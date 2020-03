/Поглед.инфо/ Като задоволяват вътрешното търсене на устройства за механична вентилация, което нарасна значително поради епидемията от коронавирус, китайските компании бяха „претоварени“ с експортни поръчки, съобщава Bloomberg. Предприятията работят денонощно, за да успеят да произведат колкото се може повече апарати за страни като Италия и САЩ, които по време на кризата са изправени пред сериозен недостиг на механична вентилация.

От 20 януари китайската компания Beijing Aeonmed Co., намираща се на 40 минути път с кола от Пекин, работи денонощно, произвеждайки механична вентилационна апаратура (ИВЛ), пише Bloomberg.

След като се справи с вътрешните поръчки, компанията премина към производството на продукти за износ в чужди страни, изправени пред липса на оборудване по време на кризата на COVID-19. Работниците на фабриката работят в три смени, а машините не спират да работят дори за минута.

Според директора на предприятието Лий Кай, сега „няма буквално държава в света, която не би искала да купи поне един апарат за изкуствена вентилация от Китай“. Пекин Aeonmed има десетки хиляди поръчки на линия днес и въпросът е колко бързо компанията може да ги изпълни.

Както Bloomberg подчертава, в условия, при които общият брой на смъртните случаи от коронавирус е бил 15 хиляди души, от Милано до Ню Йорк, всички лекари не разполагат с устройства, които помагат на заразените пациенти да дишат. В някои особено тежки случаи наличието на такова оборудване играе решаваща роля за спасяването на живота. Според губернатора на Ню Йорк Андрю Куомо в момента държавата разполага с около 5-6 хиляди единици, но може да са необходими 30 хиляди, така че местните власти купуват оборудване от Китай.

Според Дружеството на реаниматолозите (Society of Critical Care Medicine), поради коронавирус в САЩ общо 960 хиляди пациенти може да се нуждаят от белодробни вентилационни устройства, но в страната има само около 200 хиляди, поради липсата на необходимото оборудване за лекари в Италия, т.е. където беше регистрирана най-високата смъртност от болестта, беше необходимо да се установи реда и да се избере на кого първо да се помогне.

Междувременно, докато обръщат внимание на ресурсите, Китай и Съединените щати се опитват да отклонят вниманието на световната общност от собствените си грешки в сдържането на пандемията. И така, Пекин упорито се стреми да си върне водещата позиция на международната арена, след като в началото опитите му да скрие огнището на болестта доведоха до факта, че тя се разпространи извън страната. А сега Китай иска да действа като „ спасител на Европа “, доставяйки маски и други необходими неща за новите центрове на пандемията.

За компанията Beijing Aeonmed подобно търсене е добра възможност за развитие на бизнеса и това в никакъв случай не е единствената китайска компания, занимаваща се с ускорено производство на вентилация. Чуждестранните правителства изпращат специални полети и дори военни самолети за ценни товари в Небесната империя.

Според Ву Чуанпу, ръководител на отдела за доставки на платформата Vedeng.com, която свързва доставчиците на медицинско оборудване с клиентите, всички предприятия в КНР, които правят механична вентилация, вече са заредени до максималния им капацитет и обслужват изключително поръчки за износ.

Други страни обаче разчитат не само на китайски партньори. Така в САЩ президентът Доналд Тръмп „ даде зелена светлина “ на автомобилни производители като Ford Motor Co., General Motors Co. и Tesla Inc., за производство на апарати за изкуствена вентилация. Само, както отбелязва U, за разлика от производството например на медицински маски или термометри, е невъзможно да се премине към механична вентилация също толкова бързо - отнема много време и ресурси, както и специално обучение на работниците.

Според Bloomberg, нуждата от механична вентилация ИВЛ по време на пандемия е драстично различна от търсенето на такива устройства през нормалното време, когато лекарите прибягват до тях в критични ситуации. Сега се изчислява, че такова оборудване ще бъде необходимо за всеки пациент с COVID-19 в интензивно лечение.

Например, според изявлението на Министерството на индустрията и информатизацията на КНР, 14 хиляди неинвазивни устройства за изкуствена вентилация и 2,9 хиляди устройства за инвазивна вентилация са доставени само в провинция Хубей, докато през 2018 г. само в Китай са закупени 14,7 хиляди.

