/Поглед.инфо/ В речта на Нова година лидерът на КНДР Ким Чен Ун каза, че Северна Корея е готова да участва в Зимните олимпийски игри, които ще започнат на 9 февруари в южнокорейския Пхенчхан.

В Сеул очакваме изненади от посланието за Нова година на Ким Чен Ун и можем да кажем, че лидерът на КНДР прави на Юга приятен подарък. В речта на Нова година, която беше излъчена по националната телевизия от 9 ч на 01 януари, Ким изрази надежда за успех на Зимните олимпийски игри в Пхенчхан.



След това той каза какво отдавна е искало да чуе южнокорейското ръководство от него, което многократно е призовало севернокорейските спортисти да дойдат на Oлимпийските игри-2018. "Ние сме готови да изпратим наши представители (за Олимпийските игри), както и да направим всички необходими стъпки. За обсъждане на тези въпроси представители на властите на Севера и Юга могат да се срещнат в най-близко бъдеще" - каза Ким Чен ун.



Въз основа на материали от пакистански медии това, което се случва, е малко по-широко от участието на спортисти в олимпийските игри, а именно:

/рус.ез./

Президент Южной Кореи Мун Чжеин в прошлом месяце заявил, что ежегодные совместные военные учения Южной Кореи и США могут быть отложены, чтобы ослабить напряженность на Корейском полуострове перед играми.

Президент Южной Кореи сказал, что сделал это предложение американской стороне, которая рассматривала предложение и развитие событий зависит исключительно от дальнейших действий КНДР.

Совместные военные учения Южной Кореи и США под кодовым названием Key Resolve и Foal Eagle, скорее всего, будут отложены, поскольку КНДР предложила переговоры с Южной Кореей о своем участии в зимних Олимпийских играх.

Если будут проведены межкорейские переговоры для обсуждения участия КНДР в спортивном мероприятии, другие вопросы могут быть связаны с "диалоговой таблицей", такой как воссоединение отдельных семей между двумя Кореями и прекращение враждебных действий вблизи межкорейской границы.

Президент Мун Чжеин, который вступил в должность в мае, сделал четыре предложения в КНДР, включая воссоединение разделенных семей между двумя Кореями, участие КНДР в Зимних Олимпийских играх Пхенчхан, прекращение враждебных действий вблизи военной демаркации линии, разделяющей две Кореи.

Людям в Южной Корее и КНДР запретили обмениваться письмами и посещать друг друга не смотря на то, что война 1950-1953 годов закончилась перемирием. Но, так или иначе полуостров технически находится в состоянии войны.

Между тем правящая демократическая партия Южной Кореи также приветствовала послание лидера КНДР, заявив, что предложение Кима поговорить с Южной Кореей и отправить делегацию КНДР на зимние Олимпийские игры в Южной Корее положительные.

Правящая партия призвала правительство Южной Кореи наладить диалог на уровне министров с КНДР, обсуждая комплексные пути укрепления отношений между двумя Кореями.

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