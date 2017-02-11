/Поглед.инфо/ Ще стане ли датата 28 януари 2017г. начало на "ново разведряване" и намаляване на опасността от Трета световна война, или засега не е ясно как Тръмп "ще се разбере с Путин?"



/рус.ез./

28 января 2017 года… Немного необычное время – в особенности для американца – для серьёзных деловых переговоров, пусть и по телефону. Пресловутый «week-end» для англосаксов – это ж святое!.. Тем не менее, состоялся заранее анонсированный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. О чём говорили – нет ни одной утечки информации, и приходится довольствоваться только официозами и некоторыми нюансами.

Для них, президентов США и России, день 28 января ничего не значил. Как и для большей части мира. Для нас, армян, наоборот – эти первые переговоры между лидерами США и России стали особо символическими, ведь мы отмечали День нашей Национальной армии. Плохо или хорошо, но, на мой взгляд, если наши Вооружённые силы будут избавлены от задачи «решать», с кем же им в будущем «сотрудничать» в военной сфере – наша Родина только выиграет. Мы, в конце концов, сможем сконцентрироваться исключительно на наших врагах и перестанем играть в «игры» по толерантности армян и к Морали, и к Аморальности, и к Правде, и ко Лжи, и к Христианству, и к Антихристианству. Я не думаю, что в Армении, как и везде в мире, «не знают», что такое Христианство, а что – просто элементарное Безбожие. Просто сосчитайте все последние решения и заявления из США времени правления Барака Обамы и Хиллари Клинтон – и всё станет ясно. Многие уже писали, что и Трамп – фигура не простая, из секты мормонов и старается окружать себя мормонами. Впрочем, и иудеи-ортодоксы, пресловутые хасиды, тоже рядом с ним – причём даже родственники. Плюс много десятилетий все высшие элиты мормонов связаны со спецслужбами США и Израиля. Короче говоря, для миролюбивых людей и наций – ничего перспективного, ничего обнадёживающего.

Мы уже обращали внимание на это обстоятельство – мормонство Дональда Трампа. Позволю себе напомнить ещё раз свидетельства вице-президента Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут», генерала-майора ФСБ в отставке Валерия Малеванного от декабря 2016 года. «То, что на выборах президента США победил Трамп, нет ничего удивительного, потому что за ним стоят самые влиятельные спецслужбы Америки. Тому явное доказательство, - тот факт, что директор ЦРУ США выступал с обвинениями против одного из кандидатов в президенты, в частности против Хиллари Клинтон», - отметил генерал-майор Малеваный. Кроме этого, по словам собеседника издания «Колокол России», победа кандидата от республиканцев была закономерной ещё и с идеологической точки зрения. «Трамп является приверженцев церкви Мормона, в то время, как Клинтон придерживается Католической церкви и даже ближе к Сайентологической церкви. Церковь Мормона – это фундаментальная идеологическая база спецслужб Америки. Поэтому, за плечами Трампа стоят не только банкирские дома Ротшильдов и Рокфеллеров, но чрезвычайно мощная группировка АНБ, куда сегодня входят кибервойска. Директор Агентства национальной безопасности Кит Александр является также мормоном. Именно эта мощная тыловая поддержка фактически сыграла ключевую роль в его избирательной кампании и позволила Трампу войти в Белый дом. Кроме этого, есть информация, что на его сторону встал даже директор Национального совета разведки», - пояснил генерал-майор Малеваный. То есть – таким образом, сам Трамп и его «феномен» всего лишь тайное детище конгломерата всех спецслужб США.

Ни у кого нет оснований ставить под сомнение профессионализм генерал-майора Малеваного, как и его осведомлённость. И тогда станет понятно и то, почему сам Трамп прочит на место шефа Пентагона пресловутого «Чёрного монаха», или «Бешенного пса», генерала в отставке Джеймса Матисса. Он представляет Корпус морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США – т.е. наиболее оголтелых сторонников применения военной силы США в любой точке планеты. И всем известно, что он командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке, где американцы не особо стеснялись и в итоге их действий до сих пор неизвестно, сколько же было убито в Ираке мирных граждан. Отмечу, что генерал Матисс уже утверждён Конгрессом на должности шефа Пентагона…

Тем не менее, пока Трамп идёт несвойственным для президентов США путём. Всё, что обещал в предвыборной кампании – начал исполнять. Выходит, не врал рядовым американским избирателям? Ну, посмотрим – в конце концов, он президентствует пока лишь с 20 января, когда принёс президентскую присягу. А что будет в дальнейшем? Вот этого пока никто не может знать. Ну, не фантазировать же на тему о том, что внезапно ВСЕ (!) спецслужбы США начнут уважать национальные интересы других стран и отвергнут «прокси-войны» как метод установления американского контроля над тем или иным стратегическим пространством. Разговор с Путиным – это инициатива Трампа, хотя кое-какие источники на Западе и на Украине сейчас пытаются утверждать, что якобы телефонный разговор – инициатива Москвы. Враки – всем памятно, как в ноябре из-за звонков Трампа в Россию и Китай всполошился весь мир. И сейчас инициатива исходила от Трампа. Но её не отвергли в Кремле – следовательно, ждали от президента США попытки начать прерванный диалог. За время, истекшее с 8 ноября 2016 г., в самих США звучали и признания администрации Обамы в том, что это именно США «устроили революцию» на Украине. А, стало быть, ответственны за всё, что произошло в этой уже практически не существующей республике, начиная с февраля 2014 г. – речь о том уже, чтобы признать гадости того года типичным госпереворотом, сопровождавшимся беспрецедентными человеческими жертвами и проявлениями откровенного фашизма образчика 1933-45 гг. Что – разве для кого-то секрет, что именно Украину Обамы и Клинтоны в полной мере попользовали для того, чтобы разбрасывать по всему миру (в том числе и у нас в Армении) «гонорары» для разжигания особого рода русофобии? Не пощадили же даже Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Звучали и обвинения в адрес Обам и Клинтонов в том, что именно их «политика» на Ближнем Востоке привела к появлению и усилению группировки «Исламское государство» (ИГ). Стало быть, косвенно признали и то, что ответственность за свыше миллиона убитых в Ираке и свыше 300 тысяч погибших в Сирии (а я бы сказал – и за фактическую ликвидацию Ливии) также несут США, пусть и предыдущие американские правившие администрации…

Но мир так и не знает подробностей телефонных переговоров между Вашингтоном и Москвой. И придётся пока довольствоваться тем, что распространяют западные и российские официозы. А ведь вопрос-то важный – ещё с прошлого года многих буквально терроризирует вопрос: ну и как же Трамп собирается «поладить с Путиным»? Даже внутри Республиканской партии США он – под сильным давлением русоненавистников, типа сенатора Джона Мак-Кейна, многократно фотографировавшегося и с главарём ИГ так называемым «Абу-Бакром аль-Багдади», а на самом деле – с агентом израильской спецслужбы «Моссад» Шимоном Элиотом, и с главарями других террористических группировок Ближнего Востока. В мире осознают, что от будущего отношений США-Россия зависит довольно многое. Но у нас в Армении всё же больше, чем где-либо, тугодумов, по старинке считающих, что «раз не Россия – то Америка», или «раз не США – то Россия». Услать бы таких в детские ясли – на «курсы повышения квалификации», при том изгнать даже с малейшей государственной должности, даже – отстранить любыми путями от «руководящих постов» в «неправительственных организациях». Сегодня мир намного сложней, чем ведение «бытового разговора на кухне» о том, «кто сильней» - США или Россия. А если кому так уж приспичило выяснять «кто сильней» – на здоровье: есть факт, от которого никому не отвертеться. Москва стоит на своих позициях (и по Украине, и по Закавказью, и по Ближнему и Дальнему Востоку) как стояла. Это США вынуждены что-то пересматривать. Например, одним из первых решений Трампа стал указ о выходе США из… Транс-Тихоокеанского Партнёрства (ТТП), которое было создано в прошлом году самими американцами. Кто не понимает, что это самое ТТП без США – нонсенс, ерунда? Да и, наконец, это именно Трамп добивался обоих телефонных переговоров с Путиным (ноябрь и январь), а не наоборот…

Так что пока ограничимся сообщениями официозов. Итак, пресс-служба Кремля: Путин ещё раз поздравил Трампа с победой на выборах президента США, пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и отметил готовность «выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга». По данным пресс-службы, собеседники охарактеризовали нынешнее состояние российско-американских отношений как «крайне неудовлетворительное» и «высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов». «Подчеркнута, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путём развития их торгово-экономического компонента», - отмечается на сайте Кремля. Во время разговора было отмечено, что в 2017 г. исполняется 210 лет со дня установления дипотношений между Россией и США, что «само по себе должно стимулировать возвращение к прагматичному, взаимовыгодному сотрудничеству, которое отвечало бы интересам двух стран, стабильности и безопасности во всем мире». Также в ходе диалога Путин и Трамп признали международный терроризм и экстремизм своим общим врагом «номер один», сообщает пресс-служба президента РФ. Собеседники согласились, что бороться с террористами необходимо совместными усилиями: «В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии». Путин и Трамп выразили готовность продолжать контакты по телефону. Также собеседники договорились в перспективе предусмотреть личную встречу, подготовкой которой займутся представители обеих сторон.

Напомним, что до 28 января Трамп, говоря о планировании телефонного разговора с Путиным, подчеркнул, что получил от президента РФ «прекрасное» письмо. В Кремле позже пояснили, что имелась в виду поздравительная телеграмма, которую Путин направил Трампу после его победы на президентских выборах в США. Но я думаю, что сам Трамп вполне видел разницу между поздравительной телеграммой и «прекрасным письмом», так что тут вопросы ещё остаются, как и с конкретным содержанием телефонного разговора от 28 января. Есть некоторые «раскрытые скобки» - был разговор и об Иране и «ядерном соглашении» с Ираном, и об Украине с Донбассом, и о «положении дел на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте», «Путин и Трамп высказались за налаживание реальной координации Москвы и Вашингтона с целью разгрома ИГ и других террористических группировок в Сирии», обсудили «сферу стратегической стабильности и нераспространения», «ситуацию вокруг Корейского полуострова», и о «многих других проблемах». Как видим, судя по всему, наше Закавказье вошло в список «многих других» - это полезно знать тем, кто всё ещё предполагает, что «армянские вопросы» для мировых сверхдержав «на первом месте». Соответственно, следует быть скромней и более приземлёнными и в наших региональных планах и расчётах. С этой позиции визит нового министра обороны Армении Вигена Саркисяна в соседний Иран – инициатива, достойная похвалы и крайне высокой оценки. Второй зарубежный визит главы нашего Минобороны – и вновь в ту страну, которая для Армении является «краеугольной» с точки зрения безопасности и перспектив регионального сотрудничества в военной сфере… Наконец-то в Ереване реализм в оценках ситуации в региональной стратегии начал превалировать.

Информации вашингтонского официоза мало чем отличались от сообщений Кремля. Есть нюансы – разговор с Путиным был единственным, при котором был также вице-президент США Майкл Пенс, да и были все помощники Трампа. Во время иных телефонных переговоров Трампа в этот день всё обстояло по-иному. Беседа с российским президентом была третьей по счёту – вначале Трамп переговорил с премьер-министром Великобритании и канцлером Германии. После Путина Трамп звонил и беседовал также с премьер-министрами Японии и Австралии, а также «уходящим» президентом Франции. Как видим, выбор собеседников тоже обусловлен – в сущности, именно предвыборными обещаниями Трампа, а также его первыми решениями международного характера. Так, анонсировал он возможное ужесточение курса против Китая? Вот и объяснение, почему после, в сущности, развала ТТП он согласовывает планы с Японией и Австралией – в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) это главные «базы ВМФ» США. Великобритания – постоянная «комнатная собачка» США в Европе. Сама Европа – это Германия и Франция. Что касается Ирана, то Трамп, как мормон и родственник хасидских иудеев, просто ненавидит Страну Ариев, но поскольку не дурак, то не может игнорировать, и потому в беседе с Путиным иранская тема прозвучала, уверен – она звучала и в связи с конкретно Сирией, и в связи с борьбой с террористическими группировками. Хуже со СМИ Америки. Американское агентство Associated Press писало: «Первый разговор президента Дональда Трампа после вступления в должность с президентом России Владимиром Путиным вызывает озабоченность среди европейских союзников и оцепенение среди коллег-республиканцев относительно будущего санкций США, введённых в отношении Москвы».

Впрочем, выводы всё равно делать рано. Казалось бы, именно переговорив с Путиным, Трамп перешёл в «атаку» на членов своей же партии. И, как сообщали СМИ 30 января, жёстко обвинил сенаторов-республиканцев Джона Мак-Кейна и Линдси Грэма в поиске способа начать третью мировую войну: «Они оба ошибочны, прискорбно неубедительны… Предлагаю им обоим сосредоточить свою энергию на ИГ, нелегальной иммиграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать Третью мировую войну», - написал Трамп на своей странице в Twitter. Казалось бы – доказательство миролюбия нового президента США и гарантия того, что Третьей мировой не будет. И вдруг в тот же день – иное сообщение: агентство Bloomberg узнало, что американские разведслужбы и Стратегическое командование вооружённых сил США приступили к разработке новой программы «оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар». Таково требование Конгресса США, вернувшегося внезапно к решению, оформленному ещё до вступления Трампа в должность. Не могу не согласиться с вице-спикером Госдумы РФ Ириной Яровой – «Маниакальное поручение, когда одержимые идеей уничтожения и войны хотят насладиться хотя бы описанием возможных жертв». И это будет основная борьба Трампа – с фашистами в своей собственной стране…

Если подводить некий промежуточный итог, то можно сказать – да, у Трампа есть намерение улучшить ситуацию в отношениях с Россией. Но – только с Россией. Трампу не хочется пока отходить от негативистского подхода к Китаю и Ирану, и, по всей вероятности, он вместе со спецслужбами США надеется, что болтовнёй «уболтает» экс-полковника внешней службы бывшего КГБ СССР и переубедит Путина «отойти» от Китая и Ирана. Ну, не может же Трамп, как и руководители спецслужб США, не понимать, что если он будет, в соответствии со своими предвыборными обещаниями, выходить из Венского ядерного соглашения с Ираном, то он тут же напорется на жёсткое противодействие с Россией и Китаем. То же самое произойдёт, если он попытается санкционировать антииранские ходы и планы по Ираку и Сирии, где те же Россия и Китай являются союзниками Ирана – когда явно, когда скрыто. Аналогичные сложности поджидают Трампа в том случае, если он рискнёт сколачивать некий антикитайский блок в АТР, пусть даже и при торпедированном ТТП. В случае отказа от концепции «единый Китай» у нового президента США, да и всех американских «силовиков», возникнет столько проблем – они не могут не понимать, что КНР обратится за поддержкой именно к России (как постоянному члену Совета Безопасности ООН) и Ирану. Так что, как видим, пока опять-таки неясно, как же Трамп намеревается «поладить с Путиным». Ведь России уже будет мало урегулирования только русско-американских отношений – у Москвы свои обязательства и перед Тегераном, и перед Пекином. А то, что прямо в 2017 г. Трамп готов к параллельной нормализации отношений США и тандемом Иран-Китай, пока вызывает серьёзные сомнения.