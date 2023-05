/Поглед.инфо/ Европа върви към релсите на военна икономика. Ако мислите, че това е преувеличение, то това изобщо не е наша измислица. Това директно го заяви ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, като каза, че в противен случай европейците ги очаква най-ужасното – краят на войната в Украйна. Проевропейските медии наричат предстоящите мерки и „индустриален план за военна икономика“.

Факт е, че тази седмица (гласуването е насрочено за сряда-четвъртък) Европейският парламент ще одобри спешно Закона за подпомагане на производството на боеприпаси, одобрен преди това от Европейската комисия и лидерите на страните от ЕС. Името на законопроекта (Act in Support of Ammunition Production) е умишлено избрано така, че съкращението да подчертава спешността на момента: ASAP на английски обикновено означава „Възможно най-скоро“ („As soon as possible“). Същността на предложението е да се отделят 500 милиона евро за производството на оръжия за по-нататъшното им изпращане в Украйна.

Няма съмнение, че европейските законодатели ще подкрепят този проект. За това може да се съди най-малкото по факта, че 618 депутати от ЕП гласуваха (сякаш "случайно" избрали датата 9 май) за ускоряване на процедурата по приемането му, като само 90 се въздържаха или гласуваха против. Но въпреки такова очевидно единодушие, около законопроекта вече пламват разгорещени дебати в различни партии и фракции.

Например вестник “Ил Фато Куотиджано” говори за колебания сред италианските демократи. От една страна, те не искат да вървят срещу своите избиратели, от друга страна, те се страхуват да не се солидаризират с фракцията на Европейския парламент. Италианският премиер Джорджия Мелони обаче вече избра курс на конфронтация със собствените си избиратели, когато се запозна с последните резултати от социологическите проучвания и каза, че ще рискува популярността на своето правителство, за да продължи да подкрепя Украйна.

А за това, че европейският естаблишмънт разбира настроенията на обществото, ясно свидетелстват най-активните им опити да манипулират именно тези социологически проучвания. Например онзи ден много медии радостно побързаха да се позоват на данните от проучването на общественото мнение на компанията СВГ със заглавия: "Повечето италианци подкрепят въоръжаването на Украйна!" Всъщност това проучване разкри, че 51% от италианците не са против изпращането на оръжие на режима в Киев (с 31% против). Но медиите се опитват да не подчертават или просто да игнорират факта, че 51% се състоят от два компонента: само 22% са съгласни да доставят оръжия, докато „Русия бъде победена“, а 29% искат оръжия, за да допринесат за преговорите и мира, „дори с отстъпване на териториите на Украйна“. Съгласете се, важен нюанс, но той усърдно се игнорира, което е открита манипулация.

По същия начин мейнстриймът активно пречи на инициативата за провеждане на национален референдум в Италия срещу доставките на оръжия за Украйна. Сега надеждите на организаторите на плебисцита са свързани с антивоенния митинг в Сардиния, който е насрочен за 2 юни. Там са възмутени от плановете на правителството да започне обучение на украински пилоти на техния остров, а редица мощни пацифистки и синдикални организации възнамеряват да проведат масов митинг под мотото „Ние сме окупирани от НАТО!“.

Подобни тенденции се наблюдават и в други европейски страни. Много показателна в този смисъл беше неотдавнашната акция с поставянето на повреден руски танк в центъра на Амстердам, с който европейските „ястреби“ обикалят из цяла Европа. Градските власти смятаха да популяризират темата за войната, но кметът на Фемке Халсема беше изправен пред яростно отхвърляне на това действие от местните жители. Резонно задават въпроса защо властите не са поставили наблизо и разбит украински танк, ако това не е обичайната русофобска изцепка.

А много холандци, следвайки примера на подобни действия в Берлин, напротив, поставиха цветя до танка в знак на подкрепа за Русия, придружавайки това с лозунги "Преговори, а не ескалация!" и "Спрете доставките на оръжие за Украйна!". Виждайки, че нещо не е наред, организаторът на "събитието", директорът на националната дискусионна платформа “Де Бали”, Юри Албрехт, дори се сби с журналист, който само попита колко му плаща НАТО за такава пропаганда.

Така кипят сериозни страсти, които постепенно се нажежават. Разбира се, тези тенденции в западното общество трябва да се подкрепят и развиват. Преди сто години европейското движение под общия лозунг "Долу ръцете от Русия!" изигра съществена роля за осуетяването на интервенцията у нас. По това време младата съветска държава разполагаше с много по-малко инструменти за влияние върху тези настроения, но въпреки това успя ефективно да заобиколи забраните на цензурата и граници. Без съмнение сега имаме много повече такива инструменти.

Превод: В. Сергеев

