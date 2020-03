/Поглед.инфо/ Звездата от филма "Терминатор" Арнолд Шварценегер публикува в своя Twitter видео със съвета да прекарваме повече време у дома, за да се спасим от коронавируса, пише The Guardian. За по-голяма убеденост бившият губернатор на Калифорния се появи в кадъра с два домашни мини-коня, които послушно ядоха моркови от ръцете му.

В неделя Арнолд Шварценегер, бивш губернатор на Калифорния, публикува видео на страницата си в Twitter, призовавайки да се съобразим със съветите на настоящия държавен глава Гавин Нюзъм и да не посещаваме барове, ресторанти и винарни по време на епидемията от коронавирус, съобщава The Guardian. Кратък запис веднага взриви интернет, защото заедно със звездата от филма "Терминатор" той улавя своите домашни мини-коне - Лулу и Уиски.

Както вестникът отбелязва, в коментар към неговия пост бившият губернатор на Калифорния призовава жителите да прекарват колкото се може повече време вкъщи и „да слушат експерти, игнорирайте идиотите “. „ Виждате ли, най-важното нещо е да останете у дома “, казва Шварценегер във видеото, като храни с моркови своите домашни любимци, „ защото това е полицейски час “. Той подчертава, че в момента никой не може да излиза, особено хора над 65 години. „ Следователно, ние се храним вкъщи “, обясни актьорът. „ Лулу обича моркови, Уиски обича моркови, просто закусиха веганска храна .“

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together.

Администрацията на Тръмп се опитва да предприеме ефективни мерки за борба с коронавируса, посочва британският вестник. Междувременно в неделя президентът призова американците да се " отпуснат " и да си направят "вкусна вечеря ", въпреки че главният вирусолог каза по държавната телевизия, че най-лошото тепърва предстои и милиони хора могат да умрат. В тази връзка някои щати и градове в цялата страна налагат все по-строги ограничения върху бизнеса, транспорта или социалната инфраструктура. По този начин, въпреки че губернаторът на Калифорния не заповяда, той категорично посъветва хората над 65 години или тези, които имат хронични заболявания, да останат у дома. Той също така заяви, че ресторантите, баровете и нощните клубове трябва да бъдат затворени.

72-годишният Шварценегер, бивш шампион по културизъм, който самият беше начело на „Голдън Стейт“ от 2003 до 2011 г., взе сериозно думите на губернатора. „ Няма повече ресторанти, добре? Той казва във видеото, потупвайки четириногите си приятели. - Забравете за всичко това. Национални срещи, ресторанти и всичко останало, фитнес зала - покрай боксофиса. Оставаме си у дома. Да, Уиски? Както отбелязва The Guardian, известният актьор целунал коня си и я предупредил по характерния за родителите й начин: „ Не хапете, добре? Ще трябва да бъдете приятели (с всички. - InoTV ) , защото ние сме тук в много малка стая . “



