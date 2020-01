/Поглед.инфо/ Докладът на специалния прокурор Мюлер и неговите показания пред Конгреса на САЩ, които сложиха край на теорията за "конспирацията" на Тръмп с Русия, станаха най-голямата история през 2019 г., смята водещият на The Hill Саагар Енджети. В продължение на три години елитът и на Демократическата партия и системните медии обещаваха да разобличат Тръмп като агент на Кремъл, но американската общественост не дочака доказателства.

КРИСТЪЛ БОЛ, водеща на The Hill: Коя според вас е най-голямата история на 2019 г.?

СААГАР ЕНДЖЕТИ, водещ на The Hill: Без съмнение, провалът на «рашагейт» - и ще поговорим за това по-подробно в друга рубрика. В продължение на три години ни обещаваха видео със „златен дъжд“, три години говориха за досието на Стил, за Сторми Даниелс, Майкъл Коен, Майкъл Авенати. Отново и отново: „Хванахме го! Хванахме го!“ Но колко пъти може безсрамно да се лъжат хората?

И просто за да видим как всичко това се разпада в доклада на Мюлер ... Никога няма да забравя как го прочетох. За да видите основните заключения и изводи, а след това да видите самия Робърт Мюлер, който дойде в Конгреса, празна обвивка на нашите очаквания и по същество той потвърди, че много статии и изтичане на информация в The New York Times и The Washington Post са дошли от екипа му на убийци (на политическата кариера на Тръмп -ИноТВ).

Мат Тайби сравни това с журналистическия провал от времето на войната в Ирак и аз съм напълно съгласен с него. Тази история е един от най-големите провали на системните медии в тази страна, които ще помним десетилетия. И мисля, че това е най-голямата история на 2019 година.

КРИСТЪЛ БОЛ: Мисля, че е добре казано. И особено в момента, в който Мюлер, съвсем като на кино, се появява, за да даде показания ... А пресата му създаде такъв геройски образ ...

СААГАР ЕНДЖЕТИ: Титанически!

КРИСТЪЛ БОЛ: Елитът на Демократическата партия и нейните съюзници ...

СААГАР ЕНДЖЕТИ: Имаше дори графични романи!

КРИСТЪЛ БОЛ: Той беше бял рицар. „Времето на Мюлер дойде!“ Той беше спасител ... И тогава той идва - и се оказва, че той толкова малко отговаря на това ... И какво очакваха? Той е бивш републиканец! Той не е човекът, който ... Той е добър човек, той служеше на страната си, аз не се опитвам да го очерня. Но какъв образ му създадоха - и това, което всъщност видяхме ... В този момент, мисля, наистина стихна до всички как са били мамени.

Слушайте, не мисля, че поведението на президента с Русия беше, според думите му, "идеално" ...

СААГАР ЕНДЖЕТИ: Да!

КРИСТЪЛ БОЛ: Очевидно не са нямали нищо против да получат компромат за Хилари Клинтън, те се занимаваха с WikiLeaks. Когато започна разследването, поведението му също не беше идеално. Определено имаше някаква възпрепятстване ... не ми харесва този термин, защото той има правен потенциал ... Но начинът, по който медиите го представиха: казваха, че ще получите видео със "златния дъжд".

СААГАР ЕНДЖЕТИ: Да.

КРИСТЪЛ БОЛ: ... и телефонните разговори на Путин с Тръмп ...

СААГАР ЕНДЖЕТИ: Възпрепятстване на правосъдието.

КРИСТЪЛ БОЛ: ... и че той е агент на Русия, получава заплата от Кремъл от хиляда деветстотин осемдесет и някоя година ... Има огромна пропаст между всичко това и реалността. Огромен провал!

Превод: М.Желязкова

