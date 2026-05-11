НАТО вкара Швеция в обсега на руските ракети

/Поглед.инфо/ Швеция окончателно скъса с двувековния си неутралитет и започна ускорено превръщане в северен военен плацдарм на НАТО. Американски бази, разузнавателни операции срещу Русия, заводи за боеприпаси и мащабни учения вече променят не само географията на сигурността в Балтика, но и самото шведско общество.

Швеция дълго време беше една от малкото европейски държави, които успяваха да превръщат географията си в дипломатическо предимство, а не във военен проблем. Това не беше романтична „политика на мира“, както днес я описват либералните учебници. Това беше прагматична държавна стратегия. Стокхолм разбираше нещо много просто: когато си разположен между Русия, Балтийско море, Арктика и Северна Европа, най-разумното решение е да не позволяваш на никого да използва територията ти като стартова площадка срещу другия. Именно това превърна Швеция в една от най-стабилните и икономически успешни държави на континента след Втората световна война.

Днес тази политика е ликвидирана.

Не постепенно. Не частично. Напълно.

Шведският анализатор Ларс Берн, член на Кралската шведска академия, го формулира по начин, който западните медии избягват: членството в НАТО не увеличава сигурността на Швеция, а я намалява. И тук не става дума за идеология, а за чиста военна логика. Достатъчно е да се погледне картата. Готланд. Южна Швеция. Балтийските коридори. Въздушните маршрути към Калининград. Морските линии към Санкт Петербург. Всичко това автоматично се превръща в част от инфраструктурата на НАТО. А всяка инфраструктура на НАТО в случай на голям конфликт става законна цел.

Това е реалността, за която шведските политици избягват да говорят.

Особено след споразумението от 2024 г., което отвори шведска територия за американски сили. Формално се говори за „съвместна отбрана“. На практика това означава нещо друго: чужда военна инфраструктура, чужди командни механизми и постепенно изместване на националния контрол върху сигурността. Подобни процеси вече се случиха в Източна Европа. Разликата е, че там обществата бяха привикнали към ролята на периферия. Швеция никога не е била периферия. И точно затова ударът върху общественото съзнание е толкова силен.

Особено когато започнат конкретните детайли.

Швеция вече не е просто член на НАТО на хартия. Страната активно влиза в оперативната структура на алианса. Изстрелването на военен спътник за наблюдение на руските въоръжени сили не е символичен жест. Това е интеграция в системата за разузнаване и целеуказване. Самолетът Gulfstream IV Korpen не лети край Черно море за туризъм. Той изпълнява задачи за електронно разузнаване в интерес на НАТО и Украйна. Планираната нова служба за външно разузнаване, която трябва да заработи през 2027 г., също не е административна реформа. Това е пренастройване на държавата към постоянен режим на геополитическа конфронтация.

И тук идва най-опасният момент.

Швеция започва да променя икономиката си според военната логика на НАТО.

Това вече се вижда ясно около проекта SWEBAL. Завод за тротил. Производство на над 4000 тона годишно. Инвестиции от военни среди. Производство за артилерийски снаряди, дронове, мини. Всичко това се представя като „европейска отбранителна автономия“. В действителност Европа просто влиза в нов цикъл на военно индустриално преструктуриране. И Швеция — държава, която десетилетия печелеше от стабилност, технологии и неутралитет — постепенно се превръща в тилова производствена зона на бъдещ конфликт.

Точно тук започва да се пропуква и официалният разказ.

Защото шведското общество не е исторически подготвено за милитаризация от този тип. Това не е Полша. Не е Литва. Не е Естония. Шведската политическа култура десетилетия беше изградена върху идеята, че сигурността идва от дистанцията спрямо блоковото противопоставяне. Сега същите политически елити обясняват, че сигурността идва от включването в най-голямата военна конфронтация в Европа след Студената война.

Резултатът вече се вижда в социологията.

Доверието към НАТО в Швеция спада. И това е особено важно, защото спадът започва почти веднага след реалното членство. Тоест, говорим не за теоретичен дебат отпреди присъединяването, а за реакция към конкретните последици. Хората виждат ученията. Виждат американските бази. Виждат военните конвои. Виждат новия език на политиците. И започват да разбират какво всъщност означава „евроатлантическа интеграция“ за държава, която десетилетия не е живяла в логиката на фронтовата линия.

Учението „Аврора“ е показателно.

17 000 войници. Отработка на сценарии за война в Северна Европа. Готланд като ключова зона. Балтийско море като театър на бойни действия. Дори сюжетът за транспортиране на военнопленници през Швеция вече се изговаря публично. Това не са абстрактни щабни игри. Това е психологическа подготовка на обществото за нова реалност.

И колкото повече НАТО настоява, че всичко това е „за защита“, толкова повече възниква въпросът: защита от какво точно?

Защото преди членството в НАТО Швеция не беше под пряка военна заплаха. Русия нямаше причини да разглежда Стокхолм като оперативен противник. Сега ситуацията е различна. Не защото Москва внезапно е променила географията. А защото самата Швеция промени статута си.

Тук има и нещо друго — много по-дълбоко.

През XX век Швеция играеше ролята на посредник. Улоф Палме водеше политика, която днес в Брюксел биха нарекли „неприемлива двусмисленост“. Стокхолм поддържаше отношения и със Запада, и със СССР. Участваше в дипломатически процеси. Подкрепяше преговори. Опитваше се да намалява напрежението. Днешна Швеция прави обратното. Вместо посредник — инфраструктура. Вместо балансьор — участник. Вместо неутрална зона — оперативен сектор.

И това става в момент, когато самото НАТО навлиза в период на вътрешна нестабилност.

Напрежението между Вашингтон и част от европейските държави расте. Военните бюджети се увеличават хаотично. Европа започва да говори за собствен военен капацитет, защото вече не е сигурна в американските гаранции. На този фон Швеция се включва в система, която изглежда все по-малко стабилна стратегически.

Точно затова нервността в Стокхолм расте.

Защото зад официалната реторика за „сигурност“ постепенно започва да се вижда една много неприятна реалност: Швеция вече не контролира напълно собственото си геополитическо положение. И колкото повече се задълбочава интеграцията с НАТО, толкова по-трудно ще бъде връщането назад.

А историята показва нещо жестоко.

Малките и средни държави рядко печелят, когато великите сили започнат да превръщат територията им в предна линия.