/Поглед.инфо/ Проблемът с Афганистан е подложен на тектонична промяна - САЩ започнаха преговори с терористичното движение на талибаните. И това е резултат от пълния провал на американската стратегия, който Вашингтон не иска да признае.

Но проблемът е, че през всичките тези години американците не разбраха основните проблеми на Афганистан, следствие на което рискуват да направят още по-ужасни грешки.

Контакти с талибаните е имало и преди, но де факто, те не са имали крайна цел, преговори са се водели заради преговорите, които всяка от страните използваше, за да се укрепва позициите си.

Но сега нещата са поставени другояче: процесът има за цел - интегриране на движението на талибаните и социално близките към това движение елементи в афганистанското правителство.

(рус.ез.)

Почему американцы ведут переговоры с террористами

Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок.

Контакты с талибами были и раньше, но де-факто не имели конечной цели, оставаясь переговорами ради переговоров, которые каждая из сторон использует для усиления своих позиций. Теперь другое дело, у процесса есть цель – интеграция движения и социально близких ему элементов в афганское правительство.

Главное событие десятилетий

История афганской войны еще не закончилась и заканчиваться не собирается. Меняются этапы, на смену одним стратегиям приходят другие, но война по-прежнему идет и по-прежнему находится в центре внимания разведок, контрразведок, министерств обороны и лучших научно-аналитических центров мира. Но, привыкая к стабильно нестабильной обстановке в Афганистане, мы часто не обращаем внимания на изменение стратегической ситуации вокруг него и в регионе в целом.

Переговоры с талибами – центральное событие последних десятилетий. Они способны радикально изменить ситуацию в стране и принести сенсацию в любой момент, благо проходят ежедневно.

Ведущая скрипка процесса, вне всяких сомнений, находится в руках США, которые являются его организатором и спонсором. Вдохновитель – президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай, восточный пуштун из племенной конфедерации Гильзаи, чьи представители широко представлены в «Талибане» и на высоком, и на рядовом уровне.

Формально старт переговорам был дан еще в феврале. Тогда Ашраф Гани заявил следующее: «Мы должны начать мирный процесс и прийти к прекращению огня с талибами, мы предлагаем мирные переговоры без каких-либо условий». Более того, глава государства пообещал признать «Талибан» политической группой, открыть его официальное представительство в Кабуле, выдать паспорта и визы членам движения и их семьям, а также «начать работу над списком освобождения заключенных талибов».

Все эти милости обещаны талибам несмотря на то, что в 2003 году Совбез ООН признал «Талибан» террористической организацией. Такое же решение примерно в то же время принял и Верховный суд России, так что на территории РФ запрещена любая деятельность «Талибана». Тем не менее устами спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова Москва неоднократно заявляла о необходимости переговоров с талибами. Но США полностью «выключили» Россию из этого процесса, что ей, разумеется, не нравится. Тут нужно понимать, что торг с террористами (а на афганском уровне – и их вероятная легализация) стал вынужденной мерой. Ситуация в регионе выглядит просто пугающе, а если исходить из того, что талибы от переговоров отказались, то и пугающе бесперспективно.

Снег тает не к добру

Положение дел в Афганистане можно охарактеризовать как хронически тяжелое. Политическая система в глубоком кризисе. Военная ситуация нестабильна и складывается не в пользу коалиции во главе с США. Радикалы контролируют порядка 40–45% территории страны. Снег стаял, и талибы традиционно объявили о своем «весеннем наступлении» – горные проходы свободны и путь на равнины, где располагаются крупные города, открыт. Но пока что «Талибан» не делал резких движений. И это говорит о многом.

Талибы выступают против переговоров только на словах. В реальности движение всегда хотело, чтобы с ним начали торг о разделе власти в Кабуле. Именно в этом заключается реальная цель талибов, хоть ни один мулла или эмир этого никогда не признают.

Разумеется, «Талибан» не един, в нем есть разные «фракции». Есть восточные талибы (Нангархар), есть южные (Кандагар). Особняком стоят талибы Гильменда. Все сложно и по-восточному запутано. Но в целом «Талибан» не против переговоров. Этот процесс усиливает движение и дает козыри радикалам, укрепляя их авторитет в глазах спонсоров и сторонников. И да, талибы действительно ведут переговоры как с Кабулом, так и с США. Не признают этого, но ведут. А для того чтобы понять, с чего все началось, нужно вернуться в август 2017 года.

Плохая стратегия для «кладбища империй»

Прошлым летом президент Дональд Трамп представил новую стратегию США по Афганистану. Все окружение главы Белого дома сошлось в одном: афганская кампания провалена, Штаты терпят поражение, нужно что-то делать и как-то выходить из тупика.

В этом не было ничего нового. О фиаско американцев в Афганистане не говорил только ленивый, а статистические данные ООН ясно показывали на отсутствие прогресса и увеличение «уровня насилия». Точку в анализе афганской кампании поставил глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявив о ее полном провале. С похожим заявлением выступил командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон, назвав ситуацию «тупиковой».

Если вкратце, новая стратегия заключается в следующем: «Больше военных, больше полномочий, больше регионального сотрудничества, больше давления на Пакистан и больше Индии». В то же время отмечается, что США больше никогда (никогда не говори «никогда») не будут заниматься в Афганистане государственным строительством. А центральное и самое важное в этом документе – фиксация предельно серьезного отношения США к афганской проблеме.

Это что касается положительных аспектов стратегии. В ней также содержатся очевидно ошибочные императивы, которые не способны исправить ситуацию. Напротив, некоторые из них только ухудшат положение дел и усилят бескомпромиссное геополитическое противостояние в стране, которая недаром названа «кладбищем империй».

Например, намерение США активнее привлекать к афганским делам Индию в соседнем Пакистане воспринять спокойно не способны (на этот факт, между прочим, обратили внимание официальные лица в Москве). Как следствие, произойдет активизация Исламабада – старого и доброго партнера талибов. Далее по плану – усиление движения «Талибан».

Это очевидный прокол стратегии американцев. Вопрос заключается в том, присутствует он в ней по дурости (как чаще всего и бывает) Есть и другой прокол, и он выглядит поистине дико в глазах людей, которые погружены в афганские дела и понимают, что происходит в районе Гиндукуша.

Аналитики в Вашингтоне, Лэнгли, Пентагоне, Госдепартаменте не смогли «прочесть» главную афганскую проблему – межэтническую вражду. Раньше можно было говорить о только межэтнических противоречиях, но не теперь: то, что происходит в Афганистане между его главными этносами, – это вражда, которая периодически перетекает в диверсионно-террористическую войну. В основном между пуштунами с одной стороны и таджиками, узбеками и хазарейцами – с другой. А есть еще туркмены, памирцы, брагуи, белуджи, нуристанцы, пашаи, чараймаки – в государстве, где исторически правили пуштуны, их роль тоже постепенно усиливается.

Итак, США находятся на афганской территории более 17 лет. Они были глубоко вовлечены в процессы, которые протекали там в 1980-х годах и стали проклятьем для Советов. На Афганистан тратятся миллиарды, и афганская элита уже не знает, куда эти деньги деть – дети местных богачей не уступают западным «аналогам». Но, несмотря на всё вышесказанное, американцы умудрились не учесть главного – в их стратегии нет ни слова о межэтнических противоречиях. Это, как говорят на просторах интернета, дно. Эксперты США увидели причины дестабилизации только «в политике «Талибана»» и «действиях Ирана, России и Пакистана». При том, что активизация талибов – это не самоцель, это следствие. А «действия Ирана, России и Пакистана» – скорее миф, нежели реальность. Теперь к «Талибам» фактически пошли на поклон. Сделать то же самое в отношении России и привлечь ее к процессу, видимо, не позволяет гордость: провал в Афганистане пусть и осознан, но до сих пор не отрефлексирован.

Что будет дальше

Конечно, делать прогнозы по Афганистану – неблагодарная и в общем-то бессмысленная затея. Однако в качестве наиболее вероятных можно выделить два сценария с перспективой развития в несколько лет.

Во-первых, ситуация может пойти по заданному США и президентом Гани сценарию. То есть движение «Талибан» или его наиболее «продвинутые» элементы начнут постепенно интегрироваться в легальную политическую жизнь страны. Часть талибов с этим не смирится и продолжит террористическую и повстанческую войну, но это будет уже несколько другая история.

Кстати, таджикские, узбекские и хазарейские этнополитические силы этот сценарий тоже не примут и будут торпедировать процесс переговоров, пытаясь сорвать «переселение» талибов из Кандагара в Кабул.

Второй сценарий более консервативен: процесс переговоров и интеграции сорвется, ситуация обострится, «Талибан» продолжит свою войну, а Кабул будет отстреливаться. США завязнут в афганском болоте еще больше, продолжая попытки примирить непримиримые страты сложного афганского общества.

При этом не до конца ясна позиция как региональных, так и великих держав, имеющих в Афганистане свои интересы. Чего хочет Россия, чего – Китай? Что нужно Ирану, Пакистану, Турции, Саудовской Аравии, Катару и странам Центральной Азии? На эти вопросы пока не дано конкретных ответов, но их можно успеть сформулировать, пока США через Кабул ведут переговоры с движением, которое еще недавно называли своим главным врагом.

Автор – политолог, эксперт по политике США в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Превод: Поглед.инфо

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