/Поглед.инфо/ Революцията от 1917 г. даде на населението на СССР мощна доза действителни права. И демократични, и социалистически. Равенство – във всякакъв смисъл на понятието. При това в продължение на няколко поколения. Хората се раждаха и живееха с усещането, че това са техни естествени права.

Перестройката им отне всичките тези социалистически права. Правото на труд. На нормиран работен ден. И така нататък. В замяна, хората получиха разширени демократични права: възможност да изразяват своята гледна точка за всичко, навсякъде и с всеки. Да не работят. И най-важното - рафтовете на магазините са пълни. За лаиците това е изключително важно. Но възниква проблем.

Този баланс вече не устойва... управляващото малцинство! Защо? Защото мнозинството бавно, но сигурно се ре-съветизира. Какво означава това в конкретния политически смисъл?

1. Хората осъзнаха, че все още има нещо, което не са им отнели.

2. Хората оцениха „остатъка” и го признаха за ценност.

3. Хората не искат да им отнемат това, което им е останало.

А това е пасивна ре-съветизация.

(рус.ез.)

Как решить проблему передачи прав элиты по наследству, или Зачем нужна перестройка 2

От первого второму.

Дело в том, что население СССР с революцией получило мощную дозу фактических прав. Сразу и демократических и социалистических. Равенства во всех смыслах этого слова. Причем на протяжении нескольких поколений. Люди рождались и жили с ощущением, что это их естественные права.

В перестройку у них социалистические права отобрали. Право на труд, например. На нормированный рабочий день. И так далее. Однако взамен люди получили расширения демократических прав: возможность выражать свою точку зрения о чем угодно, где угодно и с кем угодно. Не работать. И самое главное - на прилавках есть всё. Для обывателя это чрезвычайно важно.

Наступил некий баланс. Который в общем и целом как-то минимально устраивает большинство населения.

Однако есть одна сложность. Этот баланс перестаёт устраивать ... правящее меньшинство! Почему? Потому что большинство медленно, но верно ресоветизируется. Что это значит в конкретном политическом смысле?

1. Люди поняли, что еще есть то, что у них не отобрали.

2. Люди оценили оставшееся и признали его ценным.

3. Люди не хотят, чтобы у них забрали это оставшееся.

Это пассивная ресоветизация. Но она существенна тем, что по сравнению с предыдущими 30-ю годами в обществе появилась явное стремление в самоорганизации. То есть вместо киселя власть имеет перед собой уже тесто определенного состава и свойств. А завтра, возможно, это будет уже стена из обожженного кирпича. Стена из кирпича или даже теста не нападает. Но и продвинуться элите вперед, на пути к отобранию прав большинства, не дает.

А власти обязательно нужно такое продвижение. Власти нужно закрепить фундаментальное неравенство. Сословное или псевдосословное общество. Иначе власть сохранить не удастся. Уровень элиты катастрофически падает. Дети воспитанных при советской власти элитариев по своему интеллектуальному уровню смущественно ниже пронырливых прохвостов-отцов. Они не хотят, да и не могут, работать хотя бы по традиционному малозаметному разворовыванию страны и какому-то ею управлению. Для этого же надо иметь минимальную работоспособность и интеллект. Да и подручные отцов, управляющие с советским образованием, тоже уходят на пенсию.

Раз у детишек нет пронырливости и хитрости старых фарцовщиков или спекулянтов советской поры, с которыми они захватили власть в 1991 году, на каком основании власть может оставаться у детей нынешних "хозяев жизни"? Только по некому наследственному праву. Сословному, кастовому, имущественному и так далее. Вот его и пытаются создать нынешние элитарии.

Создать его путем изменений в конституции заведомо не удастся. Существующая декоративная демократия не позволит. Она не настолько декоративная. А что тогда делать? Ответ прост и опробирован в перестройку. Если система не устраивает элиту и эту систему нельзя изменить законно, элита поменяет систему противозаконно. Ровно так же, как противозаконно был развален Советский Союз.

Причем, обратите внимание, правящая элита. Развалит свою же систему в целях получения другого вида власти. В перестройку-1 отбирали социалистические права, большинству остались права демократические. В перестройку-2 отберут демократические права, останутся права феодальные. Историю с 1991 года поворачивают назад. Регресс обеспечивает деградацию общества. Страна от сверхдержавы с самым передовым на планете обществом переходит через псевдокапитализм к полуфеодализму.

Как же хотят этого достичь?

1. Создать точки дестабилизации (помните введение сухого закона, закрытие табачных фабрик на ремонт и прочие чудеса 80-х?). Например, возрождение давно забытых политических конфликтов типа красные-бълые, религия-государство, ну и разные дела типа коррупции, показного демонстрирования незаконно нажитого богатства и прочего.

2. В дестабилизированном обществе поднять волну с указанием, что существующая система виновата во всем. Что она нежизнеспособна, что она устарела, что она не конкурентоспособна и так далее. Мы, элитарии, хорошие, а вот система подкачала.

3. На основе этой волны предпринять меры для устранения властного ядра и замещения его новым. Уходят несколько десятков высших элитариев. Показательные суды или эксцессы при задержании. Сменяется только самая верхушка. Основная элитная масса остается у власти. Меняется на "революционной" волне законодательство, которое они не сменили в начале 90-х - и вуаля.

Большинство под шумок декоративной псевдореволюции лишается даже номинальных остатков прав. Равенства перед законом. Демократичности выборов и так далее.

Какой вариант для сословного общества будет выбран - это уже детали. Декоративная монархия с восстановлением сословий; националистическая диктатура с теологической составляющей: олигархическая республика с имущественным цензом или что-то другое - это несущественно. В любом варианте главное, это официальное лишение прав большинства. И закрепление прав меньшинства на наследственное правление.

Прошу понять, что для меньшинства это вопрос выживания, как правящей элиты. Поэтому все эти "примирения", доски героям сословного общества, призывы к тому, что власть от бога - не случайны. Сценарий перестройки-2, описанный выше, будет неумолимо воплощаться в жизнь. При этом на массовые силовые действия власть не пойдет. Второе Кровавое воскресенье ей не нужно. Для нее это, с учетом исторического опыта и революционных традиций, политический конец.

Весь расчет на то, что большинство еще не совсем очнулось от угара перестройки-1 и массово сопротивляться не будет. Хотя для этого сопротивления есть все законные возможности. Так что думайте, граждане. Думайте. Понимайте, что стоит на кону. В перестройку-1 отняли права социалистического строя, в перестройку-2 отберут права демократического строя.

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