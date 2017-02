/Поглед.инфо/ Русия обмисля възможността да предаде на САЩ бившия сътрудник на американските спецслужби Едуард Сноудън като "подарък" за Доналд Тръмп. Това съобщи Ен Би Си (NBC) в петък (10 февруари), като цитира високопоставен американски чиновник, предаде RT.

Информацията бе потвърдена и от втори източник на ТВ канала в разузнавателните среди, които се опира на "разговори с руснаците и данни, събрани след встъпването на Тръмп в длъжност".

Един от адвокатите на Сноудън Бен Уизнър каза пред ТВ канала, че не знае нищо за подобни планове.

Самият Сноудън коментира информацията на страницата си в Twitter.

"Най-накрая! Неоспоримо доказателство, че никога не съм сътрудничил на руското разузнаване", написа той и подчерта, че "нито една страна не търгува със своите разузнавачи, защото останалите биха се уплашили, че могат да са следващите".

Edward Snowden✔ @Snowden

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they,re next. https://twitter.com/CNBCnow/status/830190986697523203 …

1:43 AM - 11 Feb 2017