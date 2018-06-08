/Поглед.инфо/ За шестнадесети път руският президент Владимир Путин се яви в студиото на специалната телевизионна програма "Прямая линия", по време на която отговори на директните въпроси от журналисти и на руски граждани от цялата страната.

Държавният глава получи общо 2,5 милиона запитвания. В продължение на 4 часа и 20 минути той успя да отговори на 73 въпроса. В подготовката на "Прямая линия" за първи път са участвали доброволци и не е имало зрители в залата; защото ръководството решило отговорите на президента да се съсредоточат главно върху проблемите на онези руснаци, които нямат възможност да присъстват на събитието. По конферентната връзка президентът имаше също така възможност се свързва с губернаторите и с членовете на правителството.

Настоящият текст представлява синтез само на някои от отговорите, които руският президент даде на задаваните му въпроси, именно: относно икономиката, пенсиите, цената на бензина, за изграждането на инфраструктура за организиране на Световното първенство по футбол, за амнистията, за предоставяне на обработваема земя на многодетните семейства, за цените на самолетните билети, за санкциите, за здравеопазването, за криптовалутата, за опазването на околната среда, за преработката на отпадъците, за военната операция в Сирия и др.

(рус.ез.)

Путин на линии: Краткий пересказ

Президент России Владимир Путин в шестнадцатый раз провел "Прямую линию", в ходе которой в прямом эфире ответил на вопросы журналистов и простых жителей страны. Всего главе государства поступило 2,5 млн обращений. За 4 часа 20 минут он успел ответить на 73 вопроса.

При подготовке "Прямой линии" впервые были задействованы волонтеры, а также были убраны места для зрителей в зале - власти решили сосредоточиться на вопросах тех россиян, которые не имеют возможности приехать на мероприятие. Президент также связывался с губернаторами и членами правительства по конференц-связи.

Об экономике

У нас стабильные, хорошие условия для развития экономики. Продолжает расти продолжительность жизни, заработные платы выросли на 1,8%. Конечно, я сразу оговорюсь, не каждый человек это на себе ощущает, но в целом, это объективная статистика. Это правда на самом деле.

Перераспределение в налоговой системе направлено на сокращение количества бедных людей. Речь идет о том, чтобы направить эти средства на уменьшение количества людей, которые живут за чертой бедности. Если мы пойдем по этому пути, неблагоприятного развития сюжета не будет.

О пенсиях

В советское время, вы знаете, работающим пенсионерам не платили. Уместно или нет, правительство перенесло это в сегодняшний день. Есть дефицит кадров в некоторых сферах. Учитывая ситуацию на рынке труда и низкие доходы этих людей, нужно об этом подумать. Я всегда относился к этому в высшей степени осторожно. Одна из ключевых задач - значительное повышение доходов пенсионеров. И это нужно обеспечить. Это позволит уменьшить количество людей, живущих за чертой бедности. Я надеюсь, что это будет сделано.

О ценах на бензин

Правительство уже приняло ряд решений. То, что сейчас происходит - недопустимо. Это результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов. Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, предприняло налоговый маневр. В диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями снижен акциз. К осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я буду следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.

Об инфраструктуре ЧМ-2018

Стадион - это не только поле, но и большое количество внутренних помещений. Там есть кафе, рестораны, спортклубы и многое другое. И многое будет зависеть от руководителей регионов. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки, как на московских стадионах в 1990-е годы. Ну и, конечно, РФС должен принять участие в том, чтобы загружать по уму эти объекты.

Об амнистии

Объявление амнистии - по закону прерогатива не президента, а парламента. Время от времени мы это делаем, я поддерживаю такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовленными и вызваны объективными обстоятельствами, а не внешними факторами - даже такими, как, например, выборы президента.

О предоставлении земли многодетным семьям

Для меня несколько странной является эта постановка вопроса - "чтобы получить землю, нужно иметь четырех детей". То, что у вас трое - это замечательно. Нужно, чтобы таких семей было больше. Нужно поощрять такие семьи, как ваши. Земли в России много, но она должна быть пригодной для жилищного строительства. Это, конечно, требует определенных затрат. Томск и Томская область - хороший регион. Вопрос в том, чтобы определить приоритеты бюджетных расходов.

О стоимости авиаперелетов

Есть программы, которые субсидируют перелеты. Первое, что нужно сделать, это расширить географию и время применения таких субсидий. И самое главное - вчера или позавчера было принято решение об обнулении НДС на такие перевозки.

О санкциях

Это такой способ сдерживания России. Эти обвинения создают базу для применения сдерживающих мер. В России видят угрозу и конкурента. Это ошибочная политика. Нужно не сдерживать кого-либо, а наладить взаимодействие. Мы всегда стремимся к компромиссам. Давление закончится тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы контрпродуктивны.

Все видят, что происходит. Видимо, наши партнеры думали, что контрпродуктивная политика их не коснется, но сейчас мы видим, что это происходит. А за что? Они разве "аннексировали Крым"? Нет, это связано с прагматичными интересами США, так как их понимает нынешнее руководство Штатов.

О Telegram

Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Но я на своем месте волнуюсь за безопасность людей. Когда представители правоохранительных органов и спецслужб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь.

О медицине

Необходима прежде всего ранняя диагностика. После строительства детского онко-гемологического центра в Москве у нас излечиваемость более 90%. Результаты возможны. Нам необходимо больше внимания уделить развитию ядерной медицины. Лекарство и химиотерапия должны быть современными и эффективными. Необходимо, чтобы в отрасли появлялись молодые, увлеченные своим делом специалисты. Онкоцентры, конечно, нужно строить новые и дооборудовать то, что есть. Такая программа будет стоить примерно 1 трлн рублей. Из тех дополнительных 8 трлн рублей, о которых я ранее говорил.

О криптовалютах

Своей криптовалюты у России не может быть по определению, как у любой другой страны, потому что криптовалюта выходит за национальные рамки. У нас майнинг не регулируется, и мы относимся к этому осторожно. В Японии это как-то используется, но в других странах это не работает. ЦБ считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, накопления, поскольку они ничем не обеспечены. Так что мы должны относиться к этому осторожно. Но такое явление в мире имеет место, и мы должны смотреть, как мы можем его использовать в наших интересах.

О газовых двигателях

Для решения вопросов, связанных с решением экологии, многие страны поощряют экологические виды транспорта, в том числе - электрокары. Для нас это имеет некоторую специфику. Для электроэнергии нужен первичный источник, а для этого используется уголь - далеко не самый экологичный вид энергии. Более чистым является газ, и нам нужно переходить на газомоторное топливо. И тут встает вопрос о создании заправок. Но того, что сейчас делается, совершенно недостаточно, чтобы этот вид транспорта внедрялся как экономически целесообразный. Очень многое зависит от работы на местах. Мы сейчас занимаемся этим и будем двигаться в этом направлении.

О военной операции в Сирии

Сирия - это не полигон, но все-таки мы применяем там новое оружие. Одно дело - иметь его формально, другое - видеть его в действии. Когда мы начали использовать новое оружие, в Сирию выехали целые бригады с предприятий-производителей, которые доводили его на месте. Это очень важно. Наши военачальники начали понимать, что такое современный военный конфликт. Это позволило сделать новый шаг в развитии наших вооруженных сил.

Да, мы знаем, что применение вооруженных сил в боевых условиях связано и с потерями. Мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, которые к нам не вернулись. Но это была важная, благородная миссия, направленная на защиту интересов Российской Федерации и наших граждан.

О переработке мусора

В советское время практически никогда мусор не утилизировался. То есть его просто сваливали на полигоны и все. Мы должны кардинально изменить ситуацию и построить 238 заводов по утилизации отходов. Речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями. Например, в Японии они расположены чуть ли не в центре крупных мегаполисов, и никаких нареканий не имеется. Нам нужно идти по этому пути. Следующий пункт - персональная ответственность. Новый вице-премьер Гордеев должен будет скоординировать работу в этой сфере.

О дорогах

Если на федеральном уровне дороги более-менее приличные, на региональном уровне количество качественных дорог гораздо меньше. С 2012 до 2017 года мы истратили на дорожное строительство 5,1 трлн рублей. Планируем удвоить эти траты в ближайшие годы. Причем тратиться они будут в разных регионах.

О Виталии Мутко

Мутко - в отношении него много слухов и разговоров, отдаю себе в этом отчет. За годы его работы в качестве министра спорта немало сделано в этой сфере. Нужно обращаться к фактическим сторонам его деятельности, а не эмоциональным. Тогда мы увидим, что сделано немало. Мы знаем, какая атака на Мутко предпринималась и в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Ну и потенциал у него хороший. Пусть работает.

О жертвах ради должности президента

Чем пожертвовать? Личной сферой жизни человека, это неизбежно. Но есть и очень мощный компенсатор - все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого человека - Родины.

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