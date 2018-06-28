/Поглед.инфо/ В Европа започнаха полека да крият съдовете, в които традиционно трябва да се сервира на предстоящата визита на американския президент-каубой Доналд Тръмп.

Като част от обиколката си, той ще посети старата дама Meй, да се запознае с правителството на "приятелите на Путин" в Италия, да потвърди на срещата на върха на НАТО отделянето, а също – да се срещне с руския президент Владимир Путин.

Сегашните преговори могат да се окажат много различни от предишните: Тръмп ясно се опитва да използва езика на шантажа и ултиматума, да отмъщава за всички "унижения" на хегемона през последните години; а нашата власт, съдейки по изобилието на "вътрешни американци" в правителството и президентската администрация, съвсем не е готова да защитава националните интереси.

Заместник-министърът на външните работи Михаил Богданов разказа за предстоящото посещение в Москва на съветника по въпросите на националната сигурност на САЩ Джон Болтън. "Мисля, че ще бъдат обсъдени всички въпроси, които засягат и двустранните отношения, и регионалната обстановка, включително Сирия, Палестина, както и други въпроси," каза Богданов.

Като цяло, нещо подсказва, че е възможно нашите вътрешни проблеми отново да отидат на заден план, отстъпвайки място на глобалните проблеми. Още нещо, наближава август – традиционен месец на икономическа нестабилност и начало на кризата, която тази година не може да прoвиди само мързеливият.

Ето защо, всички лидери са максимално активни, за да се подготвят за среща с "черния лебед" на всеоръжие, ако той се появи, разбира се.

За нас най-важното в тези месеци е да не пропуснем своето, по-малко да вярваме на обещания и да не се поддаваме на шантажа, който американците обичат да наричат преговори.

(рус.ез.)

Трамп и его баскаки едут за данью в ЕС и в РФ

В Европе начали потихоньку прятать посуду, которую традиционно должен побить прибывающий туда в скором времени американский президент-ковбой Дональд Трамп. В рамках турне он собирается навестить старушку Мэй, поближе познакомиться с правительством «друзей Путина» в Италии, устроить разнос на саммите НАТО, а также встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Причем нынешние переговоры могут сильно отличаться от предыдущих: Трамп явно пытается перейти на язык шантажа и ультиматумов, мстя за все «унижения» гегемона последних лет, а наша власть, судя по обилию «внутренних американцев» в правительстве и администрации президента, не очень-то готова отстаивать национальные интересы.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов рассказал о предстоящем визите в Москву советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона. «Я думаю, что все вопросы будут обсуждаться, которые волнуют — и двусторонние отношения, и региональная обстановка, в том числе Сирия, Палестина, и другие вопросы», — сказал Богданов.

22 июня глава МИД России Сергей Лавров сообщил о намерении встретиться с Болтоном в Москве. Ранее Белый дом подтвердил приезд советника по нацбезопасности в Россию после визитов в Лондон и Рим 25-27 июня для обсуждения потенциальной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. А 21 июня сам Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с Путиным. Газета The Times написала, что в Белом доме рассчитывают, что встреча Трампа и Путина состоится в июле или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая может пройти сразу после саммита. В Лондоне считают, что встреча двух президентов до саммита НАТО может негативно сказаться на приверженности Трампа общим целям Альянса, а также скажется на результатах его визита в Великобританию.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что никакой ясности по встрече Путина с Дональдом Трампом по-прежнему нет. При этом он подчеркнул, что вариант встречи двух лидеров до саммита НАТО не рассматривается.

Основными вопросами саммита НАТО и встречи Трампа и Путина будет будущее отношений США с ЕС и Россией. Российские эксперты уже завели старую песню про то, как мы сейчас помиримся, обнимемся, снимем санкции и все будет как при бабушке Клинтон во время перезагрузки. Притом единственным обоснованием этой точки зрения является: «Ну он же сам приехал». Судя по персональному составу руководства правительства и администрации президента РФ, большинство которых составляют лица либеральной, т.е. прозападной (если быть точным — глобалистской), ориентации, властвующая элита РФ рассчитывает именно на такой сценарий.

Однако на деле ни о каких дружеских отношениях речь не идет: Трамп ни разу не скрывал, что едет не вести переговоры, а раздавать очередные ультиматумы. От ЕС ему нужна покорность и новые контракты. Дональду не очень понравилось, что союзники присоединились к России, Китаю, Ирану, Турции и Индии и выставили заградительные меры на его «справедливое решение» о введении пошлин — он и его команда об этом раз двадцать говорили, а значит, Трамп будет требовать их снять в одностороннем порядке. Или договорится о заморозке «Северного потока — 2» в обмен на обоюдное снятие пошлин, как он пытался продвинуть в Канаде, и за что Меркель отхватила конфетами в лицо. По факту американский лидер едет «строить» европейцев, которые там чего-то думают о себе лишнего и смеют перечить гегемону. Для показательного «построения» ему нужна одна староевропейская держава, основательница ЕС, у руководства которой стало молодое правительство, которое сильно отличается от бюрократов-глобалистов из остальной ЕС, то есть Италия. Раньше США использовали для этой цели поляков, но Германия недавно сильно ограничила младоевропейцев в правах, да и авторитет у итальянцев побольше будет.

На саммите НАТО Трамп будет требовать в срочном порядке купить у него много оружия, то есть укрепить европейскую безопасность. В прошлый раз Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как сейчас лишь пять из 28 членов альянса выполняют это требование. Трамп считает, что это нечестно по отношению к налогоплательщикам в США.

Норма о выделении странами-членами НАТО не менее 2% своего ВВП на оборону носит рекомендательный характер, и никаких штрафных санкций за ее несоблюдение не предусмотрено. Так, Германия в 2016 году потратила на оборону всего 1,2% своего ВВП, но Берлин указывает, что он выделяет значительные средства на помощь развивающимся странам, что также способствует укреплению международной безопасности.

Притом некие потуги европейцев начать создание собственного универсального для всех стран ЕС оружия если и не будут торпедироваться американцами, то поддержки не получат на том основании, что они его будут еще лет десять создавать, а «страшный Путин» не спит, он рядом.

А затем Трамп лично, как истинный американский супергерой, встретится с этим «страшным Путиным». Причем на этой встрече Путину, по расчетам американских стратегов, придется ответить за все «унижения» гегемона последних лет — от Крыма до Сирии и чемпионата мира по футболу. О том, что встречаться Трамп будет не для переговоров о мире и деньгах, стало понятно, когда в Москву решили отправить не госсекретаря Помпео — умеренного неокона, или министра финансов Мнучина, который и вводил санкции, а друга Маккейна советника Джона Болтона. Того самого, который приложил немало усилий к раскрутке истории со Скрипалями и отравлениями в Сирии (если не сам их и организовал, как некогда подложил те самые пробирки для вторжения в Ирак и пытался протянуть вторжение на Кубу устроив подлог с биологическим оружием). Человека, прославившегося заявлением на Совбезе ООН: «Нет никакого ООН, все страны должны идти за "настоящим лидером"». Этот же человек, по мнению журнала The Nation, стоит за новым обострением между США и Россией в Сирии после разгрома ИГИЛ. И как бы все, что он говорил о нашей стране, можно свести к еще одной его знаменитой фразе: «Путин услышит грохот артиллерийских орудий и гусениц танков НАТО, проводящей еще больше полевых учений совместно с армией Украины». Более подробно о нем РИА «Катюша» рассказывала в нашем прошлом материале.

Собственно, украинцы уже заистерили: белый господин снова хочет отправить нас Донбасс воевать. «Не секрет, что в отношении Украины сейчас идет борьба двух стратегий — ястребов против голубей. Часть западного истеблишмента считает, что Украину надо форсированно втягивать в НАТО, если не юридически, то фактически, оказывая ей усиленную помощь и включая во все программы, совместные учения и т.д. Ястребы считают, что таким образом они смогут сдержать Россию. Другая часть считают такую стратегию рискованной, потому что рано или поздно она приведет к войне Украины и России, учитывая однозначную угрозу Путина про "красную черту". Другими словами, голуби полагают, что таким образом Путина не удастся сдержать, а напротив, можно спровоцировать его на военное решение, как это было в Грузии в 2008 году. Европейцы понимают, что с большой вероятностью это приведет также к вторжению России в Прибалтику. Далее все понятно… Порошенко еще год назад сделал однозначную ставку на ястребов и вчера был проголосован закон "О Национальной безопасности", в котором был закреплен курс Украины на вступление в НАТО. Однако главная борьба между голубями и ястребами по поводу Украины развернется на саммите. И не исключено, что именно этот вопрос будет на следующей неделе обсуждаться между Болтоном и Лавровым. Для Украины предстоящий саммит — это вопрос войны с Россией», — пишет украинское издание Главред.

Конечно, украинцы паникуют, хотя понять их можно: кричать о желании умереть за гегемона и умирать за его интересы — вещи очень разные. Но то, что смысл они уловили точно, здесь сомнения нет — Болтон летит в Москву выставлять ультиматумы. Какие — тоже в целом не секрет: США необходимо не только и даже не столько построить Европу, как разбить евразийскую дружбу между Китаем, Россией, Ираном и все более улучшающиеся отношения их с ЕС. Само собой, ключевая страна здесь — Россия уже чисто по географическому положению. Если американцы выдернут нас из этой схемы, то Китай оказывается практически в окружении американских баз и баз их союзников, то есть Трамп может получить важный рычаг давления на Пекин в условиях торговой войны. Плюс Болтон и Трамп — ярые сторонники Израиля, а значит, враги Ирана, с которым у России огромное количество совместных экономических, военных и культурных проектов, да мы и союзники в Сирии. Россия же сыграла огромную миротворческую роль в было намечающейся войне между Израилем и Сирией, оттеснив США на задний план, что вызвало приступ гнева в Вашингтоне, где уже лет 30 уверены, что это их прерогатива. По мнению американских СМИ, Трампу теперь нужно поставить Путина на место и здесь.

В общем, требований к Москве у Вашингтона хватает, вопрос: как требовать? Несомненно, Трамп попробовал бы договориться, вот только и предложить ему особо нечего — Конгресс все равно зарубит любые инициативы по восстановлению отношений и еще санкций сверху навалит. А значит, остается банальный шантаж, для чего и послали профессионального провокатора и шантажиста Болтона.

Чем будут шантажировать? Как уже сами древние укры отметили, в первую очередь будут торговать ими, ибо они самый близкий к России и самый болезненный вариант для России. В любом случае, если США развяжет новую бойню, то как минимум отношения с ЕС у нас снова опустятся до уровня «отравления Скрипалей». Заодно и европейцев можно будет снова пугать «страшным Путиным», требуя закрытия проекта «Северный поток — 2» и покупки оружия.

Вторым фактором будет играть Сирия, где американцы снова способны затеять ракетную атаку или отправить подконтрольные племена воевать против Асада, добавив к ним наемников. Здесь будет удар и по престижу России — мы заявили о начале мирного процесса в стране, а там война в разгаре. Могут они и открыто начать военные операции против Ирана — там уже открыто бомбят иранских ополченцев как из Хезболлы, так и иных движений или просто добровольцев, осталось перевести это противостояние в новую плоскость и атаковать сирийские и иранские войска напрямую и через курдов. Нашим в любом случае придется вмешиваться, ставя баланс сил под угрозу.

Само собой, будет разговор и о судьбах бедных российских олигархов и чиновников, чьи деньги «случайно» оказались в офшорах и недвижимости стран Запада, например, Британии, которую во время переговоров Болтона будет посещать Трамп.

Впрочем, это хотелки с их стороны. У России здесь не намного меньше козырей, особенно на Ближнем Востоке, где в ответ на некие провокации Асаду могут «помочь» выставить американские военные базы, а иранские ополченцы снова появятся с Градами у границ Израиля. Не меньше их в экономике, где только прекращение поставок алюминия вызвало демарш американских миллиардеров, а если лишить Америку святого — авторских прав на их продукцию — и продавать эти права под своими марками в Китай, то кризис 2008 там покажется легким недомоганием. С Украиной, правда, хуже, хотя вопрос признания независимости республик Донбасса уже давно перезрел, и если Болтон мимолетом этому поспособствует, то нам только в плюс.

В целом же, что-то подсказывает, что очень скоро наши внутренние проблемы снова уйдут на второй план, уступив место проблемам глобальным. Тем более, что все ближе август — традиционный месяц экономической нестабильности и начала кризиса, который в этом году не предсказал только ленивый. Потому все лидеры и развивают максимальную деятельность, дабы успеть встретить «Черного лебедя» во всеоружии, если он прилетит, конечно. Нам же главное в эти месяцы банально не упустить свое, меньше верить обещаниям и уж точно не прогибаться под шантаж, который американцы любят называть переговорами.

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