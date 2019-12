/Поглед.инфо/ В дискусия за танците на британското дивашко племе, един от участниците спомена, че в САЩ по време на Голямата депресия “много хора са умрели от глад.” Имам завършен текст по тази тема, който е жалко да се погребе в секцията за коментари.

“Самият аз бях демобилизиран от армията през ноември 90 г. от Германия. Недостигът на храна и купоните бяха умело направени. САЩианците действаха като по време на Великата депресия, хвърляха храна в морето. Много хора умряха от глад”, коментира СергО.

Колко американци са умрели от глад по време на Голямата депресия през 1929-1933 г.?

... Не мога да се въздържа от друго сравнение, въпреки че няма пряко отношение към нашата тема, въпреки това разкрива политически и пропагандни манипулации. Всички знаем факта на гладуването в СССР през 1932-1933 г., след това, според различни оценки, загиват от 2 до 9 милиона души - при това най-висока оценка се дава от врагове и русофобите, а най-малко от независимите чуждестранни и вътрешни историци. В този контекст се обръща специално внимание на жертвите в Украинския ССР, които някои фалшификатори се оценяват на 12 милиона (предвид възможния брой на неродените).i

Бившият президент и агент на ЦРУ Юшченко казва, че „около 10 милиона са загинали при Големия глад“ii, той също прие закон, който призна Голодомора като „геноцид на украинския народ“. Днес в Украйна се работи за въвеждането на закон, който да позволи на всеки, който не е съгласен с версията на създадения от човека „глад-геноцид“, да бъде вкаран в затвора. Тук украинският режим не излезе с нищо ново. По този начин оспорването на официалното тълкуване на „Холокоста“ е забранено в много страни от ЕС и в Израелiii. Нещо повече, дори наистина стари хора са хвърлени в затвора за разкриване на басни, някои предпочитат да бягат, включително да се преместят в Русия, както направи известният швейцарски историк Юрген Граф. Те също искат да разразят такива Холокостни репресии и в Русия, но засега не им се получаваiv.

Всъщност невъзможно е да се преброят мъртвите от глад в Украинска ССР. Въпреки факта, че в украинската научна общност е обичайно да се фокусираме върху оценки на признати "авторитети" като Стивън Уиткрофт и Станислав Кулчицки, което е 3-3,5 милиона, моят личен анализ на наличните данни показва, че до милион са умрели директно от глад в Украинска ССРv.

Политическият мит за „глада-геноцид“ не е измислен от Юшченко, а това е работата на администрацията на президента на САЩ Рейгън, чиято комисия „изучава“ тези тъжни събития в продължение на три години и през април 1988 г. представя доклад в Конгреса, който освен всичко друго съдържа следните заключения. Цитирам: Йосиф Сталин и неговото обкръжение извършиха геноцид срещу украинци през 1932-1933 г., няма съмнение, че голям брой жители на Украинската ССР и Северен Кавказ са загинали в резултат на човешко гладуване, милиони са жертвите на глада в Украйнаvi. И въпреки че този напълно лъжлив доклад няма никакви правни последици и „научният“ ръководител на комисията по същество е преследван като фалшификатор и впоследствие бяга в Украйна, той имаше огромен пропаганден ефект.

И в същото време всички мълчат за американския „Голодомор“, настъпил същите години по време на Великата депресия в САЩ през 1929-1933 г. През 2008 г. руският историк Борис Борисов публикува изследването си за ефектите от икономическата криза в “Уикипедия” и стигна до заключението, че в САЩ от глад са умрели от 5 до 7 милиона американци. Методологията на Борисов не се различават от методологията, използвана за изчисляване на жертвите от "Голодомора" и "Холокоста", тя се състои в анализ на статистически данни за населението преди и след събитието. Работата на Борисов обаче е цензурирана, редакторът на “Уикипедия” бърза да я премахва. Друг руски историк съобщава, че режимът на Рузвелт е унищожавалл храна, „изпепелил е около 10 милиона хектара земя с култури и е заклал повече от 6,5 милиона прасета“, изгарял е и е потапял зърно в океана. Също така е създаден Американският ГУЛАГ - система от „обществени работи“, през която преминават 8,5 милиона американци без поминък (затворниците не се броят)vii.

Изследванията на Борисов развълнуваха засегнатата общественост в Съединените щатиviii и режимът беше принуден да реагира - дори „придворни“ учени, по-специално някои си Хосе А. Тапия Гранадос и Ана В. Диес Ру, бяха замесени в „опровержението“. В невероятен опит за опровергаване на здравия разум, тези “учени” дават следния извод: Като цяло по време на Голямата депресия през 1930-1933 г. здравето на населението не се влошава, а се подобрява ... единственото изключение е самоубийството . Ето каква се оказва американската реалност, има „депресия“, но на населението му става по-добреix.

Наличието на глад в САЩ и Европа по това време не е отречен, но защо историците и политиците не работят за намирането на милиони и десетки милиони жертви? В края на краищата е добре известно, че само в САЩ в началото на 30-те години 25 милиона души гладуват или една пета от населението. Експертите от Центъра за стратегически оценки и прогнози по същество подкрепят мнението, че гладът на Запад отчасти допринася за установяването на властта от нацистко-фашистките режими в САЩ, Испания, Италия и накрая Германияx. В последния случай това води до най-масовия геноцид в историята - планираното унищожаване на руския и на другите народи на СССР. Тоест неефективното управление в капиталистическите страни е отговорно за най-голямата трагедия в историята на човечеството.

В заключение предлагам да разберем как стоят нещата със самоубийствата в Съединените щати през последните 10 години. Изглежда няма никаква „депресия“, а американците упорито гласуват с ковчезиxi.

Превод: В.Сергеев

