/Поглед.инфо/ Официално няма да чуете нищо подобно. От никого! Да, няма да чуете призиви да се игнорират нормативни документи, които организират дейностите на организациите; или по-специално – да се игнорират законите.

Няма да чуете, че е необходимо да се лекуват само тези, които могат да се излекуват; или да се разследва това, което може да се разкрива; или да не се приема новото, докато може да се ремонтира старото.

Това го няма и няма да се случи. Най-малкото, защото никой няма да иска да поеме отговорност за непопулярни изявления, дори ако те са 100-процентна истина или само констатация на факти. Дори Медведевското "Няма пари, но дръжте се!" по никакъв начин "няма да се случи."

На практика съществуват ресурсни ограничения от образованието и здравеопазването до правоохранителните органи и военните. Тоест, никой не може да осъществи в пълна степен не само нуждите си, но прилагането на закона.

Всичко това се изпълнява по различен начин от проблемите със заплащането на труда до разходите за канцеларски материали, но има общ резултат, изразен в% от изправността на техниката и оборудването. В края на краищата, техниката и оборудването са функция от това, колко пари идват от бюджета; а не лампата да реши, че може да посвети още година или две; а рентгеновите апарати или БТР-ите да работят още години, без ТО и регламентираната подмяна на частите. Най-смешното е това, което не е известно: по-добро ли е оборудването, което е от времето на СССР, или което е най-новото?

(рус.ез.)

Экономия - национальная идея или национальная философия?

Официально вы ничего такого не услышите. Ни от кого! Да, не услышите призывов игнорировать нормативные документы(приказы, СанПиНы, постановления правительства) согласно которым организуется деятельность организаций или, тем более, законы. Не услышите что надо лечить только тех кого можно вылечить или расследовать то что можно раскрыть или там не брать новое пока можно ремонтировать старое. Этого нет и не будет. Хотя бы потому что никто не будет брать на себя ответственность за непопулярные высказывания, даже, если они на 100% правда и просто констатация фактов. Даже медведевское "Денег нет но вы держитесь!" сюда никак "не пришьёшь". Но де-факто есть ресурсные ограничения от образования и врачебной деятельности до правоохранительных органов и военных. То есть никто не может не то чтобы реализовать в полной мере свои запросы, но и не факт что исполнить предусмотренное законом.

У всех это реализуется по разному от проблем с оплатой труда до расходов на канцтовары, но есть и общий итог выражающийся в % исправной техники и оборудования. Ведь на самом деле технике и оборудованию пофиг на то сколько денег поступило из бюджета, и от этого лампы не решат, что могут погореть ещё года два, или там рентгенаппарат или там БТР будут работать ещё годы и годы без ТО и регламентной замены запчастей. Самое смешное что неизвестно. что лучше, когда оборудование чуть ли не из СССР родом или новейшее. Впрочем это я утрирую – по требованиям советского уже быть не должно. А новое требует регулярного техобслуживания и регламентной замены, что не отменяет аварийную замену на которую нужны деньги которых в бюджете вечно нет.

Вот возьмём скажем, больницу. Это по нынешним временам дорогой и технологичный объект. Что там должно быть? А много всего от требуемого законодательством и подзаконными актами Минздрава кончая СанПиНами. И они регулируют всё. От вентиляции и освещения, до планировки и мебели, и такой вроде бы мелочи как санобработка. А что это означает на практике? Да постоянное цикличное обслуживание здания с ТО его оборудования. Светильники должны отвечать требованиям (а по нынешним временам это в основном светодиодные и прочие должны быть заменены на них согласно Постановления Правительства РФ от 28.08.2015 N 898 запрещающего по сути всё кроме светодиодов(за редким исключением) при освещении зданий государственных и муниципальных учреждений) а исправные лампы должны постоянно быть в них в наличии. Кстати далеко не все смогли заменить светильники потому как породив эти требования на освещение Правительство породить деньги ДЛЯ ЭТОГО как-то не смогло (кстати можно вспомнить и про исполнение других законов, о тех же персональных данных - в теории каждая должна иметь систему их защиты, но, видимо, за счёт больных). Система вентиляции требует регулярной чистки и замены фильтров (да и вентиляторов). Мебель должна быть сертифицирована для медицинской деятельности (а это цену умножить до 3 раз). Чистящие, моющие и дезинфицирующие средства должны быть постоянно а не «денег нет, но вы держитесь!». Иначе неизвестно что хуже – заболевание пациентов и персонала от инфекций или проверка контролирующих органов. А деньги на это 100% есть? Вы уверены?!

Вот, кстати, большая энергоавария в Крыму (хотя пожар на подстанции в Тамани). Обошлось ли в больницах полуострова без жертв? Дело в том, что больницы должны иметь мощные резервные источники питания на случай проблем с энергией, особенно длительным. А вы представьте себе отключение энергии в операционной или палате где больные подключены к мониторам их состояния и аппаратам искусственного дыхания. Если быть циничным то жертвы если и были(пока сообщений об этом не было) то вполне могут спасти других – вдруг откуда не возьмись найдутся средства на то, чтобы купить источники бесперебойного энергопитания/генераторы или хотя бы их отремонтировать(если они есть!) по стране. Потому как именно это произошло с «Зимней вишней» - именно после неё дали деньги тем же больницам в нашем регионе на обновление/монтаж пожарных сигнализаций. Увы! Именно жертвы одних могут дать шанс другим.

Но планирования расходов у нас явно ведётся не от того сколько требуется для функционирования технологической части структуры. Главное заплатить зарплаты, а остальное подождёт. Ремонты, замены запчастей и оборудования – всё подождёт. Особенно к концу года. Конечно не во всех регионах ситуация одинакова. И потому у тех кому денег хватило на даже на запросы(сверх обусловленной необходимости) могут возникнуть вопросы – а как это? У нас же всё иначе?! Не так давно публиковали о разнице между Москвой и прочими городами...

Кстати в прошлом году видел в отделении полиции чудный компьютер на котором они вели программу фотороботов. Ему, на глаз лет 10-15. И он как-то работает. Видимо потому что ПО «допотопное». Другое дело могут ли на нём решать задачи реального поиска?! У меня никого не нашли по делу. Кстати ремонт у них капитальный тоже явно прошёл по ведомству экономии. Отделка ещё советского образца.

Да, даже та же армия. А может нам везёт что мы не знаем что за экономия на запчастях для боевой техники есть по факту? Или наоборот там всё хорошо и ничего подобного с 40% исправностью боевых бронированных машин как у Франции и Германии нет?! Ответа нет и надеемся на лучшее. А пока по факту сдвиг закупок на более поздние годы... Экономия-с!

Таким образом МАЛО КУПИТЬ МРТ или БТР – нужно ещё и СОДЕРЖАТЬ!!! А новое во всём мире славится как обширной номенклатурой запчастей, так и их ценой (вспомним стратегию производителей принтеров, к примеру) когда наибольшие расходы приносит даже не сама закупка а её сопровождение.

Что интересно, но вопрос не только в бюджетниках, но много шире. Недавняя история с повышением цен на топливо и появились голоса что личных авто развелось немерянно и пора их сокращать на дорогах путём повышения цен на тот же бензин. Хм? А что, разве ТУТ экономии нет?

Ведь люди зарабатывая деньги не могут потратить больше чем их есть (кредиты на топливо не берём – это другой, дикий случай). И потому покатушки без цели это роскошь для детей состоятельных родителей. А здесь – реализация мечты о своём доме (где нибудь в тихом месте у воды и леса) без шумных или неряшливых соседей(особенно сверху снизу и сбоку), своя планировка и своя жизнь. Отказаться в пользу «человейников»?! А смысл?! Может тогда признаем что капитализм и рынок(включая автомобильный и индивидуальных домов) есть ошибка?! Ведь свой дом и авто - мечта многих и один из смыслов текущего общественного строя (вытянуть счастливый билет!). Хотя я мечтаю об участке и домике, но без авто и в шаговой доступности от общественного транспорта. Но ведь рано или поздно меня начнут окружать «человейниками»! У нас так в городе и происходит. Дак что, экономить топливо потому что его продажа за рубеж более продуктивна чем россиянам?!Впрочем и общественный транспорт у нас такой общественный что случись что с личным он тупо не обеспечит потребностей населения при текущем его расселении и размещении мест работы. И даже в перспективе. Не при этом общественном строе, когда прибыль во главе угла.

Как и более старая история с экономией электроэнергии. Когда обязали экономить (хотя по факту экономить заставляют не ограничения типов ламп или другое, но платежи за электричество! Их суммы!!! Самое смешное что несмотря на все срывы всех программ строительства мощностей(о которых кричала пресса 10-15 лет назад) мы получили на текущий момент что имеющиеся мощности на 40% (по другим данным на 30%) превышают потребление!!! Хотя в ещё в 90ых строили мрачные прогнозы что выбытие мощностей перекроет их ввод. И тогда «северный пушной зверёк» придёт в экономику страны. Да! С одной стороны, мы достигли уровня энергопотребления РСФСР, но вот производства в натуральных величинах – пока нет. Хорошая статья по энергетике где взята таблица - здесь(на мой непрофессиональный взгляд):

Есть и такое:

Производство электроэнергии в России по годам

год 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 млрд.кВтч 470 805 1082 1068 1008 957 876 860 830 824 820 844 870 887 888 915 930 952 974 1000 1018 1040 1037 1053 1054 1045

Или вот такое мнение и две статьи (первая и вторая) о том что у нас проблемы с лишними мощностями (их надо либо консервировать, либо содержать либо ликвидировать):

Оборотная сторона медали

Но вместе с собой ДПМ-бум принёс неожиданную проблему: мощностей стало слишком много. Всё дело в том, что фактическая ситуация сильно разошлась с прогнозом. По планам, под которые формировалась программа ДПМ, потребление электроэнергии в 2014 году должно было составить 1380 млрд кВт·ч. По факту последние несколько лет спрос держится на уровне 1060 млрд кВт·ч. «Факт существенно разошёлся с планом: разница между прогнозом-2008 и фактом потребления электроэнергии в 2014 году составила 30%, что эквивалентно годовой выработке ТЭС мощностью 61 ГВт с КИУМ 60%», – сказала Александра ПАНИНА. По данным НП «Сообщество потребителей электроэнергии», избыток мощностей сегодня – около 20 ГВт.

Вот цена экономии - энергетики не могут продать товар!

Что интересно, на мой взгляд, мы скорее столкнёмся с дефицитом воды, чем энергии. И тогда придётся думать об опреснении морей и доставке воды. Если экономия (а она явно ожидается!) спасать перестанет. Например перепрофилировать морские нефте и газопроводы в водозаборы для снабжения внутренних регионов страны водой! Можно до того когда нефть/газ покажут дно, ну или там позже... Если вопрос с энергией стоять не будет.

Итак, надо понять всегда ли экономия оправдана и не есть ли она зло, нежели добро?! Когда есть риск не раскрыть уголовное дело, не вылечить человека, не иметь исправного оборудования (и убить тем самым человека) или иметь исправного оружия (с тем же исходом) то может ну её ... такую экономию?! Слишком уж она стала массовой в ожидании неизвестно чего... Ведь без конца откладывать необходимые расходы - непозволительная роскошь.

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