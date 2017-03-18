/Поглед.инфо/ В Тихия океан е разположен красив остров с уникална култура, наречен Тайван, който днес е основен доставчик на електроника в света. Правителството на Тайван твърди, че островът е независим, а населението – по-големи китайци, от самите китайци. Но от политическа гледна точка, Тайван си остава спорна територия и масло в огъня на спора отново наливат САЩ!

Администрацията на Тръмп, както стана известно, е одобрила за Тайван доставка на ракетни комплекси и противокорабни ракети за около един милиард долара. Пекин многократно изразява протести срещу намесата на САЩ. Но нима Америка може да бъде спряна с подобни протести? Според Държавния департамент и Пентагона, сделката е одобрена още по времето на Обама и ако може ракетите да се реализират, дори в чужда война, защо да се изпуска шансът? Украйна, Сирия, Афганистан, Ирак, Югославия, провокациите на Корейския полуостров - всичко това изглежда незначително за американците...

(рус.ез.)

Военная карта США – курс на расширениe

В бассейне Тихого океана расположился прекрасный островок с самобытной культурой под названием Тайвань. Территория с богатой историей, открытая в 17 веке европейцами, сегодня – основной поставщик электроники во всём мире. Тем не менее, в политическом плане Тайвань почему-то остаётся спорной территорией, и масла в огонь спора подливает… снова США!



Власти самого Тайваня предпочитают обозначать, что их государство – независимое, а жители – больше китайцы, чем сами китайцы. Этим самым происходит огораживание от Пекина всеми силами, и многие мировые востоковеды с этим согласны. В паспортах граждан Тайваня написано: «гражданство КНР, Тайвань», и только по этому документу жителям разрешено путешествовать по миру.



Тем не менее, где тонко и может порваться, там всегда либо замешана Америка, либо она не преминет воспользоваться ситуацией. Администрация Трампа, как стало известно, одобрила поставку Тайваню ракетных комплексов и противокорабельных ракет примерно на сумму один миллиард долларов.



Администрация Пекина не раз выражала протест США по поводу вмешательства во внутренние дела своей страны. Но разве Америку что-либо подобное когда-нибудь останавливало? По мнению Госдепа и Пентагона, одобривших сделку ещё при Обаме, если можно заработать, пусть на чужой войне, то почему бы не воспользоваться шансом?



Украина, Сирия, Афганистан, Ирак, Югославия, провокации у Корейского полуострова – всего этого американцам мало. Неуступный Китай нужно проучить, по версии США. И повод нашёлся. Как всегда, Россия посередине. Что-ж, если надо будет, отправим миротворцев и на Юго-Восток.