/Поглед.инфо/ Преди пътуването си до Австрия, руският президент отговори на поредица от въпроси на австрийската телевизия относно положението в Украйна. Той подчерта, че страната трябва да се основава на федеративни принципи, че е необходимо да се повишава статутът на нейните региони по посока на по-голяма самостоятелност (по аналогия с Чечения), а също, че е желателно Украйна да има неутрален статут. Всичко това трябва да бъде решено от украинския народ от законно избраните му органи. И най-неочакваното нещо: Путин каза, че в Украйна през 2014 г. е извършен противоконституционен въоръжен преврат за завземане на властта.

Разбира се, Владимир Владимирович хитрее по този въпрос. Но длъжността му и обстоятелствата изискват това. Той напълно разбира, че при сегашния политически режим в Украйна въпросът за федерализирането, независимостта на регионите и неутралния статут не само не може да бъде решен, но и няма да бъде дискутиран. В Украйна няма с кого да се разглеждат сериозно тези въпроси.

Но споменатата от него констатация за преврат е от интерес. Преди това той избягваше такива изявления, тъй като Русия призна режима на Порошенко. Но сега директно говори за преврат в Украйна; по този начин повдига въпроса за законността на управляващия режим. С този подход, при определени условия, става възможно украинското правителство да не бъде признато за законно и да се повдига въпросът за необходимостта от ново украинско правителство.

(рус.ез.)

Стоит ли бороться за федеративную и неделимую Украину

Президент России перед поездкой в Австрию в своем интервью австрийскому телевидению ответил на ряд вопросов по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что она должна быть построена на федеративных принципах, необходимо повысить статус ее регионов в сторону большей их самостоятельности (по аналогии с Чечней), а также желателен нейтральный статус Украины. Все это должен решать украинский народ и легитимно избранные органы власти. И самое неожиданное: он заявил, что на Украине в 2014 году произошёл антиконституционный вооружённый переворот и захват власти. Конечно, Владимир Владимирович здесь лукавит. Должность и обстоятельства обязывают. Он отлично понимает, что при нынешнем политическом режиме на Украине вопрос федерализации, самостоятельности регионов и нейтрального статуса не только не может быть решен, но даже не будет обсуждаться. На Украине серьезно рассматривать эти вопросы не с кем. Но упомянутый им государственный переворот вызывает интерес. Ранее он таких высказываний избегал, поскольку Россия признала режим Порошенко. Теперь он прямо говорит о государственном перевороте на Украине и тем самым поднимает вопрос о законности правящего режима. При таком подходе появляется возможность при определенных условиях не признавать украинскую власть законной и поднимать вопрос о необходимости новой украинской власти.

Но сил, способных сформировать новую власть, на Украине сегодня нет. Есть только самопровозглашенные республики Донбасса, но они пока никем не признаны. В этом случае возможен вариант формирования украинской власти на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Имеется в виду не нынешнее руководство ДНР и ЛНР, а украинские законные властные структуры, представляющие народ Украины (или его части).

Естественно, незаконный политический режим в Киеве такому сценарию будет сопротивляться до последнего. В этом случае события могут пойти по крымскому сценарию, и вместо интеллигентных «зеленых человечков» войдут уже крепкие «донецкие мужики» и начнут наводить порядок.

Вопрос федерализации при этом режиме ― это пройденный этап, и к нему, по всей видимости, возврата уже нет. Все это отголоски бурного 13-часового обсуждения этого вопроса при подписании в феврале 2015 года вторых Минских соглашений. Тогда Путин не смог убедить Порошенко, и максимум, что записали в соглашении, это ни к чему не обязывающую децентрализацию Украины. Федерализация Украины на более ранних этапах еще могла что-то решить и хотя бы временно объединить государство, изначально представляющее из себя набор случайно объединенных по разным поводам территорий. На Украине никогда не было единого народа и тем более украинской нации, объединенной общей идеей. Попытка силой сделать всех украинцами закончилась гражданской войной, которая поставила крест на едином унитарном государстве. Донбасс фактически силой добился самостоятельности, имеет неопределенный статус и не влияет на неподконтрольные ему территории. На остальной Украине ― нацистский режим, который, кроме себя, никого и ничего не признает. Российское руководство, по всей видимости, на ближайшую перспективу не рассматривает никаких интеграционных процессов по отношению к Украине или ее частям и полагает, что эту задачу решат украинские элиты и население. Таких элит сегодня на Украине нет.

За все годы существования Украины пророссийски настроенное население возбуждалось только дважды: в 2004-м, после «мягкого» переворота Ющенко, и в 2014-м, уже после вооруженного переворота. В обоих случаях поводом были события, которые приводили к власти русофобские режимы. То есть пассионарность и сплочение проявлялись, только когда отношения в обществе доходили до точки кипения и терпеть уже было невозможно. Сейчас нацистский режим не допустит ни малейшего инакомыслия, задавив его в зародыше. Поводом к изменению сложившейся ситуации может быть только очередной переворот, когда к власти придут откровенные фашисты, готовые убивать на улицах без суда и следствия. В принципе, это возможно, но ситуация пока еще далека от этого. Так что вопрос федерализации обсуждать не с кем и поднимать его некому. Пожелание президента России о нейтральном статусе Украины также невыполнимо.

Правящий режим действует по указке США и создает из Украины плацдарм для давления на Россию. На законодательном уровне уже закреплено стратегическое направление в НАТО. Украину, конечно, могут туда не принять, но использовать против России будут по полной программе. Изменить это направление могут только другие украинские элиты, которых сегодня нет. Относительно самостоятельности регионов (и особенно Донбасса) по аналогии с Чечней сегодня можно говорить только в теоретическом плане. О каком статусе может идти речь, если нынешний режим даже не хочет слышать о ДНР и ЛНР и называет их не иначе как сепаратистами и террористами, с которыми недопустимо садиться за один стол переговоров Со стороны официального Киева нет ни одного человека, который хотя бы заявлял о таком желании. Без прямого диалога республик с Украиной ничего не может быть в принципе, поэтому рассуждения об особом статусе ничем не подкреплены. Сейчас пока нет предмета для обсуждения.

Конечно, можно биться за повышение статуса регионов, но это не решит проблем Украины. Как ни повышай статус, власть в столице все равно будет нацистская и русофобская и сделает все для сохранения сегодняшнего курса государства. Наступает время, когда уже придется обсуждать не статус регионов, а противодействие открытой фашистской диктатуре. В этих условиях трудно даже представить, как Донбасс может влиться на Украину и существовать вместе с нацистами в одном государстве. Никакие статусы ничего не решат. После стольких преступлений и пролитой крови эти два общества несовместимы, и прежней Украины уже не может быть.

Что может дать особый статус? Только передышку: две диаметрально направленные концепции в одном государстве несовместимы. Кто-то должен уйти с политической арены или разойтись по разным квартирам. Донбассу пока идти некуда, поэтому война и продолжается. Здесь возможны два варианта. Донбасс при поддержке России побеждает нацистский режим, и Украина строит новое государство на совершенно других принципах. Нацистский режим сохраняется, и две части когда-то единого государства начинают жить самостоятельно. В первом варианте имидж Донбасса надо менять, и у него должно быть совершенно другое лицо, олицетворяющее будущее Украины. Для этого еще много чего надо сделать и привести его в соответствие с задачами, которые перед ним неизбежно встанут. Во втором ― на границах с Россией появляется непримиримый русофобский враг, который никогда не успокоится. Это вряд ли устроит Россию, и ей придется искать варианты кардинального решения этой проблемы. Правящий режим на Украине понимает только силу.

Донбасское ополчение при поддержке России уже раз продемонстрировало, как можно решать такие проблемы. В августе 2014-го для принуждения Киева к миру украинской армии нанесли сокрушительное поражение, и она была разгромлена. Тысячи украинских патриотов, желающих научить Донбасс, как ему жить, сгинули в изваринском и иловайском котлах. Это вынудило Порошенко во избежание краха Украины сесть за стол переговоров и подписать Минские соглашения. Так и сейчас украинский режим будет готов что-то обсуждать, только когда почувствует, что другого выхода у него нет.

Высказывания президента России по поводу будущего Украины можно рассматривать как желаемое развитие в этом направлении при понимании невозможности реализовать это в ближайшей перспективе. Российское руководство, по всей видимости, еще не определило свою позицию по отношению к Украине и Донбассу. Поэтому вариант замороженного конфликта пока останется неизменным, боевые действия не прекратятся и продолжатся вялотекущие и ни к чему не обязывающие переговоры.

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