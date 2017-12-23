/Поглед.инфо/ САЩ неприкрито се опитаха да изнудват другите държави, за да постигнат исканото от тях гласуване в Общото събрание на ООН относно статута на Йерусалим. Не успя да сработи обаче: миналия четвъртък политиката на САЩ бе осъдена от повечето страни. При гласуването, резолюцията бе подкрепена от 128 държави, вкл. всички постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН с изключение на САЩ; девет държави гласуваха против и 35 се въздържаха. Резолюцията съдържа призив държавите да откажат да признаят Йерусалим като столица на Израел.

Постоянният представител на САЩ в ООН Ники Хейли обаче заплаши, че резултатът от гласуването в Общото събрание на ООН няма да повлияе на решението на САЩ за Йерусалим, но ще се отрази на отношението на САЩ към Организацията на обединените нации.

"Америка ще премести посолството си в Йерусалим. Това иска от нас американският народ и това е правилният ход. Гласуването в ООН няма да повлияе на нашата позиция, но ще повлияе на това, как американците ще се отнасят към ООН и как ще се отнасяме ние към страни, които не ни уважават в ООН", заяви преди гласуването Хейли, цитирана от ТАСС. Дипломатката заплаши аудиторията: според нея, САЩ "ще припомнят този ден", когато отново се поиска от САЩ да даде най-голям принос в бюджета на ООН.

"Всичките тези държави вземат от нашите пари... Вземат стотици милиони, дори милиарди долари, а след това гласуват срещу нас в Съвета за сигурност или гласуват против нас в Общото събрание", заяви също и американският президент Доналд Тръмп.

Според специалиста по проблемите на САЩ Дмитрий Дробницкий американците все повече ще използват своето икономическо влияние, за реализиране на собствените си интереси. "Икономическата дипломация, икономическият натиск, икономическото влияние сега придобиват безпрецедентно значение. Трябва да свикнем с това. Санкциите срещу Русия представяват икономически натиск с политическа цел. Просто в лицето на Доналд Фредович Тръмп имаме човек, който казва точно това, което мисли, и в общи линии прави това, което казва, за разлика от другите президенти, които се прикриваха с разни евфемизми", подчертава Дробницкий.

(рус.ез.)

США стали угрожать санкциями всему миру

Неприкрытый шантаж попытались использовать США, чтобы добиться благоприятного для себя голосования Генассамблеи ООН по поводу статуса Иерусалима. Однако ничего не сработало – политику США в четверг осудили почти на 60 государств больше, чем политику России во вторник. Но особенно показательна разница в том, как в таких случаях Вашингтон относится к «международному праву».

Генассамблея ООН в четверг потребовала не признавать Иерусалим столицей Израиля. На голосовании соответствующую резолюцию поддержали 128 стран, девять выступили против, а 35 воздержались. За высказались все постоянные члены Совбеза ООН, кроме США. В резолюции содержится призыв отказаться от признания Иерусалима в качестве израильской столицы, однако не упоминаются сами Соединенные Штаты.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что итоги голосования в Генассамблее ООН никак не повлияют на решение США по Иерусалиму, однако они скажутся на отношении Штатов к самой ООН.

«Америка поместит посольство в Иерусалим. Это то, чего от нас хочет американский народ, и это правильный поступок. Никакое голосование в ООН на это никак не повлияет, но это голосование повлияет на то, как американцы относятся к ООН и как мы относимся к странам, которые не уважают нас в ООН», – цитирует ТАСС речь Хейли, прозвучавшую перед голосованием в ГА ООН по резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Дипломат также припугнула аудиторию: по ее словам, Штаты «запомнят этот день», когда их снова попросят сделать самый большой вклад в бюджет ООН.

Примечателен и состав тех, кто голосовал против резолюции. Кроме самих Штатов и Израиля, это четыре страны Океании, фактические американские колонии, а также несколько стран Латинской Америки, например Гватемала. Ни одна из крупных стран не составила им компанию.

Ранее США заблокировали эту же резолюцию, вынесенную арабскими государствами на Совбезе ООН. Однако в рамках Генассамблеи такого права вето у США нет.

Напомним, что во вторник та же Генассамблея ООН приняла и резолюцию о правах человека в Крыму, направленную против России. За предложенный Украиной в соавторстве с 30 странами документ тогда проголосовали 70 государств.

Таким образом, политику США в четверг осудили почти на 60 государств больше, чем политику России во вторник. Своим заявлением Хейли ясно дала понять: Америку совершенно не волнует позиция большинства стран ООН, все международное общественное мнение и право являются для Вашингтона ничем – в тех случаях, когда осуждается политика самих США. Зато США постоянно ссылаются на международное право и на требование большинства в ООН, когда предъявляют претензии другим странам – в тех случаях, когда это совпадает с их интересами.

В общем, когда появляется резолюция, осуждающая Москву, то американские политики разражаются сериями заявлений о необходимости ее выполнения – со ссылкой на «международное сообщество». Такие резолюции ложатся в основу заявлений Госдепа, осуждающих Россию, например за «массовые нарушения прав человека в Крыму». Предшественник Дональда Трампа Барак Обама, например, вообще потребовал полной международной изоляции Москвы – после антироссийской резолюции по Крыму, принятой в марте 2014 года.

Но теперь подавляющее большинство стран проголосовало против самих США, и Госдеп устами Хейли признается, что на резолюции ООН Вашингтону попросту наплевать.

Трамп публично унизил своих же союзников

В канун голосования президент Дональд Трамп пригрозил лишить финансирования страны, которые поддержат в Совбезе ООН резолюцию, осуждающую его недавнее решение признать Иерусалим столицей Израиля.

«Все эти страны берут наши деньги... Они берут сотни миллионов и даже миллиарды долларов, а затем голосуют против нас в Совете Безопасности или голосуют против нас на Генассамблее», – пожаловался Трамп. В Вашингтоне будут внимательно следить за каждым голосом, пригрозил президент, добавив: «Пусть они проголосуют против нас, мы на этом хорошо сэкономим».

Турция и Палестина сразу же отвергли угрозы Трампа и Хейли. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество не поддаваться давлению. «Сегодня Америка, которую называют колыбелью демократии, пытается купить голоса других стран за свои доллары», – цитирует Эрдогана RT.

По словам министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики, дипломаты США «совершают очередную ошибку, когда распространяют свое известное письмо с угрозами в адрес государств и их права на принятие суверенных решений», передает телеканал Al Jazeera.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее пообещал не признавать резолюцию. Как цитирует премьера «Интерфакс»: «ООН – это дом лжи. Государство Израиль решительно отвергает резолюцию, даже перед тем, как ее примут. Иерусалим – столица Израиля, хочет этого ООН или нет».

Созыв чрезвычайной сессии ГА ООН запросила Палестинская автономия. Напомним, что с 2012 года она (как «государство Палестина») имеет статус государства-наблюдателя при ООН. Ее суверенитет признается 136 государствами – членами организации.

Арабы посоветовали США не копать себе яму

Перед заседанием постпред США при международной организации Никки Хейли также разослала письма к членам ГА ООН. Она вновь предупредила: «Когда вы делаете свой выбор, я хочу, чтобы вы знали, что президент и США принимают это голосование на свой счет», цитировал ее Wall Street Journal.

Откровенное давление на постпредов других стран Хейли «прикрыла» просьбой уважать решение Вашингтона. «Мы не просим, чтобы другие страны перемещали свои посольства в Иерусалим, хотя мы считаем, что это было бы уместно, – разъяснила постпред. – Мы просто просим вас признать историческую дружбу, партнерство и поддержку, которые мы расширили, и уважать наше решение о нашем собственном посольстве».

Сами адресаты признались, что были ошеломлены посланием. «Хватит копать самим себе яму. Вы не измените никакие голоса», – предупредил один из дипломатов.

Между тем угрозы Трампа предполагают прекращение финансовой помощи стратегическим союзникам США на Ближнем Востоке. Некоторые из этих программ, например для Египта, закреплены за Конгрессом, напоминают СМИ. Так, в 2018 году США должны предоставить ему 1,38 млрд долларов. Турция в следующем году должна получить относительно скромные 112 млн долларов военной помощи. Даже если на них Трамп и сэкономит, эти суммы не идут ни в какое сравнение с помощью, которую Вашингтон в сентябре уже пообещал Израилю – это 38 млрд в течение 10 лет.

Кого удастся «прижать»

Реакция на угрозу Трампа зависит от конкретной страны, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. «Тем странам, которые уже давно хотелось прижать, скажут, что вот, вы не так голосовали по очень важной для нас резолюции. Это может быть использовано как предлог, чтобы кого-то показательно лишить помощи, – сказал эксперт. – Кроме того, американская внешняя помощь и так очень сильно сокращается, это один из пунктов новой администрации. Деньги нужны внутри страны».

Это вообще вопрос риторики, добавляет Дробницкий. «Накануне принимали антироссийскую резолюцию. Ну и что, ее теперь выполнять, что ли? Нет, конечно. Нужно понимать, что Генассамблея ООН, Совбез – это такие органы, которые уже ничего не решают в мире», – подчеркнул собеседник.

По мнению Дробницкого, американцы все сильнее будут использовать свое экономическое влияние для продвижения собственных интересов. «Экономическая дипломатия, экономическое давление, экономическое влияние приобретают сейчас беспрецедентное значение», – подчеркнул он.

«К этому надо привыкать. Санкции против России – тоже экономическое давление с политическими целями. Просто в лице Дональда Фредовича Трампа мы имеем человека, который говорит прямо то, что думает, и в основном делает то, что говорит, в отличие от других президентов, которые прикрывались различными эвфемизмами», – резюмировал Дробницкий.

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