/Поглед.инфо/ Пита се, защо Гайдар предлага "идеята" руската икономика да се развива само за сметка на чуждестранни инвестиции? А кредитно-паричната политика да бъде максимално рестриктивна, тоест, паричната маса да бъде възможно най-ограничена, за да може кредитите в рубли да бъдат нерентабилни, тоест по-скъпи?

Ами криптовалутата! Това е все едно да се "скача с игла". Без да се пипа старата доларова система (което, честно казано, е доста опасно)? А защо "Император Си" пристигна в Москва? Не случайно, и не просто така получи орден. Номерът тук е, че Китай въвежда своя криптовалута ("феникс") и ако реши да я привърже към златото, това напълно ще разруши монопола на петродолара...

(рус.ез.)

Михаил Хазин: О криптовалютах, Гайдаре, Кудрине, императоре и G-20

Начну я, как водится, «от Адама». Спрашивается, зачем Гайдар так двигал «идею» о том, что российская экономика должна развиваться только за счет иностранных инвестиций? А кредитно-денежная политика обязательно должна быть максимально рестрикционной, то есть денежная масса должна быть как можно более низкой, чтобы давать рублевые кредиты было невыгодно, чтобы они были как можно более дорогими?

А вот почему. Дело в том, что ключевой элемент в любом производстве — это кто будет получать добавленную стоимость. Систему хозяйства и технологическую цепочку (как и ее финансирование) можно сделать так, что главными бенефициарами (то есть теми, кто эту самую стоимость и получает) может быть кто угодно: и рабочие (тогда у них должна быть высокая зарплата), и собственники (которые могут зарплату не платить, а оборотные средства присваивать), и финансисты. Классическим случаем, когда производителям добавленной стоимости вообще не достается является толлинг — когда за счет давальческого сырья проводятся некоторые операции (например, из бокситов выплавляется алюминий), все операции происходят по себестоимости и полученный продукт вывозится.

Так работал Дерипаска с алюминиевыми заводами в России (а если нет добавленной стоимости, то нет и прибыли, и нет налогов), так работает компания «Монсанто» с фермерами… И так работает долларовая система с теми странами, которые не могут (или не хотят) защищать свои права. Как, например, Россия. Можно сколько угодно наращивать производительность труда или норму эксплуатации: если кредиты и инвестиции зарубежные, то добавленная стоимость все равно будет выводиться за рубеж. Именно для того, чтобы мы своим трудом поддерживали западных финансистов, Гайдар свою систему и делал! И это его детище работает до сих пор. Кто-то спрашивает, зачем либеральный ЦБ закрывает региональные банки? А для того, чтобы в регионах не было своего капитала! Чтобы малый и средний бизнес в регионах не мог существовать независимо от центра! Им принципиально важно, чтобы вся прибыль концентрировалась в Москве (а если инвестиции и кредиты идут извне региона, то и прибыль от работы региональных предприятий оттуда уходит). И то, как Набиуллина поступает с региональной экономикой — также наше правительство вместе с МВФ поступает с экономикой России в целом.

А теперь, собственно, о криптовалютах! Это способ «соскочить с иглы». Не трогая старую, долларовую систему (которую трогать боязно и, скажем прямо, достаточно опасно). И по этой причине этой темой так увлеклись наши записные либералы, Греф в первую очередь! Его задача сделать так, чтобы и в этой сфере добавленная стоимость из России уходила «хозяину» (кого он там считает таковым — это отдельный вопрос).

Есть серьезные основания считать, что «император Си» приехал в Москву не просто так, и не просто так он получил орден. Фокус тут в том, что Китай вводит свою криптовалюты («Феникс») и если он решит привязать ее к золоту, то будет полностью разрушена монополия нефтедоллара. И визит Киссинджера за пару дней до императора тут очень в струю, поскольку он представляет интересы условных Ротшильдов, то есть той части мировой финансовой элиты, которая сделала ставку на регионализации финансовой системы, в противовес долларовой глобализации. Если на встрече в Гамбурге Путин и Трамп «закольцуют» идею «антидолларового пакта», то транснациональным финансистам мало не покажется. Для тех, кто считает, что Трамп не заинтересован в развале долларового мира: и он, и, чуть ранее, Обама, прямо говорили, что у экономики США нет ресурсов поддерживать мировую финансовую систему, основанную на долларе. Это просто невозможно. А потому — Трамп выбрал оптимальную для интересов собственно США (ну, если угодно, для тех, для кого слово «народ» не пустой звук, для интересов американского народа) схему развития. Собственно, о том, что он новый изоляционист я писал очень давно, еще в 2014 году, когда самого Трампа и в помине не было (зато уже отлично себя проявили те силы, которые, собственно, его в президенты США и протащили). Кстати, очень характерно заверещал по поводу криптовалюты Кудрин, сразу после того, как Си получил орден. Интересно, он сам понимает, кем и почему были инициированы эти его вопли? И, кстати, критика Путиным правительства по вопросу «цифровой экономики» сразу после визита Си в эту логику отлично укладывается — при полном понимании того, что ЭТО правительство сделает все, чтобы (потенциальный) план Трампа-Си-Путина не был реализован, а добавленная стоимость из российской экономики продолжала утекать на Запад. Собственно, на этом я сегодня и закончу. Данный текст не претендует на то, чтобы «закрыть тему» (в соответствии с известным анекдотом, в котором малоизвестный поэт докладывает на собрании: «Все ночь писал стихи о любви. Закрыл тему»), это лишь заметка, в которой я попытался описать тот комплекс интриг, который актуален сегодня. Ну и дать комментариям саммита G20 возможность поискать разные намеки на информацию в тех новостях, которые будут прорываться с саммита.

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