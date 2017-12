/Поглед.инфо/ САЩ дават на Москва да разбере, че в новата година икономическите санкции против Русия могат да бъдат ожесточени. На първо място става дума за възможни нови санкции, предвидени от закона, подписан от президента Тръмп на 2 август 2017 година. Законът се нарича „Акт Nо 115-44 за противодействие на противниците на Америка посредством санкции“. За правилното разбиране на ситуацията: в текста на този американски закон по отношение и на Северна Корея, и на Иран, и на Руската федерация се използва едно общо определение - adversaries, тоест противници, врагове.

Още тогава за някои хора в Русия този закон стана студен душ. Нали тези „някои хора“ успокояваха себе си и хората с очаквания, че ако не днес, то утре санкциите ще спрат и ще можем пак да живеем по старому: ще мъкнем от Русия на Запад капитали, ще си подготвяме резервни летища за прехвърляне там за постоянно местожителство.

Особени възбуди руската офшорна аристокрация това място от американския закон, където се казва, че Държавния департамент, Министерството на финансите и специалните служби са задължени в течение на половин година да подготвят и представят в Конгреса доклад за най-близкото обкръжение на президента на Русия. Докладът трябва да съдържа списък от конкретни лица, близки до Путин и имащи зад граница банкови сметки и други активи. По възможност тази информация трябва да бъде допълнена със сведения за най-близките роднини на посочените лица, за техните финансови връзки с други физически и юридически лица, за проведените операции, сделки и други подобни.

Американските специални служби, особено финансовото разузнаване (влиза в състава на Министерството на финансите на САЩ) не дрямаха. Обширни досиета те вече имаха още преди подписването на споменатия закон. А главното значение на закона е да даде сигнал на руските олигарси и чиновници – клептомани, че е време да определят: чий елит се смятат – руски или западен. За кого ще работят – за Москва или за Вашингтон? Епохата на раздвоението за този социален слой завърши – поставен му е ултиматум. Срокът на ултиматума изтича в края на януари 2018 година. Остава един месец и в западните средства за масова информация все по-често се появяват публикации на тема за бъдещия документ, който започнаха да наричат „Кремълския доклад“. В тези публикации се обсъждат: някои фигури, които сигурно ще попаднат в доклада, възможни защитни реакции от страна на руския елит, вероятността за сваляне на Путин от онези, които се боят да не попаднат в черните списъци на Вашингтон. Никой няма съмнения, че този доклад е оръжие за психична атака срещу руския елит. Но има и още някои събития, които можем да поставим със връзка с готвещата се атака.

Преди всичко това е новината за замразяването на значителна част от Националния фонд на Казахстан (НФК). Този фонд се отнася към категорията на суверенните фондове, чиито активи е прието да се държат в чуждестранна валута. Както във вид на дългови книжа (предимно съкровищни облигации), така и като депозити в чуждестранни банки. Повечето от суверенните фондове действат не пряко, а чрез своите централни банки, които фактически са агенти на фондовете. Активите на централните банки притежават висок имунитет от замразявания, списване, експроприации и други подобни. НФК , например действа чрез националната банка на Казахстан (НБК). През тази година активите на НФК превишаваха 60 млрд. долара – това е предимно онази валута, която Казахстан е получил от износа на нефт и газ.

Ареста (замразяването) на активите на НФК си има предистория. Вече дълги години се влачи тъжбата между правителството на Казахстан и молдавския бизнесмен Анатолий Стати. Спорът възникна заради взаимните претенции на почвата на съвместни инвестиционни проекти в Казахстан. Преди четири години спорът излезе на международно ниво. Анатолий Стати подаде искове в международни арбитражни съдилища. Имаше и насрещни искове от страна на властите на Казахстан. Историята се проточи четири години, но решенията на съда започнаха да се раждат едва в края на 2017 година. С решение на окръжния съд на Амстердам през октомври 2017 година беше наложен арест на акции с обща стойност 5,2 милиарда долара в холандската компания KMG Kashagan B.V., която владее почти 17% от дяловете в консорциума, разработващ най-голямото нефтено находище в Казахстан - Кашаган

(рус.ез.)

Арест был наложен в счёт обеспечения иска Анатолия Стати. В это же время в Швеции судебными исполнителями были арестованы акции правительства Казахстана в 33 шведских компаниях общей стоимостью около 100 миллионов долларов. Примечательно, что сумма иска самого Анатолия Стати составляла лишь 5 млрд. долл. Суды выносили решения, в которых претензия молдавского бизнесмена признавалась, но её сумма уменьшалась в разы или на порядок.

И вдруг в октябре такой подарок для истца: наложение ареста на активы, которые многократно превышают сумму признанной судом претензии. Странно, конечно, но на этом, наверное, следовало бы поставить точку. Однако точка не была поставлена. Дней десять назад прошла новость: суд Амстердама дал добро на арест денежных средств Национального фонда Казахстана, которые переданы в управление голландскому филиалу американского банка Bank of New York Mellon.

Правда, когда я стал разбираться, выяснилось, что добро было дано судом лишь на сумму в 5 млрд. долларов. А сумма арестованных активов фонда составила 22 млрд. долл. Это примерно 40% всех активов НФК на сегодняшний день.

Вопросов больше, чем ответов. Почему банк заморозил деньги в объёме, несколько раз превышающем сумму, обозначенную судом? Почему было проигнорировано то обстоятельство, что деньги имели иммунитет от замораживания, так как находились в управлении Центробанка Казахстана? Зачем понадобилось замораживать деньги в американском банке, если до этого был наложен арест на другие активы, причём в достаточном объеме?

Большинство юристов сами не могут объяснить эти иррациональные действия в отношении активов НФК. Думаю, речь идёт о демонстрации готовности Запада к игре без правил.

Без правил, но не без цели. Цель – устрашение, причём в первую очередь не Астаны, а Москвы. Не думаю, что Bank of New York Mellon мог решиться на самоуправство в отношении денег казахстанского фонда без команды из Вашингтона. Так что ветер дует не из Амстердама и не из Стокгольма, а из-за океана. Министр финансов РФ Антон Силуанов недавно рассуждал на тему о возможном замораживании международных резервов РФ и заключил словами, очень похожими на слова чеховского героя: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Такое ощущение, что Bank of New York Mellon ясно ответил Силуанову: «Нет, это очень даже может быть, причём в самое ближайшее время».

А вот ещё одна история, которая произошла на днях в Великобритании. В 2017 году там принят закон «О криминальных финансах». В полном объёме он заработает через два дня, с 1 января 2018 года. Однако в Лондоне даже не стали дожидаться нового года. 20 декабря британские власти арестовали активы двух украинских олигархов – Коломойского и Боголюбова на общую сумму в 2,5 млрд. долл. Замораживание произошло по требованию «Приватбанка», который был национализирован год назад. В исковом заявлении указывается, что упомянутыми выше господами из банка были выведены незаконно около 2 млрд. долл. Остальная сумма иска – набежавшие проценты. Думаю, что арест активов Коломойского и Боголюбова тоже можно отнести к серии предновогодних операций по устрашению нынешней российской элиты.

Введение Лондоном в силу закона «О криминальных финансах» синхронизировано с кампанией давления Вашингтона на Москву. Британские суды уже давно находятся на низком старте и готовы штамповать решения о замораживании и даже конфискации активов, принадлежащих чиновникам-клептоманам и олигархам из России. Лондонские юристы хорошо потренировались в 2012 году на судебной разборке между Березовским и Абрамовичем. Тогда они узнали многие тайны российской приватизации в 90-е годы. Русская служба Би-би-си так комментировала итоги того скандального процесса: «Для российского бизнеса это плохая новость, потому что фактически в суде были доказаны факты очень сомнительного происхождения большинства из активов, которыми сейчас олигархи пытаются распорядиться, в том числе в своих международных проектах».

Несколько слов об этом английском законе. Вступление его в силу может привести к очень серьёзным последствиям, так как он позволяет привлекать к ответственности компании, партнёрства и партнерства с ограниченной ответственностью со всего мира. Если у юридического лица есть присутствие в Великобритании и какой-либо из его сотрудников уличен в пособничестве уклонению от уплаты налогов, данное юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в Великобритании, независимо от того, где было совершено преступление.

И ещё. В 2018 году в полном объёме заработает соглашение об автоматическом обмене информацией финансового характера. Соглашение подписали более сотни стран, в том числе Россия. Соглашение рамочное, то есть предполагает заключение двухсторонних соглашений отдельными странами об обмене финансовой информацией. Многие европейские страны подписали уже десятки таких соглашений. Это создаёт дополнительный дискомфорт для тех, кто выводил капиталы из России за рубеж по серым каналам. Россия, между прочим, до сих пор ни одного двухстороннего соглашения не подписала, что также вызывает вопросы на Западе. И скорее всего, подталкивать Россию к подписанию двухсторонних соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией будут ужесточением санкций.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели