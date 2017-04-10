/Поглед.инфо/ Тръмп за пореден път ни хвана всички неподготвени. Когато той казва, че ще направи нещо, той го прави. Вече видяхме това в миналото. Той реши да даде на Башар Асад свободно да диша и да си сътрудничи с Русия, но след като Асад не изпълни поетите обещания, Тръмп реагира почти инстинктивно, казвайки: "Аз съм шерифът, трябва да се съобразявате с мен."

Що се отнася до Франция, до ударите външният министър Еро подчертаваше, че ние не трябва да зависим от импулсите на един човек – може да се спори дали е импулс или преценена стъпка – но Франция при всички случаи казваше, че е необходимо преговорите да се върнат в рамките на ООН. Тоест, да се избегне военна ескалация...

Арно де Ла Гранж е заместник-директор по международните въпроси на френския вестник le Figaro и отговаря на въпроси на читателите след атаките на Доналд Тръмп в Сирия. Според него, атаките свидетелстват за желанието на американския президент да се покаже за независим от Русия.

(рус.ез.)

Новое равновесие в отношениях Вашингтона и Москвы

Трамп бьет по Сирии

Арно де Ла Гранж, заместитель директора редакции le Figaro по международным вопросам, отвечает на вопросы читателей после ударов Дональда Трампа в Сирии. По его мнению, они свидетельствуют о стремлении к независимости от России.

— Трамп определенно в очередной раз застал всех врасплох. Первый момент заключается в том, что когда он говорит, что собирается сделать что-то, то делает это. Мы уже могли убедиться в этом в прошлом. Он решил дать свободно вздохнуть Башару Асаду и вести сотрудничество с Россией, но раз Асад не выполнил взятые на себя обещания, он отреагировал практически инстинктивным образом. Мне кажется, что распространявшиеся повсюду страшные кадры отравленных газом детей глубоко тронули его. Он сам говорил об этом. Это может показаться наивным, но, как мне кажется, он на самом деле был глубоко шокирован произошедшим.

Кроме того, тут наверняка сыграла свою роль и внутренняя политика. Ему не удалось отменить сделанного Обамой в области здравоохранения. Но тут он может пойти наперекор Обаме. Причем он поступил совершенно правильно. Он сказал, что нужен ограниченный удар, и сразу же это сделал. Ведь если слишком долго выжидать, это уже не произведет подобного эффекта. С этой точки зрения, мы увидели очень четкий и мощный сигнал. Думаю, что поставленная цель была достигнута.

— Какую позицию должна занять Франция?

— В настоящий момент Франция говорит, что этот удар стал правильным сигналом, потому что Париж издавна осуждает зверства режима Башара Асада. Как бы то ни было, у нее все звучит более сглажено. До ударов министр иностранных дел Эро подчеркнул, что мы не должны зависеть от порывов одного человека — о том, порыв ли это или продуманный шаг, можно поспорить — однако, Франция в любом случае говорит, что нужно возвращаться в рамки ООН и вести переговоры, то есть избежать военной эскалации. В то же время нельзя исключать, что если военные операции продолжатся, если Дамаск устроит новые провокации, Франция может принять участие в расширенных ударах в Сирии, то есть не только против ИГ. Пока еще что-либо определенное сложно сказать. Вечером в Елисейском дворце пройдет заседание Совета по обороне. Таким образом, Франция следит за развитием событий, но хотела бы избежать быстрой эскалации.

— Стоит ли опасаться новой холодной войны?

— Как вы помните, после избрания Трампа все кричали, что он будет потакать России, что Америку ждет новая эпоха изоляционизма. Сейчас он поступает с точностью до наоборот. Что удивительно. Последствия могут быть очень серьезными. Он устанавливает новое соотношение сил. Путин же тоже в первую очередь смотрит на силу. Таким образом, тут назревает определенная борьба за право быть альфа-самцом. Трамп говорит: «Я — шериф, и со мной нужно считаться». С такой точки зрения мы, безусловно, видим значимый этап. Со стороны России наблюдалось понятное раздражение, однако министр иностранных дел Лавров выразил надежду на то, что произошедшее не повлечет за собой долгосрочные отрицательные последствия для отношений двух стран. То есть о разрыве связей речи не идет, однако что-то в отношениях Москвы и Вашингтона определенно изменилось и еще изменится. В них будет меняться равновесие, за чем будет, безусловно, очень интересно наблюдать.

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