/Поглед.инфо/ Навярно не всеки знае, че съгласно Богослужебния устав на Православната църква, когато празникът на Св. Георгий Победоносец (6 май) съвпада с първия ден на Великден, службата в чест на светеца се извършва на следващия ден, понеделника на Светлата седмица. Рядко се случва. За триста години от 1800 до 2100, такива съвпадения са общо пет. Така, съгласно предписанията на устава, на 7 май, на втория ден на Великден през 1945 г., Русия пееше в прослава на Георгий Победоносец: "...радвайте се на Божието чудо, на спасението от зверствата на победения мъчител..."

В посланието си Патриархът на Москва и на цяла Русия Алексий заяви: "Великденската радост от Възкресението Христово сега се съчетава със светлата победа на истината над лъжата и на светлината над тъмнината... Русия оцеля от поредното чудовищно изпитание. Бог не се отвърна от Русия, съхрани я".

Но има една малка подробност: на 7 май в Реймс, Франция е подписан предварителният протокол за капитулацията на Германия. Сталин обаче настоява, "актът за безусловна капитулация на германските войски" да бъде подписан в Берлин, градът, от който фашизмът запълзя по света и където накрая беше разбит. Сталин изразяваше настроението на народа. Капитулацията трябва да се превърне в най-важния исторически акт и подписан не на територията на победителите, и там, откъдето започна фашистката агресия - от Берлин; и не едностранно, а обезателно от Върховното командване на страните от антихитлеристката коалиция.

(рус.ез.)

День Победы и русская идея

Есть в Дне Победы тайна, но есть и её раскрытие…

Наверное, не все знают, что по предписанию Богослужебного устава Православной Церкви, когда праздник великомученика Георгия Победоносца (6 мая) совпадает с первым днём Пасхи, то служба святому отправляется на следующий день, в понедельник Светлой седмицы. Случается редко. Например, за триста лет с 1800 по 2100 год таких совпадений всего пять. Так что, как и предписано уставом, 7 мая, во второй День Пасхи 1945 года на Руси пели Георгию Победоносцу: «…радуйся, дивным от Бога спасением зверство мучителей победивый…»

Накануне, в своём Пасхальном послании 1945 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский) говорил: «Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой…» Русь вышла живой из очередного чудовищного испытания. Бог не отвернулся от России, спас. Для чего? Здесь тайна, которая раскрывается медленно, словно бы наводится фокус на предназначение русских.

Светлый понедельник 1945 года, второй день Пасхи был датой окончания боевых действий в Европе. 7 мая во Франции подписали Предварительный протокол о капитуляции Германии; германское командование обязалось немедленно отдать приказ своим армии и флоту о прекращении активных боевых действий…

Совсем негероический, как и вся Франция в той войне, провинциальный Реймс, где состоялось не согласованное со Сталиным подписание акта, вполне хорош для веселья и праздника. Под поверхностью города расположены многочисленные тоннели, в которых вызревают драгоценные вина знаменитой Шампани. Принятие капитуляции в Реймсе было удобно верховному главнокомандующему армий союзников американскому генералу Эйзенхауэру, в Реймсе был его штаб. Это не устраивало и не могло устроить Сталина, но ситуация сложилась так, что запрет из Кремля на подписание документа в Реймсе запоздал, и акт был подписан (со стороны СССР – состоявшим во Франции на военно-дипломатической службе генералом И.А. Суслопаровым).

Сталин настоял, чтобы «Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил» был вторично подписан в Берлине, в городе, из которого фашизм расползся по свету и в котором был разгромлен. Своим желанием Сталин выражал и настроение народа. Его аргумент союзникам: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции».

Сталин говорит о всемирном значении события. Таким оно, безусловно, и было. За желанием Запада превратить подписание акта в банальную бюрократическую процедуру крылось желание разрушить истинный смысл Великой Победы, открывшей высокое предназначение России. Патриарх Алексий 9 мая 1945 года, в третий день Пасхи, говорил: «С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь в надежде восприять вечную, – мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире».

Такое же мирочувствование видим и у других людей. Преподобный Серафим Вырицкий, простоявший всю войну в молитвенном подвиге на камне, ещё в 1939 написал стихотворение, окончание которого в одном из вариантов звучит так:

«Утихнут грозные невзгоды.

Своих врагов Россия победит,

И имя русского великого народа

Как гром по всей вселенной прогремит».

Старец-провидец говорил и прямо: «Спасение миру – от России…» Говорил, заметим, он и о будущем, которое свершается на наших глазах…

По требованию Советского Союза 8 мая 1945 г. состоялось повторное подписание Акта о капитуляции Германии. Процедура прошла в берлинском предместье Карлсхорсте в 22 ч. 43 м. по центральноевропейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому). В берлинском акте отсутствует преамбула, которая была в предварительном протоколе о капитуляции и являлась для западных союзников принципиально важной, а именно: «Только данный текст на английском языке является аутентичным». В берлинском акте указано: «Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными».

Той же ночью советский народ узнал о капитуляции Германии. Юрий Левитан торжественно пророкотал своим фантастическим голосом: «Говорит Москва! Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил…» Текст передавался множество раз – ночью и днём. 9 мая утром вышел приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина: «… Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена…» Событие вселенского масштаба!

Русь вновь навела в мире порядок, утихомирила Запад. Так бывало и в домонгольской Руси, например в княжение великого князя Киевского Владимира Мономаха, когда «Литва из болота на свет не показывалась, а немцы радовались, что они далеко за синим морем…». Запад неутомимо век за веком атаковал, многие народы и царства рассыпались в прах и были забыты, а Русь всякий раз, принеся великие жертвы, возрождалась, как сказочная птица Феникс. Русь одолела поляков в 1612-м, через век – шведов в Полтавском сражении, ещё через век – французов.

Гитлер в «Mein Kampf» пояснял, почему, как ему казалось, завет Бисмарка не воевать с Россией утратил силу. Мол, прежде Россией правили цари, в которых текла немецкая кровь, а при нынешних вождях Россия – колосс на глиняных ногах: толкнёшь, рассыплется. Гитлер потирал руки, радуясь по поводу того, что Сталин разгромил свой генералитет. Казалось, всё складывалось для фюрера удачно, но не знал Гитлер главной русской тайны: Россия своё назначение исполнит в любом случае.

Вчерашние унтер-офицеры царской армии в Великой Отечественной стали великими полководцами, разбившими вдребезги немецкую военную машину, созданную по всем канонам стратегического искусства, управлявшуюся опытнейшими генералами, потомственными военными. Унтер-офицерами русской императорской армии были Жуков, Конев, Рокоссовский, многие другие, да и Иван Суслопаров, подписавший Акт в Реймсе; Толбухин и Тюленев были прапорщиками; Тимошенко, Ватутин – рядовыми, все – георгиевские кавалеры…

В Великую Отечественную рядом с русскими сражались казахи, армяне, грузины, евреи, татары и многие другие, патриотические фильмы снимали порой люди с нерусскими фамилиями, русские песни сочиняли люди нерусской крови, но все они в ту войну стали воинами Святой Руси, что бы они сами по этому поводу ни думали. Русь исполнила своё.

Тайну России не разгадали и гитлеровские генералы, пережившие войну. Бывший начальник Генштаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер в брошюре «Гитлер как полководец» объявил фюрера единственным виновником поражения Германии. Мол, плох был вождь, а идея покорить и разграбить Россию была хороша. Эту идею на Западе не оставили и поныне.

В тайну проникали сами русские люди. Иван Бунин, услышав о взятии Берлина и о финале Гитлера, в частном письме помянул лихим словом разгромленного завоевателя: «Поздравляю с Берлином! «Mein Kampf»… повоевал так его так! Ах, если бы поймали да провезли по всей Европе в железной клетке!»…. Писатель в своём дневнике словно бы сделал предупреждение и будущим врагам России. В 1944 он записал: «3 года т.<ому> н.<азад>, в ночь с 21 на 22 <июня>, Гитлер, как он любил выражаться, «упал как молния в ночи» на Россию. Ах, не следовало!»

И нынешним бы – не будить лиха.

Что же замыслил Господь о России? В своей изумительной книге «Европа и Душа Востока» немецкий философ Вальтер Шубарт (ум. 1942) писал: «Мессианское жизнеощущение русских восходит к XVI столетию («Москва – Третий Рим». – О.М)… Мессианской является русская национальная идея от Священного Союза Александра I – до большевистской пропаганды освобождения мирового пролетариата. Меняются формы её проявления, но для острого взгляда очевидна её неизменная сущность». С этим утверждением спорили в разных идеологических лагерях, но безуспешно. С каждой эпохой в русском взгляде на национальную идею как бы наводится резкость, взгляд фокусируется, от века к веку сосредоточивается на цели. Шубарт пишет (и это в 1938): «Россия – единственная страна, которая способна спасти Европу и спасет ее, поскольку во всей совокупности жизненно важных вопросов придерживается установки, противоположной той, которую занимают европейские народы. Как раз из глубины своих беспримерных страданий она будет черпать столь же глубокое познание людей и смысла жизни, чтобы возвестить о нем народам Земли. Русский обладает для этого теми душевными предпосылками, которых сегодня нет ни у кого из европейских народов».

Это русский код. Об этом знали наши далёкие предки, знали и недавние наши предшественники, принёсшие нам в дар в 45-м Победу света над тьмой.

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