/Поглед.инфо/ Нападките на Доналд Тръмп срещу пресата са „ужасни“ и могат да изложат на риск журналистите, каза главният редактор на The ​​New York Times Дийн Баке пред The Guardian. В същото време Бейк отказва да нарича ръководителя на Белия дом „расист“ или „сексист“ и настоява медиите да не прикачат етикети.

В интервюто за британските си колеги Бейк припомни критичните нападки на Тръмп срещу редица журналисти, включително служителката на New York Times Маги Хаберман, и нарече изявлението на президента „възмутително“.

„Струва ми се, че личните му нападки срещу журналисти, включително Маги, са ужасни, някак не са президентски. Според мен с подобни лични нападки, обиждайки журналистите, той излага живота им на риск.“, цитира The Guardian думите на Баке. Той смята, че наричайки членовете на различни медии „врагове на народа“, обявяващи се против Америка, американският президент прави „възмутително нападение“ срещу пресата.

Както обяснява британското издание, в коментарите си Баке говори за многобройните инциденти с нападките на Доналд Тръмп срещу журналисти като цяло и в частност на The New York Times. Същият въпрос засяга и издателя на същия американски вестник Ей Джи Сулцбергер, който миналата година на лична среща заяви на президента, че неговите изявления „увеличават нивото на заплаха за журналистите и водят до насилие“.

В същото време самият Баке, първият тъмнокож главен редактор на The New York Times, многократно се натъква на критики от левичарите, че е твърде мек към Доналд Тръмп. Според The Guardian, Баке коренно отказва да нарече американския лидер "расист" или "сексист". Редакторът подчертава: „Мисля, че Доналд Тръмп казва неща, които са расово противоречиви. И това е определена разлика. Не съм толкова запознат какво се случва в главата му, така че съм сигурен, че той не казва всичко това, за да запази главния си електорат."

Баке смята, че не трябва да етикетирате никого - хората, включително Тръмп, просто трябва да им бъде позволено да говорят, а по-късно читателите ще направят своите собствени заключения.

По време на краткото си пътуване до Европа, Баке говори пред лондонското бюро на The New York Times и отбеляза, че вижда някои «тръмповски“ черти в настоящия британски премиер Борис Джонсън, а самият феномен на Доналд Тръмп е много подобен на феномена Брекзит. Главният редактор на американския вестник, който встъпи в длъжност през 2014 г. и помогна на изданието да се измъкне от кризата, призна, че през 2016 г. е направил грешка и не е успял да улови възмущението сред американците, което доведе до победата на Доналд Тръмп на президентските избори. Според Баке, задачата на екипа му е да осветява света „с най-голямо любопитство“, включително по отношение на хората, гласували за действащия президент, независимо как аудиторията на вестника иска да ги игнорира.

Превод: М.Желязкова

