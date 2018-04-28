/Поглед.инфо/ Актуалната до неотдавна стратегическа концепция-минимум за "сдържане на Русия" се оформя в началото на 19 век. Преди това се прилагаше стандартната схема за "въвличане на война на 2+ фронта". Повсеместно налагана срещу Русия, тази стратегия постигаше обратни резултати.

Причината за това излага историкът A.E. Пресняков в книгата си "Московската държава": историческата роля на Москва се определя преди всичко... от нейното политико-стратегическо значение. Неизбежното военно напрежение на три фронта засилва центростремителните тенденции на великоруските сили, определя обединението на Великорусия около Москва и самият характер на политическата организация, изградена върху подчиняване на всички обществени сили и всички ресурси на страната на властното, неограничено разпореждане на централното правителство...

Още по времето на царуването на Екатерина Велика този факт стана съвсем очевиден, но формално, го приписват на ролята на личности като Суворов.

След неговата смърт, под предводителството на Наполеон, в чиито пълководчески талант никой не се съмнява, бя направен "последен и решителен" опит.

Припомняме, че подготовката за нахлуването на "12-те езика" се провежда на фона на поредната Руско-турската война, триумфално приключена от Кутузов през лятото на 1811 година, за голямо неудоволствие на Наполеон.

Резултатът се оказа обезсърчителен, поради което стана очевидно, че е необходима нова стратегическа идея за решаването на "руския въпрос". За съжаление, такава идея беше намерена.

(рус.ез.

Стратегическая концепция "сдерживания России"

Актуальная, как минимум, до недавнего времени, стратегическая концепция "сдерживания России", оформилась в начале 19-го века. До того применялась стандартная схема "навязывания войны на 2+ фронта". Исправно работающая повсеместно, против России эта стратегия давала обратный эффект.

Причину тому изложил, в частности, историк А. Е. Пресняков в книге "Московское государство":Историческая роль Москвы определена, прежде всего, ... ее политико-стратегическим значением. Неизбежное боевое напряжение на три фронта усиливало центростремительные тенденции великорусской силы, определило объединение Великороссии вокруг Москвы и самый характер ее политической организации, построенной на подчинении всех общественных сил и всех средств страны властному, неограниченному распоряжению центрального ... правительства.

Уже ко времени правления Екатерины Великой это стало вполне очевидно, но, формально, оставалась возможность списать все на роль персоналий, того же Суворова. По его смерти, под водительством Наполеона, в полководческом таланте которого сомнений не было, была предпринята "последняя и решительная" попытка. Напомню, что подготовка вторжения "двунадесяти языков" проходила на фоне очередной русско-турецкой войны, триумфально завершенной Кутузовым, к великому неудовольствию Наполеона, летом 1811-го года.

Результат, надо полагать, обескуражил - стало очевидно, что для решения "русского вопроса" нужна новая стратегическая идея. И, к сожалению, таковая нашлась.

По содержанию можно высказать высоковероятное предположение, что честь разработки этой схемы принадлежит английской стратегической школе.

Насколько понимаю, новая концепция заключалась в следующем:

----- 1. Между активными фазами накатов на Россию выдерживать паузы примерно по 25 лет - чтобы личный и офицерский состав ВС России, получивший боевой опыт в предыдущем раунде, успел покинуть строевую службу.

----- 2. В каждом раунде основной целью воздействия выбирать _один_ морской порт (базу флота), принадлежащий России либо входящий в сферу ее стратегических интересов.

----- 3. Целями воздействия могут быть:

----- а) недопущение захвата Россией стратегически важного порта.

----- б) дезорганизация управления\разрушение(деградация) военной и гражданской инфраструктуры порта и флота, в нем базирующегося, полное\частичное уничтожение флота;

----- в) отторжение порта (желательно вместе с прилегающим регионом) от России, полное\окончательное\долговременное\кратковременное\хотя бы номинальное - уж какое получится.

Теперь проследим за тем, как эта концепция проводилась в жизнь.

С 1812-15 годов - долгая пауза на разработку новой схемы.

1853-56 годы. Крымская война.

Стратегическая цель - Севастополь (и Крым, как базовый регион)+Черноморский флот.

Задача - отторжение Крыма и Севастополя, разрушение города и порта, уничтожение флота.

Результат - практически полный успех: Флот уничтожен полностью, город и порт практически полностью разрушены, Крым и Севастополь потеряны Россией на заметное время (контроль над регионом возвращен в 1870-м году).

Следует отметить, что в этом, первом случае применения новой схемы чувствуется еще влияние прежних идей. Основной удар по Крыму сопровождался серией нападений по всей Российской периферии - Архангельск, Петропавловск-Камчатский... Полагаю, бесплодность и вредность подобного распыления сил была принята во внимание..

1877-78 годы. Русско-турецкая война.

Стратегическая цель - Константинополь (Стамбул).

Задача - не допустить получения Россией контроля над этим регионом. Метод решения - спровоцировать недостаточно обеспеченную попытку захвата и пресечь любые варианты ее успешного исполнения. Поманить и обломать.

Результат - полный успех, все поставленные цели достигнуты.

1904-1905 годы. Русско-Японская война.

Стратегическая цель - Порт-Артур+Тихоокеанская эскадра.

Задача - разрушить порт (в идеале - отторгнуть от России), нанести максимальный ущерб флоту (желательно - уничтожить как заметную боевую силу). Метод решения - прямая война в исполнении Японии.

Результат - ошеломляющий, более чем полный успех. Регион отторгнут от России навсегда, флот уничтожен, и более того - практически полностью уничтожен весь броненосный флот России.

1914 - 1922 годы. Первая мировая война, интервенция, гражданская война.

Как несложно заметить - фальшстарт.

Впечатленные успехом предыдущей акции, к делу решили подключиться немцы. Впрочем, либо они в вышеизложенной схеме не смогли разобраться, либо - и это вероятнее - были использованы "в темную".

Стратегические цели:

- 1-я фаза (1914-1917 годы) - Константинополь (Стамбул). Недопущение утверждения России в указанном регионе. Все как в аналогичном случае раньше (1877-78);

- 2-я фаза (1918-22 годы) - Севастополь, Одесса, Новороссийск, Архангельск, Мурманск, Владивосток - Остапа понесло).

Результаты.

по первой фазе - полный успех, поставленные цели достигнуты.

по второй фазе

- частичный успех (уничтожены (самотоп, продажа\аннексия) Черноморский и Тихоокеанский флоты, нанесен ущерб портовой инфраструктуре практически во всех упомянутых регионах.

- стратегический полный провал - в условиях живительной войны на 2+ фронта в России сформировался новый мощный властный центр.

1941-45 годы, Великая Отечественная война (2МВ)

Снова на арене - сумрачный тевтонский гений. И, похоже, что снова - в темную)

Стратегическая цель - Севастополь+Черноморский флот (основная) и Ленинград+Балтийский флот (побочная).

Задачи - порты разрушить, в идеале - отторгнуть от России, флоты уничтожить.

Метод исполнения - классический немецкий бронированный фронтальный удар типа "свинья". Немного не подходит под задачу, но что поделаешь - казус исполнителя.

Результат - частичный успех - Севастополь разрушен и кратковременно отторгнут от России, Черноморский флот уничтожен. Ленинград серьезно пострадал от бомбежек и артогня, флот понес потери, но и город, и порт и флот устояли.

К стратегическим успехам следует отнести и существенное обескровливание России по итогам войны - в прямолинейной немецкой тактике есть свои сильные стороны. Но общий итог - резко возросшая относительная военная мощь СССР, а так же масштабный рост политического влияния - явный провал.

Следует отметить, что опыт использования немецкой нации в реализации помянутой схемы особо удачным не был.

1962--65 годы, Карибский кризис+

*** первоначальныйй текст ***

Цель - Севастополь (и прилегающий регион - Крым).

Задача - отторжение от России, хотя бы номинальное. (Достигнутая по итогам прошлого раунда военная и политическая мощь России временно исключает более амбициозные цели)

Метод достижения - политическое давление.

Результат - полный успех.

\\\ По моему мнению, передача Хрущевым Крыма Украине была обусловлена непубличными дополнениями к договору по итогам Карибского Кризиса\\\\

*** завершение автоцитаты***

Ну что сказать - и меня понесло) Почему-то решил, что передача Крыма произошла в 1965-м году. В любом случае, по смыслу передача Крыма очень хорошо ложиться в схему, а вот по срокам и методам - выпадает.

1991-93 годы. Демонтаж СССР.

Цель - Севастополь (+Крым) +Черноморский флот.

Задача - отторжение Севастополя от России, дезорганизация управления флотом, разрушение портовой и судостроительно\судоремонтной инфраструктуры.

Метод - политическое давление, социальная инженерия, деятельность агентов влияния.

Результат - полный успех.

2014 + Украинский кризис.

Цель - Севастополь (+Крым), Черноморский флот.

Задачи - добивание. Окончательное отторжение региона (и порта) от России, потеря Черноморским флотом возможности базироваться в Севастополе, и, как следствие, его заметное умаление.

Метод - социальная инженерия, агенты влияния (на Украине).

Результат - эпик фейл. Крым вернулся под полный контроль России, гражданская и военная инфраструктура в регионе активно восстанавливаются\развиваются, флот получает усиление и проходит модернизацию.

Возможные причины - стратегическая концепция противника выяснена, и ей найдено противодействие..

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