/Поглед.инфо/ Новината за оттеглянето на САЩ от ядрената сделка с Иран сериозно притеснява Европа - избухна бунт, при който редица ключови представители на истеблишмънта на Европейския съюз публично се противопоставиха на този акт на САЩ.

В тази ситуация най-силната критика на американския президент Доналд Тръмп, колкото и парадоксално да звучи, се обяснява със съвпадението на националните и глобалистки протести в Европа.

Протестите са главно срещу ролята на "икономически жандарм", която САЩ се опитва да налага. Напрежението е нараснало до такава степен, че европейските държави са готови да оспорят санкциите срещу Иран в рамките на СТО - в случаите, когато това засяга интересите на компаниите от ЕС.

Министърът на икономиката и финансите на Франция Брюно Ле Мер на прав текст каза, че е недопустимо Америка да се превръща в "икономически жандарм на планетата".

Компаниите, които могат да пострадат от нови санкции, ще понесат огромни загуби. Сред тях са петролния гигант Total (който започна проучване в иранския шелф), фармацевтичната компания Sanofi, производителите на автомобили Renault и Peugeot и авиационният гигант Airbus (който може да загуби договори за 18 милиарда) и Siemens, който преговаря за продажбата на локомотиви на Иран).

(рус.ез.)

БУНТ В ЕС: ПОЧЕМУ ЕВРОПЕЙЦЫ СТАЛИ ОТКРЫТО ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ США

Новость о выходе США из ядерной сделки по Ирану всерьез взволновала Европу – наметился бунт, в ходе которого ряд основных представителей истеблишмента Евросоюза публично высказались против инициативы.

В данной ситуации сильнейшая критика президента США Дональда Трампа объясняется, как ни парадоксально, совпадением национального и глобалистского протеста в Европе.

Против «экономического жандарма»

Ситуация накалилась до такой степени, что европейские государства высказали желание оспорить санкции против Ирана в ВТО – в случае, если это ударит по интересам компаний Евросоюза.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, в свою очередь, заявил, что Америке непозволительно превращаться в «экономического жандарма планеты».

Европа не в первый раз выступает против новых американских карательных инициатив, ссылаясь на экономические причины. Так было и в случае антироссийских санкций (разорившиеся фермеры и большое количество самоубийств), и «алюминиевой» инициативы Трампа. На данный момент у США есть рычаги давления, и они до сих пор активно им пользовались - в какой-то момент даже Меркель, находясь под давлением бизнеса, была вынуждена пойти против решений Вашингтона.

На этот раз кампании, которые могут пострадать от новых санкций, потерпят огромные убытки. Среди них нефтегазовый гигант Total (начавший разведку газа на иранском шельфе), фармкомпания Sanofi, производители автомобилей Renault и Peugeot, а также Airbus (который может потерять 18-миллиардный контракт) и Siemens (собиравшаяся продавать в Иран локомотивы)

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что отзывает разрешение на поставку Тегерану авиалайнеров Boeing, что очень взволновало европейцев.

Таким образом, Иран для Европы – потенциальная альтернатива, позволяющая восполнять нехватку энергоресурсов. С точки зрения США выгодно вводить санкции и продавать европейцам собственный сжиженный газ, но с национальной точки зрения европейцам ситуация невыгодна.

Экономические противоречия после прецедента с введением пошлин на на импорт стали и алюминия будут только копиться со временем.

Кроме того, это вопрос безопасности. Европа обеспокоена перспективами крупной войны с Ираном и погружением ближневосточного региона в очередной хаос. Война автоматически повлечет очередной наплыв беженцев.

Ле Мэр заявил, что это ударит по региональной стабильности и международной безопасности.

В данном случае, как ни парадоксально, глобалисты выступают как и защитники национальных интересов европейских государств – но, разумеется, по другим причинам. Против Трампа выступила тяжелая артиллерия демократии в лице Хиллари Клинтон, Барака Обамы, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, поскольку тот раскалывает и без того разобщенное евроатлантическое сообщество. Меркель заявила, что Европа обязана «взять собственную судьбу в свои руки», а Макрон высказал ужас тем, что страны ЕС «больше не суверенные».

Но точнее всего страх глобалистов выразила французская газета Le Monde: «Подобно осколочной бомбе решение Трампа бьет по его европейским союзникам и вслед за ними — по либеральному международному правопорядку, главнейшими защитниками которого они являются».

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