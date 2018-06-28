/Поглед.инфо/ Какво представлява новата Евразия в контекста на кризата на глобализацията по американски?

През последните шест месеца критиците на евро-азиатските инициативи изсипаха купчини информационни боклуци в подкрепа на тезата, че в Евратом, СНГ, ОДКБ и дори в ШОС всичко е много мрачно, че евразийската интеграция е мъртвородено дете, че лидерите на страните-членки на ОНД тайно играят зад гърба на Русия и така нататък. Опитаха се да вкарат в тази схема и политическата криза в Армения, уверявайки, че Ереван иска да напусне Евратом. Накратко, навсякъде имало кризисни явления...

Действително, редица структури (като например ОНД) отвън гледани, се оказват атавизъм. Въпреки това, колкото и да е странно, в истерията, започната от Киев с "излизане от ОНД", има интересен факт: Общността на независимите държави съществува!

И ако Порошенко толкова дълго и яростно я отхвърля, това означава, че съществуването на ОНД е сериозен факт.

Украинският президент само още повече осветява този факт.

ОНД живее собствен живот, провежда срещи, срещи на върха, по въпросите на икономиката и сигурността. Друго нещо е, че информационното поддържане на тези дейности понякога куца, или, напротив, се ограничава...

Съществуват много нестиковани процедури в законодателството и митническите разпоредби. Натискът на Запада също не е спирал. Налице обаче е доверието на гражданите, налице е икономическото здравомислие, налице е и Русия. Примерите с Молдова и Грузия показват, че страните от ОНД не са нужни на Европа и САЩ като партньори. Главните икономически интереси на постсъветските държави не са на Запад, а на Изток. В същата тази Централна Азия разбират, че националното им бъдеще може да се гарантира единствено с Русия. Ето защо евразийските тенденции тук са силни. Те просто трябва да бъдат стимулирани. И най-добре е не само с речи, но и с реални успехи.

(рус.ез.)

Обаяние евразийской идеи

Новая Евразия в условиях кризиса глобализации по-американски

За последние полгода критики евро-азиатских инициатив вывалили кучу информационного мусора в поддержку тезисов о том, что в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и даже в ШОС всё очень хмуро, что евразийская интеграция – дитя мертворождённое, что лидеры стран-членов СНГ ведут тайные игры за спиной России и т. п. Сюда же пытались притянуть политический кризис в Армении, уверяя, что Ереван хочет покинуть ЕАЭС. Словом, везде кризисные явления.

Для воздействия на сознание человека, не обременённого желанием изучать предмет внимательно, этого, как правило, достаточно, чем активно пользуются внутренние оппоненты режимов в странах, избравших евразийскую ориентацию развития. Действительно, ряд структур (например, СНГ) внешне казались атавизмами. Однако, как ни странно, шумиха, затеянная Киевом с «выходом из СНГ», обнаружила любопытный факт: Содружество Независимых Государств существует! И если Порошенко столь долго и яростно его отвергал, значит СНГ – это серьёзно. Украинский президент лишь подсветил данный факт.

Встреча МИД стран ОДКБ в Алма-Ате.

СНГ живёт своей жизнью, проводит встречи, саммиты по экономическим проблемам и вопросам безопасности. Другое дело, что информационная поддержка этой деятельности иногда хромает или, напротив, сдерживается.

В ОДКБ, занимающейся военно-политическими вопросами, работа ведётся более системно. В конце мая в Казахстане завершились оперативно-тактические учения подразделений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Кобальт-2018». Чуть позже Назарбаев и Шойгу договорились о проведении учений «Эшелон-2019», была проведена крупная выставка оборонных технологий KADEX-2018. На днях завершилась встреча МИД стран ОДКБ в Алма-Ате.

Учения "Кобальт-2018"

6 июня в Бишкеке договорились о проведении в октябре крупных командно-штабных учений с КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2018». Чрезвычайно активными стали переговоры руководства ОДКБ и ШОС с подписанием соответствующих договорённостей.

Наиболее важными являются практические мероприятия стран-членов ОДКБ по обеспечению безопасности Центрально-Азиатского региона и охране афгано-таджикской границы, где ведущую роль играет российская 201-я военная база.

Нельзя отрицать и возникающих проблем. Главная из них – «автономность действий» по щепетильным и принципиальным вопросам. Например, Минск, несмотря на протесты Еревана, продолжает поставлять Азербайджану белорусско-китайские тяжёлые системы РСЗО «Полонез». То есть союзник по ОДКБ поставляет оружие недружественному Армении государству. При этом Армения и другие члены ОДКБ сотрудничают с Пентагоном по вопросу возможного размещения на их территории биологических референс-лабораторий США. Неприятный осадок оставляет помощь стран СНГ и ОДКБ в транзите грузов США в Афганистан. Вашингтон заключил с Баку т. н. «Договор открытого неба»; использование казахстанских портов на Каспии создаёт опасность проникновения на территорию России нежелательных лиц и грузов.

Учатсники саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао

Перспективы ШОС подтвердил недавний саммит в Циндао, где было заявлено, что страны организации будут бороться с «тремя силами зла» (терроризм, сепаратизм, экстремизм) и сопрягать экономические усилия по целому кругу вопросов: от прокладки Шёлкового пути до снижения зависимости от доллара. Владимир Путин отметил, ссылаясь на данные МВФ, что совокупная экономика стран ШОС «по объёму, паритету покупательной способности стала больше, чем объём экономики стран "семёрки"». Экономический эффект деятельности ШОС растёт вместе с экономическим ростом всего Азиатского региона. Как результат, готовится к новому расширению и ШОС. К восьми странам-членам Шанхайской организации сотрудничества добавились со статусом страны-наблюдателя Монголия, Иран, Афганистан и Беларусь (на этот статус также претендуют Азербайджан, Армения, Сирия, Камбоджа, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка). Статус «партнёра по диалогу ШОС» имеет Турция; получить его изъявили желание Израиль, Украина, Египет, Катар, Мальдивские острова. А сюда уже подтягивается БРИКС: на 2020 год запланирован саммит глав государств ШОС и БРИКС в Челябинске.

Проект глобализации по-американски дал большую трещину. Разногласия и торговая война между США и ЕС свидетельствуют о распаде мирового рынка, задают необходимость поиска новых интеграционных моделей. Отсюда роль и место Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 15 июня в Казанском федеральном университете: «ЕАЭС показывает сейчас хорошие результаты. Только за прошлый год торговля между членами ЕАЭС увеличилась почти в 30 раз и еще 40 стран желают быть наблюдателями в этом союзе и вступить в него». Скепсис, вызванный поначалу такими цифрами, развеялся, когда желание сотрудничества выразила даже географически далёкая от Евразии Боливия, а с Ираном у ЕАЭС было подписано временное соглашение о ЗСТ.

Основные параметры прогноза развития государств-членов ЕАЭС

В конце 2017 – начале 2018 года Евразийская экономическая комиссия отчиталась о рекордном росте товарооборота в ЕАЭС. За январь-ноябрь 2017 г. объём внешней торговли (с третьими странами) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 24,6%, а взаимной (внутрисоюзной) – на 26,4%. Отмечаются новые тенденции: восстановление после цикличного спада, устойчивость экономического роста, дедолларизация, заметные темпы роста промышленности, что связано с возможностями экспорта продукции на российский рынок. Например, Киргизия (особенно месторождение Кумтор) усилила свою горнодобывающую и обрабатывающую промышленности за счёт российских заказов.

Хорошие темпы роста сельского хозяйства и пищевой промышленности, продукция которой также ориентирована на Россию, показали Белоруссия (4,1%) и Казахстан (2,9%). Белорусы поставляют в Россию 80% продукции своего агропромышленного комплекса. ВВП Казахстана (в прогнозах) ускорится до 3,5% в 2018-2019 годах, ВВП Киргизии до 4,0–4,2%.

Россия за счёт предоставления рабочих мест и введения общего рынка труда обеспечила снижение безработицы не только в странах ЕАЭС, но и в Узбекистане и Таджикистане, о чём косвенно свидетельствует рост объёмов денежных переводов мигрантов из России в Кыргызстан на 20%, в Казахстан и Беларусь – на 17%. «Именно так мы строим отношения в целом с Российской Федерацией. В экономическом плане Россия сегодня остается партнером номер один во внешней торговле Казахстана», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев, выступая в Казани. Президент Казахстана предложил создать Форум молодых лидеров Казахстана и России для обмена идеями и предложениями по широкому кругу актуальных вопросов от политики до культуры.

Любопытные результаты дал проект «Интеграционный барометр ЕАБР-2017»: среди населения стран-членов ЕАЭС сохраняется уровень поддержки Союза выше 50% (при незначительной динамике снижения). Наиболее высокие показатели поддержки ЕАЭС отмечены в Казахстане (76%) и Кыргызстане (83%), минимальные – в Армении (50%) и Беларуси (56%). В любом случае количество тех, кто с интересом и энтузиазмом относится к ЕАЭС, заметно превышает тех, кто придерживается в своём отношении к Союзу нейтральной или отрицательной позиции.

Отмечается высокий уровень поддержки продвижения «механизмов четырёх свобод». Так, свободное передвижение граждан стран ЕАЭС с возможностью жить, работать, учиться и вести бизнес в любой из стран Союза в среднем поддерживается 77% населения: в Армении – 78%, в Беларуси – 71%, в Казахстане – 76%, в Кыргызстане – 87%, в России – 70%.

Проблемы вроде киргизско-казахского таможенного конфликта или позиции Еревана, выступающего против вхождения Азербайджана в ЕАЭС, возникали и будут возникать. Остаётся множество нестыковок в законодательствах и таможенных процедурах. Никуда не делось давление Запада. Однако есть доверие граждан, есть экономическое здравомыслие и есть Россия. Примеры Молдавии, Грузии показывают, что страны СНГ не нужны Европе и США как партнёры. Главные экономические интересы постсоветских стран находятся не на Западе, а на Востоке. И в той же Центральной Азии понимают, что гарантировать национальное будущее можно только вместе с Россией. Потому евразийские тенденции здесь в силе. Их лишь надо стимулировать. И лучше не только речами, но и реальными успехами.

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