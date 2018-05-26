/Поглед.инфо/ Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отмени срещата на високо равнище между САЩ и Северна Корея, която трябваше да се състои на 12 юни в Сингапур. Ръководителят на Белия дом оправдава решението си с "враждебността на КНДР". Според наблюдателите тази стъпка нанася сериозен удар върху престижа на Съединените щати. Отбелязва се, че Вашингтон вероятно не може да притисне Пхенян и се отказва да преговаря, под предлог, че Ким Чен-ун едва ли ще се съгласи на ядреното си разоръжаване. Изявлението на Тръмп бе оповестено няколко часа след като Северна Корея демонтира ядрения си полигон за изпитания в Пхунгери.

"Трудно може да се измисли по-лошо време за обявяване на подобно решение", каза в беседа за тв канала RТ Георгий Толорая – руски ориенталист и дипломат, ръководител на Центъра за руска стратегия в Азия към Икономическия институт на Руската академия на науките. Според него, на фона на ефектния жест на КНДР, демонстрираща готовност за замразяване на ядрените опити, тази стъпка изглежда много странна.

Според проф. Толорая, отказът от срещата на върха представлява също "шамар в лицето" на южнокорейския президент Мун Чже Ин, който активно одобри това събитие. Лидерът на Южна Корея изрази съжаление за отмяната на срещата между Доналд Тръмп и Ким Чен-ун.

(рус.ез.)

Трамп нанес неожиданный удар по международному престижу США

Президент США Дональд Трамп отменил американо-северокорейский саммит, который должен был пройти 12 июня в Сингапуре. Своё решение глава Белого дома обосновал «враждебностью КНДР». По мнению экспертов, этот шаг нанёс серьёзный удар по престижу США. Специалисты отметили, что Вашингтон, вероятно, не смог надавить на Пхеньян и отказался от переговоров, поскольку Ким Чен Ын вряд ли согласился бы на ядерное разоружение.

Ушёл в отказ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил в письме главе Северной Кореи, которое опубликовал сегодня Белый дом. Сам американский лидер в своём Twitter пояснил, что «был вынужден» так поступить. Заявление Трампа было обнародовано спустя несколько часов после того, как Северная Корея демонтировала ядерный полигон Пхунгери.

«Худшее время для того, чтобы объявить такое решение, трудно придумать», - заявил в беседе с RT российский востоковед и дипломат, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. По его словам, на фоне эффектного жеста КНДР, продемонстрировавшей готовность окончательно заморозить ядерные испытания, такой шаг выглядит очень странно.

По мнению эксперта, отказ от саммита — ещё и «оплеуха» южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, активно продвигавшему это мероприятие. Лидер Южной Кореи уже выразил сожаление в связи с отменой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

«Я смущён и крайне сожалею в связи с тем, что запланированный саммит США И КНДР не состоится 12 июня. Продолжительный мир и денуклеаризация Корейского полуострова являются задачей, от которой невозможно отказаться и которую невозможно отложить», — заявил президент.

При этом он выразил надежду, что саммит в будущем всё же состоится. Надежду на возобновление диалога также выразил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Мы надеемся на то, что диалог всё-таки будет возобновлён, продолжен и встреча состоится. Без такой встречи вряд ли можно рассчитывать на существенный прогресс в решении чрезвычайно важного вопроса не только регионального характера, но и планетарного характера, а именно денуклеаризации Корейского полуострова», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Ким Чен Ын «сделал всё, что он предварительно обещал сделать: взорвал даже там тоннели и шахты на своём полигоне». Впрочем, ответственность за срыв саммита, готовившегося несколько месяцев, Трамп возложил именно на северокорейскую сторону.

«К сожалению, основываясь на гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно запланированную встречу нецелесообразно», — говорится в заявлении американского лидера. В то же время Трамп полагает, что встреча с Ким Чен Ыном всё-таки может состояться, если Пхеньян инициирует контакт с Вашингтоном.

В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не получали ответа от КНДР на свои запросы по поводу саммита, который должен был пройти 12 июня в Сингапуре. За несколько часов до заявления Трампа замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи пояснила, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына находится под вопросом из-за неконструктивной позиции американской стороны.

«Произойдёт наша встреча с американцами в зале заседаний или же в самой гуще ядерного противостояния, целиком и полностью зависит от решения и поведения Соединённых Штатов», — подчеркнула она. Особое возмущение северокорейского дипломата вызвала позиция вице-президента США Майкла Пенса. Ранее в интервью Fox News он заявил, что Соединённые Штаты «никогда не исключали военного варианта» решения северокорейского вопроса.

Как подчёркивает Толорая, заявление представителя КНДР содержало призыв к конструктивным переговорам. Теперь же американский лидер, непропорционально отвечая замминистра КНДР, ставит себя в неудобное положение.

«В глазах мирового сообщества вина за срыв переговоров лежит исключительно на Трампе, — замечает политолог. — Это крупная и внешнеполитическая, и внутриполитическая неудача, потому что он заявлял, что может решать проблемы, доставшиеся ему от предшественников. Оказалось, что нет».

Разные подходы

Эксперты считают, что разногласия между США и КНДР, которые привели к отмене саммита, касаются самой сути переговоров.+ «США говорят не только о денуклеаризации КНДР, но и об отказе страны от любого оружия массового поражения», — отметил в интервью RT сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

По словам эксперта, такой подход предполагает «игры типа иракских», когда США могут начать искать в КНДР арсеналы, к примеру, химического оружия, и обосновывать этим сохранение давления на Северную Корею.

КНДР настаивает именно на денуклеаризации, причём всего Корейского полуострова, это означает, что будут введены ограничения на размещение американских вооружений, корабли с атомными энергоустановками не будут заходить в порты, а стратегическая авиация прекратит полёты в воздушном пространстве Южной Кореи. Кроме того, Пхеньян настаивает, чтобы этот процесс был поэтапным и взаимным: предполагалось, что все необходимые шаги КНДР и США будут делать по очереди.

«США настаивают, чтобы сначала Северная Корея разоружилась, а потом, когда в Вашингтоне убедятся, что северокорейцы были искренними, им дадут «золотые горы», — прокомментировал ситуацию Асмолов.

Эксперт отмечает, что предыдущие попытки провести денуклеаризацию Кореи провалились во многом потому, что американские лидеры отказывались выполнять обещания, данные предыдущими администрациями. В Пхеньяне вполне резонно полагают, что эта история может повториться, после того как Трамп покинет Белый дом.

«Очевиден разрыв между тем, как понимали переговоры в Пхеньяне, и тем, как их понимали сам Трамп и его ближайшее окружение», — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По словам политолога, в значительной степени американцев ввела в заблуждение Южная Корея, президент которой сообщил американскому коллеге о готовности КНДР к односторонней денуклеаризации. «Северная Корея могла бы отказаться от ядерного оружия только в случае полного дипломатического признания, снятия всех санкций, выдачи гарантий безопасности и вывода американский войск с полуострова, но на такие уступки идти никто не собирается», — полагает политолог.

Причины для выхода

И Трамп, и другие представители Белого дома неоднократно подчёркивали, что готовы к возможной отмене переговоров. 23 мая президент США заявил журналистам, что вопрос о том, пройдёт ли запланированная на 12 июня встреча в Сингапуре, решится на следующей неделе. Американские СМИ, в свою очередь, сообщали о консультациях Трампа со его советниками относительно того, стоит ли ему ехать в Сингапур.

«Среди американских консерваторов циркулировало мнение, что встреча с Кимом сама по себе была бы уступкой, и она должна была быть оплачена капитуляцией или тем, что Трамп может продать как капитуляцию», — отмечает Асмолов. По мнению эксперта, сомнения американского лидера насчёт саммита изначально были обусловлены опасениями, что отсутствие уступок со стороны КНДР будет воспринято американским общественным мнением и многочисленными противниками президента как поражение. Поэтому отказ от проведения саммита или его перенос изначально смотрелся более выигрышно, чем саммит без результатов.+ Кашин сообщает, что КНДР удалось наладить в последние месяцы отношения с Китаем — и тот подходит к вопросу санкций не столь щепетильно, как раньше. А потому США потеряли санкционный рычаг давления на Пхеньян. Они просто не могут принудить северокорейцев согласиться на американские условия. «Получается, что у северокорейской стороны все козыри на руках, и не совсем понятно, зачем им идти на какие-то драматические уступки, подрывать свою безопасность», — подчёркивает эксперт.

«Невежественное руководство»

По мнению Кашина, авантюра Трампа с американо-северокорейским саммитом с самого начала была обречена на провал. «Решение о проведении саммита и высказывания о том, каким он будет, делались невежественными представителями высшего политического руководства без консультаций с экспертами и разведкой, под влиянием сиюминутных соображений», — отмечает политолог. Он полагает, что наличие возле Трампа таких людей, как советник по национальной безопасности Джон Болтон, который срывал переговоры с северокорейцами ещё при Джордже Буше-младшем, изначально поставили мирную инициативу под удар.

«На самых начальных этапах подготовки саммита американские коллеги говорили, что приход в администрацию такого персонажа, как Болтон, означает, что эта конструкция развалится», — отмечает Кашин. В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в интервью RT, что «письмо Трампа было заготовлено заранее». «Хорошо прослеживается почерк Майка Помпео», - считает эксперт. Толорая полагает, что после отказа Трампа от переговоров с Ким Чен Ыном американско-северокорейские отношения ожидает серьёзное ухудшение.

«Мы можем увидеть очередное обострение, очередной раунд и ракетных запусков, и роста напряжённости, и военных манёвров. А то и похуже, — поясняет эксперт.— Например, северокорейцы произведут атмосферный ядерный взрыв где-нибудь над Тихим океаном — никому мало не покажется».

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