/Поглед.инфо/ Контейнеровозът Ever Given успешно беше освободен, след като се заби между бреговете на Суецкия канал, но гигантският кораб все още не може да си тръгне, съобщава The Business Insider. Местните власти отказват да го пуснат, докато собствениците на контейнеровоза не платят до $ 1 милиард обезщетение.

„Корабът ще остане тук до приключване на разследването и изплащане на обезщетение“, каза Осама Раби, ръководител на администрацията на Суецкия канал. „Очакваме с нетърпение да постигнем споразумение скоро“, добави той, отбелязвайки, че „в момента, в който се съгласят да платят обезщетение, корабът ще има право да се придвижва“.

Според Раби египетските власти ще поискат 1 милиард долара, за да покрият разходите за освобождаване на кораба. Сумата ще покрие разходите за наемане на оборудване, използвано за почистване на коловоза и за повредата на самия канал в резултат на драгирането, както и ще компенсира труда на около 800 души, които са работили за освобождаването на 200 000-тонния кораб, каза Раби.

Тази сума ще компенсира и разходите по затварянето на канала, което в крайна сметка доведе до "епично задръстване от над 400 кораба" от двете страни на канала. В същото време Раби не уточни как точно властите успяха да изчислят точно тази сума.

Според базираната в Лондон финансова компания Refinitiv, Египет е загубил около 95 милиона долара транзитни мита поради блокадата на канала.

Също така все още не е ясно кой трябва да плати обезщетението, поискано от Египет. Японската компания Shoei Kisen Kaisha Ltd., която притежава плавателния съд Ever Given, заяви, че не е получавала официални запитвания от египетските власти.

Ръководителят на Evergreen Marine Corp., която е зафрахтовала Ever Given, заяви, че компанията е "освободена от отговорност за забавените товари", тъй като "ще бъде покрита от застраховката".

Ever Given излезе от курса си при изненадващ ураган и се заби в пясъчните брегове на Суецкия канал на 23 март, силно затруднявайки световната търговия. Шест дни по-късно корабът-контейнер беше преместен от мястото си, припомня вестникът.

Оттогава Египет провежда официално разследване за това как корабът е заседнал, блокирайки Суецкия канал. Контейнерният кораб, товарите върху него и 25 души от индийския екипаж моряци ще останат на котва в Голямото горчиво езеро в Египет до края на разследването. По-рано този месец властите заявиха, че екипажът на кораба е в безопасност и ще продължи да получава заплата.

Според Раби той би предпочел да уреди въпроса за обезщетението извънсъдебно, въпреки че не изключи възможността да заведе дело, отбелязва The Business Insider.

