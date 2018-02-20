/Поглед.инфо/ В "елитарното" общество на тълпата има три равнища на несвобода, ако свободата се разбира не като безпрепятственост на действията при условита на гарантирана безнаказаност, а като съвест на водителството, дадено от Бог...

В условията на "елитарното" общество на тълпата, достигането до равнището на усвояване на определени управленчески знания и умения се блокира от системата както на общото, така и на "елитарното" образование, и достъпът до това равнище е възможен или по собствена инициатива (ако индивидът е рядък самоук), или в резултат на принадлежност към определени кланове или избрани от индивида определени кланове, към които се е приобщил.

За да постигне свобода, може единствено: ако човек действа според съвестта си в руслото на Божието провидение, способен е да усвоява самостоятелно или да произвежда "от нулата" нови за него и за обществото знания и умения - предварително или в темпа на развитие на ситуацията...

(рус.ез.)

О трёх уровнях несвободы в толпо-«элитарном» обществе

В толпо-«элитарном» обществе возникают три уровня несвободы, если свободу понимать не как беспрепятственность действий при условии гарантированной безнаказанности, а как совестью водительство, Богом данное:

1. Освоившие некий минимум общеупотребительных социально значимых знаний и не умеющие самостоятельно осваивать (на основе литературы и иных источников информации) и производить «с нуля» новые для них знания и навыки. Такие люди способны работать только в профессиях, не требующих какой-либо специализированной квалификации или в массовых профессиях, которые можно освоить на основе всеобщего образовательного минимума. Они - наиболее несвободны, поскольку не способны войти в иные сферы деятельности кроме тех, которые так или иначе освоили.

2. Освоившие знания и навыки «престижных» профессий, в которых относительно непродолжительная занятость (каждодневная или эпизодическая) обеспечивает достаточно высокий доход, что позволяет иметь некоторое количество свободного времени и распоряжаться им по своему усмотрению. Они также не должны уметь самостоятельно осваивать и производить «с нуля» новые для них знания и навыки, в особенности вне сферы их профессиональной деятельности. Поэтому их несвобода начинается тогда, когда освоенная ими профессия обесценивается, а они, не умея быстро освоить какую-либо иную достаточно высокодоходную профессию, скатываются в первую группу. На этом уровне предоставляется доступ к знаниям, позволяющим войти в сферу управления общественной в целом значимости, однако - не быть при этом концептуально властным.

3. Умеющие самостоятельно осваивать ранее выработанные и производить «с нуля» новые для них и общества знания и навыки общественной в целом значимости и эксплуатировать их на коммерческой или иной социально-статусной основе. Их несвобода начинается тогда, когда они, не задумываясь о Промысле Божием, исчерпывают попущение на проявления ими отсебятины демонизма и сталкиваются с потоком сдерживающих их активность тех или иных неподвластных им обстоятельств. Выход на этот уровень обусловлен освоением в том числе и управленческих знаний и навыков, включая и те, которые необходимы для обретения и осуществления концептуальной властности.

В условиях толпо-«элитаризма» этот уровень блокируется системой как всеобщего, так и «элитарного» образования, и выход на него возможен либо самочинно (к этому способны редкие самоучки), либо вследствие принадлежности к определённым кланам или избрания кланами индивида для приобщения к себе.

Уровень обретения свободы — один единственный: Человек, действуя по совести в русле Божиего Промысла, способен осваивать самостоятельно и производить «с нуля» новые для него и общества знания и навыки заблаговременно или же в темпе развития ситуации. Если это могут делать все взрослые, то это общество не может быть толпо-«элитарным», и тем более невозможна его фашизация, поскольку в таком обществе невозможно возникновение и воспроизводство монополии тех или иных социальных групп на какие-либо знания и навыки на фоне целенаправленно культивируемой познавательно-творческой импотенции остального общества.

Если же говорить о распределении членов толпо-«элитарного» общества по названным выше уровням несвободы, обусловленным полученным людьми образованием, то система образования толпо-«элитарных» обществ осознанно либо бессознательно целенаправленно выстраивается так, чтобы:

1. основная масса населения («быдло» с точки зрения «элиты») удерживалась на первом уровне несвободы и не могла конкурировать с представителями «элиты» в «престижных» профессиях и в сфере управления;

2. представители «элиты» и претенденты в «элиту» (прикормленное «быдло» с точки зрения знахарей, держащих концепцию организации жизни этого общества) допускаются до образования, позволяющего подняться на второй уровень несвободы и войти в сферу управления, но без обретения концептуальной властности;

3. представители знахарских кланов, а также те посторонние, кого знахари избирают, чтобы пополнить ряды своей мафиозно организованной корпорации, допускаются до образования, позволяющего подняться на третий уровень несвободы, осваивать любые профессии в том числе и «престижные», входить в сферу управления и быть в той или иной мере концептуально властным.

Но общество - не застывшее в неизменном виде явление: оно некоторым образом непрестанно изменяется. Естественно-историческому развитию обществ свойственна тенденция к тому, что монополия на знания в них становится всё более слабой, а система всеобщего образования развивается в направлении, позволяющем всем подняться над тремя уровнями несвободы и выйти на единственный уровень свободы.

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