Премиер министърът на Великобритания, още не изстинала от „делото на двамата Скрипал“, в което никакво движение не се набелязва, а и след украинското „дело Бабченко“, съвсем реши да поправи изказаното от Тръмп желание на върне Русия в G8. С правото, така да се каже на по-големия британски другар.

Без да му мисли много, госпожа Мей съчини условия за връщането на Русия в „осморката“: Москва трябва да промени позицията си по Крим.

Като се има предвид, че буквално преди дни президентът на Русия Владимир Путин даде ясно да се разбере, че в ситуацията с Крим няма да се получи никаква промяна, поривът на „оловната лейди“ изглежда много странно. „Няма никакви условия и не може да има“ - каза Путин, отговаряйки на въпроса на австрийската телевизионна и радио компания ORF за условията на „връщане“ на Крим на Украйна.

Впрочем, възможно е Мей да не знае немски. Напълно е възможно и Тръмп за нея да не е авторитет. В речта си в британския парламент за резултатите от провалилата се среща на G7 премиер министърът заяви: „Всякакви обсъждания, струва ли си да се връща Русия на масата на преговорите са невъзможни, ако тя не промени линията си на поведение“.

Интересно какъв образ е приела за себе си Тереза Мей – на „строга учителка“ за Русия или на „лошото ченге“ при Тръмп?

Въпреки, че на госпожа Мей й се налага някак си да извърта едновременно при няколко неудобни положения: първо, „делото Скрипал“ на никъде не се движи, второ, с Доналд Тръмп не се получава да се води диалог с менторски тон. А трето, според съобщението на Buzzfeed, в хода на срещата на „седморката“ Мей се е канела да блесне с предложението да се създаде международна група по борба „с руските заплахи“. За това е намеквал Борис Джонсън – видите ли „светът трябва да даде твърд отговор на Русия“.

Но вместо да бъде хор за поддръжка на Мей, Тръмп й устрои на срещата студен душ и фойерверк едновременно. И замина за остров Сантоза, пътьом оттегляйки подписа си под финалното комюнике на G7, понижавайки нивото на „седморката“ до G6. А ако имаме предвид, че идеята на американския президент за връщането на Русия на масата на преговорите подкрепи премиер министърът на Италия Джузепе Конте, то може да се каже, че групата се превърна в G5.

В „седморката“ се мъчат с трудностите на „осморката“, а Русия в същото време кани хипотетичната сбирка на G8 в Москва. „Що се отнася до връщането на Русия в „седморката“, „осморката“ - ние не сме излизали от нея. Колегите навремето отказаха да дойдат в Русия по известни съображения. Моля, ще се радваме да видим всички у нас, в Москва“ - каза Владимир Путин.

Всичко е ясно: искате „осморка“ - welcome to Moscow, welcome to Russia.

Превод: М. Желязкова

