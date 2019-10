/Поглед.инфо/ Генералът в оставка от американската армия Бари Маккафри сравни действията на президента на САЩ Доналд Тръмп с политиката на диктатора Бенито Мусолини, пише The Independent. Така Макафри нарече повратната точка на отмяна на абонамента на Белия дом за вестниците The New York Times и The Washington Post.

Генералът от американската армия в оставка Бари Маккафри сравни президента на САЩ Доналд Тръмп с нацисткия диктатор Бенито Мусолини, съобщава The Independent.

По-специално Тръмп спечели неодобрението на Маккафри, като реши да спре напълно абонамента на Белия дом за вестниците The New York Times и The Washington Post. Генералът нарече тази стъпка на президента "повратна точка" в историята на САЩ.

„Няма място за хумористично отразяване в медиите. Това е много сериозно. Той е като Мусолини.“, цитира изданието думите на Макафри.

Прессекретарят на Белия дом Стефани Гришам обясни решението на Тръмп единствено като мярка за „значителни икономии на данъкоплатците“. Тя добави, че отказът от абонамента за вестници ще спести на САЩ стотици хиляди долари.

При това Тръмп многократно критикува изданията за неласкави коментари, адресирани до него. Във вторник The New York Times и The Washington Post в печатан вид вече престанаха да стигат до Белия дом, въпреки че вестниците все още са на разположение на държавните служители безплатно.

Както отбелязва The Independent, абонаментите за други издания, предимно американски и британски, не са отменени.

Превод: М.Желязкова

