/Поглед.инфо/ След разговорите на руския външен министър Сергей Лавров миналия четвъртък с върховният представител на Европейската комисия по въпросите на външната политика и сигурността Федерика Могерини, тя заяви, че "отношенията между Москва и Брюксел не са замразени" и че Евросъюзът бил "готов да се върне на равнището на стратегическо сътрудничество, както преди."

Могерини обаче игнорира прямия въпрос на Сергей Лавров защо икономическите санкции се прилагат към неучастващата в конфликта Русия, но не се прилагат към неспазващата споразумението от Минск Украйна?

Липсата на отговор на напълно логическия въпрос на руската страна е красноречиво свидетелство за двойните стандарти на еврочиновниците: официалните представители на Русия са готови да обсъждат с ЕС всички въпроси, докато представителите на ЕС показват само "готовност за сътрудничество"; в действителност под „готовност” те подразбират условна готовност – само ако Руската федерация се подчини на исканията на евросъюзните чиновници.

В Русия осъзнават също, че сегашният Европейски съюз (след позорните операции на НАТО в Либия и на водената от Съединените щати западна коалиция в Сирия, след побратимяването на европейските политици с неонацистите в Украйна, след Brexit, след изборното поражение на американските демократи, и т.н.) вече не е този световен играч, с чието мнение трябва да се съобразяват.

(рус.ез.)

России всё менее интересны проблемы стран Евросоюза

После переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в минувший четверг верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Федерика Могерини заявила, что «отношения Москвы и Брюсселя не заморожены» и что будто бы Евросоюз «готов вернуться к тому уровню стратегического сотрудничества, который был раньше». При этом Могерини проигнорировала прямой вопрос Сергея Лаврова о том, почему экономические санкции применяются по отношению к не участвующей в украинском конфликте России, но не касаются не выполняющего Минские соглашения Киева.



Отсутствие ответа на вполне логичный вопрос российской стороны — красноречивое свидетельство двойных стандартов еврочиновничества: представители России готовы обсуждать с европейской стороной любые вопросы, в то время как представители ЕС лишь демонстрируют «готовность к сотрудничеству», но на деле под этой готовностью имеют в виду условную готовность — если РФ будет подчиняться требованиям чиновников Евросоюза.



Между тем 2017 год — даже не 2013 й. Ситуация в мире и Европе изменилась настолько, что сегодня уже не Евросоюз должен ставить условия России, но, напротив, Россия — Евросоюзу.



Очевидно, что сегодня ничто и никто (Обамы уж нет, а Трамп от европейских проблем далече) не мешает Евросоюзу вернуться к тому уровню взаимоотношений с Россией, которые были у ЕС и РФ до введения Западом экономических санкций по отношению к России, кроме амбиций еврочиновников, желания сломать позицию руководства через колено и того обстоятельства, которое выражено в известной русской пословице: «И хочется, и колется, и мамка не велит».



Посему в лицемерные заявления чиновников ЕС, НАТО, ОБСЕ и других общеевропейских организаций российские политики уже не верят: наелись этими заявлениями, как говорится, досыта. Россия, не единожды обманутая лицемерной евробюрократией, уже не собирается стучаться в закрытые двери брюссельских или берлинских кабинетов.



Известно, что в российской власти немало персонажей, желающих восстановить «дружбу» с евроэлитами, в том числе на их условиях, вернув себе тем самым возможность ездить в европейские страны за покупками и развлечениями, а то и видом на жительство, однако же значительная часть российского правящего класса усвоила преподанный ей в 2014 году чиновниками ЕС урок.



Поддержав в феврале 2014 года государственный переворот в Киеве и последующее проведение карательной операции украинских нацистов и ВСУ против населения Донбасса, введя экономические санкции по отношению к России в ответ на свободное самоопределение граждан Крыма и продолжая поддерживать бандеровцев Украины и сегодня, одновременно продвигая воинский контингент НАТО к границам РФ и поощряя русофобию в европейских СМИ, Евросоюз действовал и продолжает действовать как идейный и сознательный враг России, как сторона, ведущая против РФ гибридную войну.



Таким образом, к словам Могерини о «готовности ЕС к сотрудничеству» следует относиться как к дипломатической формальности. За дежурными улыбками западных политиков, как правило, скрывается прямо противоположный смысл: готовность уничтожить «партнера» в любой удобный для этого момент.



Сегодня в России хорошо понимают двуличие общеевропейской политики и те скрытые и прямые угрозы, которые исходят из кабинетов большинства общеевропейских структур. В России осознают также, что нынешний Евросоюз (после позорных операций НАТО в Ливии и западной коалиции во главе с США — в Сирии, после братаний европолитиков с неонацистами Украины, после Brexit, поражения на выборах в США демократов и т. п.) уже не тот мировой игрок, к мнению которого необходимо прислушиваться.



В Евросоюзе практически не осталось договороспособных политиков. Так что Россия продолжает поддерживать отношения с европейскими чиновниками и политиками исключительно из уважения к дипломатическому протоколу (в отличие от европолитиков, по-прежнему считающих, что правила пишут они, а соблюдать их должны другие) и на перспективу — в надежде, что ситуация в Европе рано или поздно изменится.



По сути, Россия поддерживает отношения с ЕС в рабочем режиме в основном по экономическим соображениям. Ведь именно от позиции Еврокомиссии во многом зависит реализация таких проектов, как «Северный поток — 2».



Полагаю, что, если бы не этот фактор, Россия, возможно, давно бы прекратила свое членство в Совете Европы по аналогии с тем, как она приостановила свою деятельность в ничего не решающем ПАСЕ.



Восстановление равноправных и действительно партнерских отношений между ЕС и РФ в полном объеме возможно только после серьезного обновления руководства и самой конфигурации Евросоюза, что может произойти, как я полагаю, только после очевидного обвала всей нынешней общеевропейской политики.

Только серьезный и глубокий кризис в ЕС с последующим его катарсисом может заставить амбициозных и всё более неадекватных еврочиновников пересмотреть свои отношения с восточным соседом. Вот только России это уже может быть не интересно.



Не секрет, что в некоторых странах Евросоюза экономический кризис (пока только экономический) — в результате одностороннего ухудшения отношений с Россией — становится осознаваемой реальностью. К примеру, на прошлой неделе в Москву в срочном порядке прибыла эстонская делегация, обеспокоенная намерениями России вдвое сократить транзитные перевозки через эту страну. И так же, в срочном порядке, уехала: российской стороне уже не интересны проблемы стран Евросоюза, голосующих за санкции в отношении России, но почему-то полагающих, что Россия им что-то должна.

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