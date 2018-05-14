/Поглед.инфо/ Банката на Русия отчете през 2017 г. рекордна загуба в размер на 435,31 милиарда рубли, срещу печалба от 43,745 милиарда рубли през миналата година. Това съобщава порталът ВГТРК «Вестифинанс».

Парите, които биха могли да бъдат изразходвани за заместване на вноса и за изпълнение на социалните задължения на държавата, се пренасочиха за „саниране” на проблемните банки, които, вместо да кредитират реалния сектор, продължават да се занимават с валутни спекулации, ускоряващи инфлацията.

"Поради формирането на загуби въз основа на резултатите от отчетната година в размер на 435,31 милиарда рубли, отчисленията към Резервния фонд и Социалния фонд на Банката на Русия не бяха направени", съобщават от Централната банка. Разходите на Централната банка нараснаха два пъти до 758,6 милиарда, а доходите намаляха с 9.1% до 391 милиарда рубли. Регулаторът преведе през 2017 г. над 1 трилион рубли за спасението на най-големите руски банки. През май 2017 г. регулаторът създаде фонд за консолидиране на банковия сектор, тоест за възстановяване на големите банкови групи, чиито проблеми не могат да бъдат решени без помощта на Централната банка. Фондът се попълва от парични емисии на Централната банка.

(рус.ез.)

ЦБ: Вместо заводов и пенсий триллион на спасение банкиров

Банк России в 2017 г. получил рекордный убыток в размере 435,31 млрд руб. против прибыли в 43,745 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает портал ВГТРК «Вестифинанс». Деньги, которые могли бы быть потрачены на импортозамещение и выполнение социальных обязательств государства, пошли на санацию проблемных банков, которые вместо кредитования реального сектора продолжают заниматься валютными спекуляциями, разгоняющими инфляцию.

«В связи с образованием убытка по итогам отчетного года в сумме 435,308 млрд руб. отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились», — сообщается в отчетности Центробанка. Расходы ЦБ выросли в 2 раза до 758,6 млрд, доходы уменьшились на 9,1% до 391 млрд руб. Регулятор направил свыше 1 трлн руб. на спасение крупнейших российских банков в 2017 г. В мае 2017 г. регулятор создал Фонд консолидации банковского сектора для оздоровления крупных банковских групп, проблемы которых уже нельзя было решить без помощи ЦБ РФ. Фонд наполняется ЦБ денежной эмиссией.

Первым стал банк «Открытие». Санация банка «Открытие», входящего в топ-10 по активам, началась в августе 2017 г. и завершилась 12 января 2018 г. «Бинбанк» стал вторым из топ-10, попавшим под санацию через ФКБС. Его санация началась в сентябре 2017 г. В декабре 2017 г. «Промсвязьбанк» стал третьим крупным банком из топ-10, которому предстоит пройти санацию по новой схеме, введенной в мае 2017 г., через Фонд консолидации банковского сектора.

В итоге, как сообщает государственное СМИ, чистый убыток банков, санируемых через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), в 2017 г. достиг 1,6 трлн руб., согласно данным опубликованных отчетностей банков. Самое здесь интересное, что спасение банка «Открытие» шло под аккомпанемент уголовных дел, связанных с этим банком. 2 декабря 2016 года «Открытие Холдинг» объявил о покупке у Вагита Алекперова (одного из своих акционеров) 100% доли в одной из крупнейших алмазодобывающих компаний России — АО «Архангельскгеодобыча». Сумма сделки составляет 1,45 млрд долларов США. А в марта 2017 года, то есть за полгода до подключения Набиуллиной и компании к спасению, РИА «Новости» сообщили, что «возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" нанесен ущерб более чем в 80 миллионов долларов (более пяти миллиардов рублей)». В июне того же года портал «Банки.ру» поведал, что, по подсчетам следствия, в результате 77 незаконных сделок было похищено более 150 млн долларов (4,3 млрд рублей). В итоге Таганский райсуд Москвы заключил под стражу обвиняемых в этих махинациях Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева. Еще двое — бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергей Кондратюк и трейдер этого банка Руслан Пинаев — скрылись за границей и сейчас находятся в розыске.

29 августа 2017 года Центральный банк России ввел в отношении банка санацию, назначив главой ФК «Открытие» президента ВТБ 24 Михаила Задорнова, и начал закачку туда денег на покрытие ворованного. «Из-за убытка ЦБР федеральный бюджет не получит доходов. Что в условиях более чем комфортных цен на нефть не критично. Понятно, что ЦБР не коммерческий банк и никакие убытки ему никакими проблемами не грозят. Эмиссионный центр в принципе не может обанкротиться. Другое дело, что решение спасать частные банки за счёт печатного станка является очень спорным. Как мы видим, оно не сказалось на инфляции. Однако 1,5 трлн рублей можно было бы потратить на индексации пенсий или зарплат в госсекторе. Инфляционный эффект был бы аналогичным. Однако бюджетникам и пенсионерам деньги вероятно менее нужны. Они сэкономят.

В заключение я скажу то, что говорил уже много раз. Точно так же поступили бы экономические власти в любой буржуазной стране, которой и является Россия. Частные банки при власти буржуазии однозначно в приоритете по сравнению с наименее обеспеченными слоями населения. Пенсионеры же вообще нерентабельны. А российские экономические чиновники давно говорят открытым текстом, что о своей будущей пенсии каждый должен позаботиться будет сам. Для этого у нас в России и работает Московская биржа», — написал экономист Александр Разуваев.

Позволим себе не согласиться с Александром. Зарплаты и пенсии — это действительно крайне важно, но не менее важно сегодня развитие промышленности и импортозамещение. Так как если будет развитая промышленность и производство, будут рабочие места, налоги, зарплаты, пенсии. Изначально были разработаны 20 программ для отраслей, которые нуждались в импортозамещении больше всего. Над этой концепцией трудились представители Минкомсвязи, Минтранса, Минпромторга и Минэнерго РФ. Список отраслей был оглашен премьером Дмитрием Медведевым:

1. Сельскохозяйственное машиностроение (доля импорта составляет от 50 до 90%)

2. Выпуск энергетического оборудования (доля импорта 50%)

3. Поставки оборудования для нефтегазовой отрасли (доля импорта 60%)

4. Тяжелое машиностроение (доля импорта 70%)

5. Гражданская авиация (доля импорта 80%)

6. Станкостроение (доля импорта 90%)

Кроме этого, представители кластерной комиссии назвали несколько отраслей промышленности, которые требовали срочного вмешательства. Речь шла идет о строительстве, туризме, тяжелой промышленности, сельском хозяйстве, газовой промышленности и радиоэлектронике.+ На сегодняшний день заметных успехов удалось достичь в сельском хозяйстве и фармацевтике. Остальные сферы тоже двигаются, где лучше, где хуже, но практически все жалуются на главное — отсутствие возможности получения «длинных денег», то есть приемлемых кредитов на развитие. Добавим: получения этих денег в тех самых банках, которые спасает Набиулина. В итоге отечественный производитель надеется больше на Трампа и новые санкции, чем на Набиулину с Медведевым. А это, мягко говоря, странный подход.

И ведь это далеко не первый государственный триллион, который бесследно исчезает в банках. Как сообщает официальное издание Государственной Думы РФ «Парламентская газета», из приблизительно 840 миллиардов рублей, направленных в 2015 году на докапитализацию банковской системы, лишь 24,7 процента было зафиксировано в капиталах коммерческих банков, доведённых до уровня достаточности. Об этом сообщила глава контрольного органа Татьяна Голикова на слушаниях в Госдуме. 630 миллиардов рублей были использованы нецелевым образом — с высокой долей вероятности, в игре на валютных рынках, что увеличивает инфляцию. Голикова напомнила, что деньги выдавались банкам на кредитование приоритетных отраслей экономки, но какие-либо критерии целевого использования установлены не были.

Итого два с лишним триллиона государство подарило банкам на их игры на биржах. Два триллиона, на которые можно было полностью восстановить отечественное станкостроение, сделать мегазаказ для гражданской авиации или уйти от зависимости в энергетическом оборудовании. Но мы продолжаем спасать банкиров.

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