/Поглед.инфо/ /рус.ез./

За окошком дождь и град - Это Путин виноват!

Кошка бросила котят - Это Путин виноват,

Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!

Вот кончается доска У несчастного бычка,

Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!

Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,

Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,

Не понравилось кино, Наступили вы в говно…

У любого катаклизма Объяснение одно…

Знает каждый либерал - Это Путин поднасрал !

Кто вчера в твоем подъезде Лифт зассал до потолка?

Мне, товарищи, поверьте- Путина гад, наверняка !

Ты поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки!

Блядь и пьянь твоя жена. - Это Путина вина!

Засорился унитаз - Это Путина приказ,

Накидал туда бычков, Воду слил - и был таков!

По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт.

Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот!

Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,

Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах!

Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет.

Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе!

Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала.

Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват.

Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам.

Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья!

Ливень, оползень, циклон - Виноват конечно он

Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват!

Смерч, тайфун, землетрясенье - Нет от Путина спасенья!

В темя клюнула ворона? – То пернатый друг ОМОНа.

Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский Спецназ.

Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля!

Если верите в такое - Это просто паранойя!

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