно догадаться, что в этом бы ей помог вопрос Косова. Как известно, Украина до сих пор не признала независимость Косово и считает его частью Сербии, в то время, как практически все европейские страны независимость Косово признали. Таким образом, можно было бы дать сигнал Белграду о том, что либо отношения между двумя странами будут развиваться по принципу «Косово — это Сербия, Крым — это Украина», либо Украина оставляет за собой право признать независимость Косово в случае, если Сербия и дальше будет голосовать против резолюций, касающихся территориальной целостности Украины.

Это всего пара примеров того, как можно реально расширить круг друзей и партнеров Украины проводя разновекторуную политику и расширяя сотрудничество с азиатскими, южноамериканскими и, даже, африканскими странами.

Таким образом, именно на это и должна быть ориентирована внешняя политика Украины. Но вместо этого мы, к сожалению, наблюдаем то, что украинские власти смотрят на мировые процессы сквозь розовые очки наивно считая (или делая вид), что весь мир с нами. На самом же деле — Украина это мячик на поле большой геополитической игры.

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