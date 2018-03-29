/Поглед.инфо/ Половината от държавите-членки на ЕС приеха решение за изгонване на дипломати на Руската федерация в знак на солидарност с Лондон по случая "Скрипал"; въпреки че британските власти не представят никакви доказателства за „руско участие”.

От своя страна САЩ съобщиха за експулсирането на 60 руски дипломати. Както сочат авторите на телеграм-канала „Россия в глобальной политике”, експулсирането на 60 дипломати показва, че в обозримото бъдеще не може да се разчита на подобряване на отношенията и дори напредък в някои области; че сме в състояние на пълномащабна студена война с всички, произтичащи от това последици. Атмосферата наподобява на предвоенна...

Случаят „Скрипал” много напомня не само нацисткия палеж на Райхстага, приписван на комунистите, но и гливицкия инцидент – приписваната на Полша нацистка провокация срещу германската радиостанция в Гливице, проведена от части на СС по заповед на Адолф Хитлер. Тази провокация постави началото на Втората световна война.

(рус.ез.)

Скрипаль – Рейхстаг и Гляйвиц

Половина стран-членов Евросоюза приняли решение выслать дипломатов РФ в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля".

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Странность повода доходит до наглости: Скрипаль сидел в российской тюрьме, и в 2004(!) году был обменян. Всё, что он мог рассказать Британии - за столько лет, безусловно, уже рассказал. Выдавать его Англии, ждать много лет - чтобы затем убить?! Это за пределами здравого смысла....

Тем не менее, как заявил 26 марта глава Европейского совета Дональд Туск, "уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов". Ситуация более всего напоминает даже не поджог Рейхстага, приписанный коммунистам, а гляйвицкий инцидент (или Гляйвицкая провокация, также операция «Консервы»), инсценирование нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц (ныне Гливице), проведённое СС, и послужившее поводом к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшему началом Второй мировой войны. Операция была организована по указанию Адольфа Гитлера.

После министр иностранных дел фон Риббентроп сообщил послу Франции, что польская армия перешла границу в трёх местах. Герман Геринг рассказывал Биргеру Далерусу: "Война разразилась из-за того, что поляки осуществили нападение на радиостанцию в Гляйвице".

История повторяется? Читаем хронику событий: расследование по Скрипалю не закончено, да его и не было. Абсурдная история о том, что отданного много лет назад шпиона "догнали" по личному указанию Путина, которому перед выборами явно больше нечем заняться было - вызвала лавину скоординированной реакции заговорщиков на Западе.

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что страна вышлет двух сотрудников российской дипмиссии из-за дела Скрипаля.

По его словам, "правительство вместе с другими европейскими странами приняло решение принять экстраординарные меры в связи с инцидентом в Солсбери. Российскому послу сегодня было объявлено о высылке из Дании двух дипломатов".

Отметим, что решение о высылке российских дипломатов также приняли Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Чехия, Эстония, Литва и Украина.

Со своей стороны, США сообщили о высылке из страны 60 российских дипломатов. Как пишут авторы телеграм-канала Россия в глобальной политике, "масштаб высылки из США (60 человек) свидетельствует о том, что в обозримый период рассчитывать на улучшение отношений или прогресс хоть по каким-то направлениям не стоит, мы находимся в состоянии настоящей и полномасштабной холодной войны со всеми вытекающими последствиями. Главная и единственная задача - минимизация рисков, недопущение перехода конфликта в еще более острую милитаризированную фазу. К сожалению, приходится констатировать, что атмосфера смахивает на предвоенную, хотя, вероятно, никто задачи и цели для себя так не формулирует. Но важны не намерения, а потенциалы - в широком смысле".

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