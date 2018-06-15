/Поглед.инфо/ Представете си всички познати от детството ви ситуации от любимия анимационен филм: крокодила Гена, Чебурашка и всички техни приятели триумфално заявяват: "Ние градихме, градихме и най-накрая построихме! Ура!"

Но зад гърба на смелчагата Чебурашка няма нищо, съвсем нищо. Остава само да гадаем: какво всъщност е построено? И в чест на какво е това "Ура"?

Именно такива мисли идват на ум, когато четеш заглавията за "историческа", "фантастична", "съдбоносна", "пробивна" и т.н., среща на лидерите на КНДР и Съединените щати... Двамата президенти се срещнаха, разговаряха 48 минути за нещо насаме, след което, без да хапнат, напуснаха срещата на върха в Сингапур. И?...

Първо, нека дадем думата на великия майстор на twitter-реториката, пожизненият фразьор Доналд Тръмп. От негова гледна точка всичко е толкова хубаво, че просто не е за вярване: "Беше фантастична среща. Невероятен напредък! Наистина много положителна. Мисля, че е повече, отколкото някой е очаквал, висок клас, много добър!"

Видимо, Ким Чен Ун се подхилква в душата си, решил да играе с партньора си на словесен тенис и също не остава назад: "Имахме историческа среща и решихме да забравим миналото... В света ще се намерят хора, които сигурно си мислят, че тази наша среща е някаква сцена от научно-фантастичен филм..."

(рус.ез.)

Встреча Ким Чен Ына и Трампа: Блистательное «ниочём»

Представьте себе знакомую всем с детства ситуацию из любимого мультфильма: Гена, Чебурашка и все их друзья торжествующе заявляют – «Мы строили, строили, и наконец построили! Ура!». Но за спиной бравурного Чебурашки при этом ничего, кхм, нет. И остаётся только ошеломлённо гадать: а что, собственно, построили? И в честь чего «Ура»?

Именно такие мысли сами приходят в голову, когда читаешь заголовки про «историческую», «фантастическую», «судьбоносную», «прорывную» и т.п. встречу лидеров КНДР и США. Нет, чуть не так – встречу лидеров США и КНДР, порядок тут важен. Два президента встретились, 48 минут проговорили о чём-то наедине, после чего, даже толком не откушав, покинули поля саммита в Сингапуре. И?.. Для начала дадим слово великому мастеру твиттер-риторики, фразёру по жизни – Дональду Трампу. С его точки зрения, всё было настолько круто, что вот прям не верится: «Фантастическая была встреча. Невероятный прогресс! Правда, очень положительно. Думаю, лучше, чем кто-либо ожидал, высший класс, очень хорошо!» — любопытно, смог бы Трамп выиграть гипотетический чемпионат по максимальному «услащению» нескольких предложений самыми сильными наречиями и прилагательными? Шансы велики. Ким Чен Ын, видимо, похихикивая в душе, решил сыграть с партнёром партию в словесный теннис и тоже не отстал: «Мы провели историческую встречу и решили оставить прошлое позади… В мире найдется много людей, которые подумают, что это (наша встреча – прим.) какая-то сцена из научно-фантастического фильма».

При этом, если оставить в стороне взаимное удовольствие президентов от общения друг с другом, совершенно неясно: а каких результатов удалось конкретно достичь? А то, знаете, встречаться ради рукопожатия – как-то не особенно продуктивно… Так как это понятно всему миру, то был подписан документ. Его содержание вкратце таково: «США и КНДР заявляют о перезапуске отношений между двумя странами. США и КНДР намерены совместно работать на установление стабильности и мира на Корейском полуострове. КНДР подтверждает свое намерение работать на «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» (ранее сообщалось, что одно из важных разногласий между странами связано именно с формулировкой про Корейский полуостров, — КНДР считает, что из нее также следует сокращение американского вооружения, размещенного в Южной Корее). США и КНДР договариваются о том, чтобы идентифицировать и вернуть в Америку останки американских военнопленных, которые находятся в КНДР со времен Корейской войны». Если не считать последнего пункта про эксгумацию останков, прочие три – о благих намерениях и ни одного обязательства. Постойте, спросит читатель, а вот это – про ядерное разоружение? Что ж, судите сами: «Ким Чен Ын трижды проигнорировал вопрос о ядерном разоружении», а Трамп обещает вывести американские войска с Корейского полуострова в неопределённом будущем – «США не будут сокращать количество своих военных на полуострове как часть гарантий безопасности КНДР. Принятые ранее санкции в отношении КНДР также пока останутся в силе, однако в перспективе могут быть сняты».

Де-факто, мы видим, что все остались про своих: Ын не спешит разоружаться, а Трамп – выводить войска и снимать санкции. Идёт игра в «утром деньги – вечером стулья», и каждый норовит продать оппоненту свои стулья за чужие деньги. Так почему же Трамп так спешит залить сиропом заголовки СМИ? Да просто потому, что именно ему эта встреча была выгодна, желанна и нужна. Это выражалось даже в его поведении: «Дональд Трамп несколько раз похлопал по руке Ким Чен Ына во время и после их рукопожатия. «Трамп таким образом пытался взять на себя контроль, такой жест показатель контроля. Поэтому он сделал столько похлопываний по руке оппонента, сколько мог. Это очень интересно, поскольку не всегда показывает человека, который руководит. А является характерной чертой того человека, который отчаянно хочет быть главным», — пояснил эксперт. Он отметил, что при этом Ким Чен Ын просто стоял и не реагировал на эти похлопывания. Это дало повод считать, что именно северокорейский лидер контролировал ситуацию.

Кроме этого, эксперт вспомнил и поведение Трампа на встречах с другими лидерами. Президент США пожимая руку, притягивал партнера к себе, что также является проявлением доминирования. Но Ким Чен Ын не позволил провести такой трюк с собой. Он просто очень близко подошел к своему визави. Пол Боросс утверждает, что Ким Чен Ын на переговорах чувствовал себя гораздо увереннее Трампа и контролировал все пространство. В качестве подтверждающего примера эксперт приводит тот факт, что Ким Чен Ын спокойно выдержал предложенный ему темп прогулки, в то время как Трамп, нервно перебирал пальцами и проявлял определенную нетерпеливость».

Словом, северокорейский толстячок может провести треннинг разными макронам на тему, как общаться с Трампом, не выглядя его шестёркой. Заинтересованность Трампа ясна: у него до сих пор, спустя полтора года после избрания НЕТ НИ ОДНОЙ внешнеполитической победы – такой, чтобы однозначной, убедительной, бесспорной. То он по Афганистану жахнет самой мощной бомбой – в белый свет, как в копеечку, то по Сирии безрезультатно «Томагавки» запускает, то Россию никакими санкциями не может к покорности принудить, то с ЕС поссорится (судя по последней встрече Большой Семёрки – просто вдрызг).

Ну, где победы, где America great again? Конечно, ужасно круто было бы хоть как-то задоминировать Китай – но явно не тут-то было. Император Си совершенно не идёт на поводу у экспрессивного твиттериста, и торгово-экономическое противостояние между двумя сверхдержавами заходит всё дальше и дальше. Трампу нужна победа – ему необходимо сохранить имидж ведущего международного посредника, без которого, увы и ах, всё чаще стали обходиться на планете.

Но, как видим, объединителем Корейского полуострова видит себя и Ким Чен Ын, и он совершенно не хочет уступать эти лавры «вздорному старику». У Ына всё и без того на мази – горизонтальное сотрудничество с Южной Кореей налаживается рабочими темпами, и Трамп тут как бы лишний. Поручкаться с ним, поулыбаться – не вопрос, но решения руководство КНДР будет принимать без него, со своими южнокорейскими коллегами. Так что на фоне «исторической встречи» даже, прости Господи, Минские соглашения выглядят чем-то продуктивным.

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