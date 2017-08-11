/Поглед.инфо/ Ситуацията около Северна Корея ескалира до такава степен, че независимо от резултата, от него може да се предскаже едно: САЩ губят. Тоест, губят още от намаляващата им геополитическа тежест, включително от страна на съюзниците. Единственият въпрос е дали САЩ ще загубят повече без война - или с война?

"Военните действия вече напълно са подготвени, заредени и готови за бой, ако Северна Корея ще действа прибързано. Надявам се, че Ким Чен-ун ще избере друг начин! "- така пише Доналд Тръмп в петък.

/рус.ез./

Ударят ли США по КНДР?

– этот вопрос беспокоит очень многих в мире. Несмотря на успокаивающие разъяснения госсекретаря Тиллерсона, страх в мире нарастает.

Сравнения с Карибским кризисом давно уже стали общим местом (хотя они совершенно некорректны). А теперь, после того как на этой неделе Трамп перешел на северокорейский язык с угрозами «невиданной ярости и огня», политики вспомнили и про Первую мировую. Так, глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль заявил, что «такая риторика является поводом для беспокойства и опасений, что мы, как и во времена Первой мировой войны, подобно лунатикам ввяжемся в войну. Только в этот раз в войну, которая будет вестись посредством атомного оружия».

Официальная позиция правительства Германии оправдывает Трампа, призывая при этом Россию и Китай «сделать все, что в их силах, чтобы удержать КНДР от дальнейшей эскалации». Звучат в Германии и более откровенные призывы – Китай должен взять на себя глобальную ответственность за решение конфликта между КНДР и США. Газета Tagesspiegel пишет о том, что мир стоит на пороге ядерной войны, но «падение в бездну еще можно предотвратить, ... здесь все зависит в первую очередь от Китая»:

«Пекин в состоянии снизить угрозу войны посредством санкций и дипломатии, либо, пустив все на самотек, допустить окончательную потерю контроля над ситуацией. В первом случае Китаю придется разделить глобальную ответственность, во втором – продолжить преследовать национальные интересы и перевести стрелки в решении неприятных проблем на других... Ким и Трамп самым жестоким образом играют на страхах Китая. Оба хотят перетянуть Пекин на свою сторону».

То есть Пекин призывают к тому, чтобы стать глобальным лидером наряду с США – продемонстрировав это спасением мира от ядерной войны. И эти призывы звучат из Германии, то есть от полувассала-полусоюзника США. По сути, это призыв к формированию «нового миропорядка» – именно так, кстати, и называется статья:

«В 1962 году (во время Карибского кризиса – прим. ВЗГЛЯД) США и СССР удалось договориться... В 2017 году корейский кризис может привести к новому миропорядку, в котором США и КНР должны будут поделить глобальную ответственность. В противном случае прольется море крови».

Тут интересно не предложение Пекину и Вашингтону образовать «большую двойку», с которым, кстати, выступала еще администрация Обамы и которое было отвергнуто Пекином. А в нынешней ситуации это предложение еще более неосуществимо.

Интересней другое – недоверие к США, которое все эти годы накапливалось в Европе, получило очень серьезную подпитку. С одной стороны, Европа недовольна американским давлением на нее с целью сохранения антироссийских санкций. С другой, ей не нравится сомнение Трампа в атлантической солидарности, его неприятие ЕС и желание выбить больше денег из партнеров по НАТО. А уж разговоры о возможных санкциях США против Китая и вовсе приводят ЕС в ступор – Китай для ЕС важнейший торгово-экономический партнер. Ну а корейский кризис приводит к тому, что Европа, чья политическая элита и так не принимала Трампа, начинает реально бояться начала атомной войны.

В итоге страдают США – то есть их позиции в Европе, младшем партнере и опоре их глобального могущества. Если США уже не гарант международной безопасности, а угроза, то это другой мир. Раньше отдельные страны ЕС могли осуждать нападение США на Ирак или еще какие-то их действия, но корейский кризис не на шутку пугает европейцев.

Так что США в любом случае несут очень серьезные репутационные потери. В Европе – потому что там так и не поняли, зачем Вашингтон ставит мир на грань ядерной войны. В остальном мире – в Азии, Африке и Латинской Америке – видят, что только ядерное оружие и жесткий тон в отношениях с США могут сдержать агрессию гегемона.

Но что будет, если США все-таки ударят по КНДР?

Тогда ведь они окажутся в пропагандистском и геополитическом выигрыше? Может же произойти невообразимое?

Представим себе самый «простой» вариант – удар США по нескольким пунктам базирования ядерного оружия и ракет в КНДР. В результате его будет уничтожена лишь часть корейского арсенала. А ответным ударом Пхеньян достанет остров Гуам (как он обещает) или же применит обычное, неядерное оружие (артиллерию) против американских баз в Южной Корее. Ракеты, летящие на Гуам, могут быть перехвачены – но полностью прикрыть базы в Южной Корее от «моря огня» северокорейской армии невозможно. Это означает огромные жертвы – сотни, тысячи американцев. И что – Трамп в ответ начнет бомбить уже все стратегические объекты на территории КНДР? С миллионами жертв и ответными ударами Корейской народной армии по всей территории 50-миллионной Южной Кореи? Помня о том, что Китай обещал КНДР, что если чьи-либо войска пересекут 38-ю параллель, то он придет на помощь Пхеньяну. Это безумие – в буквальном смысле слова, а Трамп и его генералы вовсе не сошли с ума.

Но представим себе, что такая война случилась – причем в самом малокровном варианте. Произошло чудо: ответ КНДР на первый удар был слабым, погибло всего несколько сотен человек, после ответного американского удара по ряду военных баз Пхеньян не стал отвечать и война волшебным образом прекратилась. Что в итоге?

США показали всему миру, что они могут наказать непослушную страну? Нет – ведь ядерная и ракетная программа КНДР не будут уничтожены полностью (чтобы уничтожить ее целиком, нужно разбомбить полстраны), а значит, Пхеньян будет продолжать ее, причем с удвоенной энергией. США просто похоронят своих погибших солдат, типа они спасли мир от «безумного маньяка Кима»? Но нет, не спасли – вот он сидит в Пхеньяне и посылает проклятия в адрес США. Отношения США с КНР будут не просто испорчены – они станут хуже, чем с Россией. КНДР для Китая – это как Азербайджан для России. Как американское нападение на эту соседнюю с нами республику было бы воспринято у нас в стране?

Резко обострится вся ситуация на Дальнем Востоке. Южная Корея попытается избавиться от американских войск – чтобы не ставить жизни миллионов своих граждан в зависимость от капризов США. При этом в регионе начнется гонка вооружений не только между Южной Кореей и Японией, но и между США и КНР.

Так что даже маленькая война с КНДР окажет катастрофическое влияние на международные отношения – и обвалит «акции» США в мире. И, кстати, никак не поможет ни одной из сторон во внутриамериканской борьбе за власть – потому что ни Трамп, ни его враги не смогут использовать ее результаты для победы над противником. Ведь это окажется незаконченная и непобедоносная война. Но чтобы закончить ее, то есть «уничтожить Кима», нужно будет начинать полноценную Третью мировую войну с Китаем.

Понятно, что такой сценарий может рассматриваться только в виде гипотетического – и именно поэтому вероятность удара США по КНДР близка к нулевой. Но не равна нулю. У США нет выигрышных вариантов выхода из корейского кризиса – потеря влияния произойдет в любом случае. Но одно дело – постепенно спустить все на тормозах и пойти на переговоры с Пхеньяном, и совсем другое – устроить войну на грани ядерной, чтобы потом все равно пойти на эти же самые переговоры. Геополитический урон для США во втором случае будет несоизмеримо выше.

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