Събитията в САЩ през 60-те години на 19 век и събитията в СССР в края на 80-те години много си приличат. Но защо единият успява да спре разделянето на своя Съюз, с другият не успява?



Не напразно тези вóйни дадоха тук живота си;



нашата нация, по волята на Бог, трябва да възроди свободата,



и нека вечно живее правителството на народа,



от народа,



за народа.





А.Линкълн, Реч в Гьотисбърг

95 години от създаването на СССР, 26 години от неговото разпадане.

Мнозинството – 58% - съжалява за разрушаването на СССР. При това, онези, които са го виждали, остават все по-малко. А онези, които не са го виждали – все повече.

Мнозинството – 52% - счита, че е можело да бъде запазен.

През март 1991 година 76% гласуваха за запазването му. През декември 1991 година почти никой не застана в негова защита. Почти никой не излезе и не взе в ръцете си оръжие, защитавайки родината си. Наистина на множеството казаха: „Страната на Горбачов не е моята родина: по-добре ужасен край, отколкото ужас без край“.

Едва ли са били прави – но може да го разберем.

Никой не взе оръжие – но никой и не се опита да го раздаде. Никой не излезе – но никой и не повика.

Всичко беше неочаквано – но всичко не беше за пръв път в историята: СССР се сблъска със заплахата от разделяне 72 години след възникването на държавността си. САЩ беше настигната от подобна криза 74 години след тяхното конституционно образуване.

В едната страна президент беше Михаил Горбачов. В другата – Абрахам Линкълн. Горбачов, предавайки и продавайки всичко, което е възможно е жив и днес. Линкълн плати с живота си за победата.

На 14 април 1865 година той беше смъртно ранен от фанатик сепаратист, а на 15 април 1965 година почина.

Изглеждаше: „какво сме ние за Хекуба, какво е за нас Хекуба...“. Беше отдавна. Беше далече.. В нелюбимата ни Америка...

Няколко дни преди убийството, на 9 април 1864 година капитулира армията на южните сепаратисти начело с блестящия генерал Ли. Войната за целостта на Съединените щати на Америка, както наричаме тази страна днес, завърши с победата на юнионистите, на онези, които се сражаваха за Съюза, както наричаха тази страна тогава нейните защитници.

Войната започна почти веднага след избирането на Линкълн на поста президент на САЩ. Тя продължи от пролетта на 1861 година (на 6 февруари сепаратистите заявяват излизането си от състава на Съюза) до април 1865 – четири години – и завърши една седмица преди смъртта му.

Войната започна 85 години след Американската революция, когато инсургентите (бунтовниците – бел.пр.) заявиха за свалянето от власт на английския крал Джордж и 74 години след приемането на Конституцията, тоест след собственото образуване на САЩ. Войната беше проява на кризата на цялостността: една от петте кризи, които обикновено съпътстват създаването на нацията.

(рус.ез.)

Примерно такой же исторический период потребовался и другому Союзу – Союзу ССР – для того чтобы пройти путь от своего образования до своего кризиса целостности.

Завершились только эти кризисы по-разному. В СССР лидером страны и ее президентом был некто М. Горбачев, построивший себе памятник в виде фонда собственного имени в центре Москвы – бывшей столицы бывшего Союза. В Америке лидером страны и ее президентом был Авраам Линкольн, которому стоит памятник с надписью: «Спасителю Союза».

М. Горбачев был жив и блистал отменным здоровьем в 74 года, через четырнадцать лет после того, как дезертировал с поста президента и отказался бороться за единство своей страны. Авраам Линкольн был убит через шесть дней после победы, в возрасте 56 лет.

Горбачев минимум на 18 лет пережил Линкольна. И ему не стыдно. Он даже не извинился. Может быть, 18 лет собственной жизни стоят страны, может быть, они стоят миллионов вымерших в результате твоей политики, может быть они стоят унижения трех сотен миллионов своих бывших сограждан?

События в США в 60-е годы 19 века и события в СССР в конце 80-х годов 20 века – очень похожи. И там, и там – кризис целостности. И там, и там – сепаратистские движения. И там, и там – меньше ста лет существования страны в данном, подвергшемся оспариванию, виде.

Вот почему один смог остановить раздел своего Союза, а другой не смог?

Можно много говорить о разных исторических эпохах, о разных этапах развития, о разной экономике… Но почему один смог, а другой не смог?

Обратим внимание на некоторые даты. 6 ноября 1860 года Линкольн был избран Президентом.

Южане сказали: «Пусть будет, что будет — может быть, река Потомак станет красной от крови, а Пенсильвания-авеню покроется изувеченными телами на десять саженей в высоту, пусть с лица американского континента будут сметены последние остатки свободы, но Юг никогда не согласится на такое унижение и такой позор, как торжественный ввод Авраама Линкольна в должность президента».

4 февраля 1861 года делегаты от Монтгомери и Алабамы учредили временное правительство, названное Конфедерацией американских штатов. Президентом избран Джефферсон Дэвис из Миссисипи, вице-президентом Александр Стеффенс из Джорджии.

Северная Каролина и Арканзас присоединились к Конфедерации. В Теннеси за отделение голосовало 105 тысяч против 47, в Виргинии из 103 тысяч голосовавших 3:1 проголосовали за вхождение в Конфедерацию.

Это было сделано именно в ответ на избрание Линкольна. Именно потому, что он победил их кандидата. Еще пять лет назад, в 1856 году, он предупредил: «Кто же ищет разделения: вы или мы? Мы, большинство, не хотим разделения, но если вы попытаетесь отделиться, мы вам не позволим. В наших руках кошелек и меч, армия и флот, мы распоряжаемся казначейством — вы не в состоянии отделиться. Итак, мы не разделим Союз, а вы не посмеете отделиться».

11 февраля Линкольн приехал в Вашингтон. 4 марта он принял присягу. Он сказал:

«…До сих пор раскол был для Союза только угрозой. Теперь делается серьезная попытка привести эту угрозу в исполнение.

…В соответствии с всеобщим законом и Конституцией я считаю, что Союз наших штатов будет существовать вечно.

…Ни один штат по своему собственному побуждению не может выйти из Союза… и акты насилия внутри одного из штатов или нескольких против власти Соединенных штатов являются … мятежными.

…По мере своих сил я приму все меры в соответствии с Конституцией, чтобы законы Союза добросовестно соблюдались во всех штатах.

…Я надеюсь, что это не будет считаться угрозой, а только декларированным намерением Союза конституционно защищаться и сохранять свою целостность.

… Наша страна согласно всем установлениям принадлежит народу населяющему ее. Когда существующее правительство надоест народу, он может использовать свое конституционное право и улучшить его, или применить свое революционное право для того, чтобы частично заменить министров, или даже для того, чтобы свергнуть его полностью.

…В ваших руках, мои недовольные соотечественники, а не в моих находится решение спорного вопроса о гражданской войне… Вы не давали клятву небу, что уничтожите правительство, в то же время как я торжественно присягал “сохранять, защищать и отстаивать его».

И процесс выхода штатов из состава Союза прекратился. Почему?

Может быть, просто все, кто хотел выйти – уже вышел? Нет. И позже штаты хотели выделяться. Но не выделялись. Почему?

Потому, что в тех штатах, где такие вопросы намеревались выносить на обсуждение местного Конгресса, генералы Линкольна ставили вокруг зданий Конгресса артиллерийские батареи и предупреждали, что откроют огонь после решения о выходе. А в канун голосования наиболее активных депутатов, сторонников отделения, просто брали под арест.

Вот отрывки из хроники первых месяцев войны:

5 марта-14 апреля 1861 года осада и захват мятежниками форма Самтер в Северной Каролине.

14 апреля 1861 года — начало Гражданской войны.

15 апреля Линкольн объявил о мобилизации 75 тысяч человек. По стране катятся митинги поддержки, иммигранты из Европы формируют добровольческие полки — 4 ирландские, 4 немецкие. В боевую готовность приведен итальянский легион «Гвардия Гарибальди».

А. Линкольн об обстановке недели: «Непомерно большая часть мушкетов и ружей каким-то образом попала к Южанам… Офицеры федеральной армии и флота в огромном количестве подавали в отставку; значительное число их подняли оружие против правительства США».

В Балтиморе телеграф захвачен сторонниками отделения. Вашингтон изолирован мятежниками от северных штатов.

20 апреля по плану А. Линкольна судебные исполнители совершили налет на все телеграфные конторы штатом Севера и изъяли оригиналы всех посланных и копии всех полученных за год телеграмм.

Не испрашивая согласия Конгресса, Линкольн расходует миллионы долларов из казначейства США на проведение чрезвычайных мероприятий.

«Мне нужно было решить, допущу ли я немедленное падение правительства… или воспользуюсь более широкими полномочиями, которыми Конституция облекает Президента в случае мятежа, и попытаюсь спасти правительство».

23 апреля 1861 г. В Вашингтоне нет войск. Не охраняется даже арсенал. Улицы мертвы. Линкольн восклицает” Где же они? Где же они”.

24 апреля. Подкрепления не подошли. Десятки посланных разведчиков не вернулись.

В Белый дом приходит 6-й Массачусетский полк, Зал Сената превращен в его спальню.

25 апреля в Вашингтон входит 7-й Нью-Йоркский полк. Затем прибывают бригады из Род-Айленда и из Массачусетса. Железнодорожные рабочие добровольцы восстанавливают разрушенную мятежниками дорогу до Аннаполиса. Связь с Севером восстановлена.

В Ричмонде и его окрестностях сосредоточена армия в 100 000 человек, Линкольн в Вашингтоне располагает 10 000.

3 мая 1861 года объявляет о мобилизации еще 42 034 добровольцев на 3 года. Вместе с завербованными и оставшимися верными частями армия увеличивается до 156 861 человека, флот — до 25 тысяч.

Из окон Белого Дома в бинокль видна Александрия, захваченная мятежниками.

9 мая 1861 г. В Вашингтоне находится 20 тысяч войск.

Весной 1861 года из 1108 офицеров США 387 присоединились к мятежу.

24 мая начинается строительство укреплений вокруг округа Колумбия, окруженного рабовладельческими штатами.

Отряд полковника Элсуорта освобождает Александрию.

Март-май 1861. В Цинциннати введены войска генерала Андерсона для предотвращения отделения Кентукки.

Лейтенант Нельсон провозит в Кентукки 100 тысяч «ружей Линкольна», которые распределяются среди сторонников Союза.

24 апреля Балтимор голосует за выход штата Мэриленд из Союза.

13 мая генерал Батлер перебрасывает 1000 солдат к Балтимору и устанавливает орудия на холме Федерал Хилл, господствующим над Балтимором. Опубликовано воззвание, где предупреждается, что войска обеспечат уважение законов Союза.

25 мая 1861 г. в штате Мэриленд начинаются аресты военными сторонников отделения. Председатель Верховного Суда Тэйнби пытается оспорить незаконные аресты, военные его игнорируют. Тэйнби пишет протест Линкольну.

27 июня в Мэриленде арестован начальник полиции Джордж Кэйн, известный приверженностью конфедератам. Затем начинаются аресты других сотрудников полиции.

В июне сторонники отделения в Мэриленде подавлены, в Конгресс под дулами пушек избраны сторонники Линкольна, губернатор Хикс формирует четыре полка, верных Союзу.

4 июля Линкольн пишет ответ Председателю Верховного Суда: «… Было сочтено целесообразным дать право главнокомандующему в соответствующих случаях… арестовывать и содержать в заключении без соблюдения обычной законной процедуры лиц, угрожающих общественной безопасности… Неужели не лучше нарушить один закон, нежели допустить уничтожение всех законов и распад правительства?… Было установлено, что мы имеем дело с бунтом… …В Конституции не сказано, кто должен располагать такой властью».

6 июля военный министр Камерон докладывает Линкольну, что 64 добровольческих полка и бригада регулярных войск находятся в окрестностях Вашингтона. Общая численность армии Севера доведена до 225 тысяч человек.

4 июля 1861 года собирается Конгресс. В послании к нему Линкольн спрашивает:

«Является ли неизбежной для всякой республики роковая слабость?… Должно ли правительство быть достаточно сильным, чтобы защитить свободы своего народа, или столь слабым, чтобы не суметь защитить себя?” Для спасения страны нет другого выхода” кроме предоставления правительству всей полноты военной власти…»

Под грохот аплодисментов Конгресс выделяет Линкольну 400 миллионов долларов и дает полномочия создать армию в 400 тысяч человек.

Сенат утверждает все назначения президента. Новый закон об армии разрешает призвать 400 000 добровольцев. Утверждаются все чрезвычайные, единоличные и ограничительные действия президента, принятые с момента начала войны…

Можно представить себе, что так повел бы себя Горбачев?

Можно продолжить. Так было четыре года. Линкольн в критических ситуациях на пролетке метался между бегущими полками и поворачивал их в бой.

Можно представить себе в таком виде Горбачева?

Линкольн мобилизовывал чиновников Конгресса, чтобы строить баррикады в Вашингтоне…

Можно представить себе Горбачева, погнавшего аппарат ЦК строить баррикады?

Когда суды Союза только попробовали оправдывать тех, кто предстал перед ними по обвинению в отказе воевать в составе союзных войск, Линкольн заявил, что таких судей будет сажать в тюрьму.

Можно представить себе, что так вел бы себя Горбачев?

Там, где Линкольн объявлял мобилизацию, Горбачев собирал сессию.

Там, где Линкольн строил баррикады, Горбачев искал консенсус.

Там, где Линкольн посылал в бой армии, Горбачев обращался с посланиями.

По меркам перестройки – Линкольн не великий демократ, а замшелый консерватор, сталинист и шовинист. По меркам Линкольна – Горбачев обычный преступник.

Но Америка стоит и диктует сегодня свою волю всему миру. А Советского Союза, увы, нет.

Так кто прав?

А может быть, дело в том, что Линкольн просто ничего не знал о «новом политическом мышлении», но знал, что он американец, президент США и его долг – спасти Союз.

А Горбачев, напротив, ничего не знал о том, каковы законы реальной политики, ничего не знал о том, что у него есть долг перед страной и партией, но знал, как сладко слышать аплодисменты западных аудиторий, знал, как приятно думать о своей роли «великого реформатора», знал, как приятно купаться в тщеславии.

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